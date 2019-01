Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Schon vor zwei Jahren haben sie Sylvia Winde aus Muckental angerufen. Im Dezember klingelte das SWR-Fernsehen wieder bei Sylvia Winde an. Die Redaktion der Show "Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" wollte die sechsfache Mutter als Kandidatin. Gemeinsam mit Christiane Rosskopf tritt Sylvia Winde nun für die Elterninitiative "Sonnenschein" gegen ein Team der Frauenforschung Herrenberg an.

"Zuerst ging es zum Vorcasting nach Ludwigsburg und schließlich zur Aufzeichnung nach Baden-Baden", erzählt Sylvia Winde. Auf der Fahrt nach Baden-Baden büffelten die beiden Damen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis noch ein bisschen, lasen Wikipedia-Einträge und tauschten sich über Kurioses aus dem Ländle aus. "So gut das eben möglich ist", sagt Winde.

Denn gefragt wird in dieser Sendung nach Allgemeinwissen rund um den Südwesten. Es treten zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegen ein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen die Kandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen.

Es geht um Fragen über Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus der heimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionen zwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auch Überraschendes aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle eine besondere Geschichte mit ihrer Heimat.

Die besondere Geschichte von Sylvia Winde und Christiane Rosskopf schrieben und schreiben deren Kinder. Winde ist sechsfache Mutter, dreimal bekam sie Zwillinge. Die jüngsten kamen als Extrem-Frühchen zur Welt. Nach zwei Jahren erhielt Familie Winde Gewissheit: Ole erhielt die Diagnose "Infantile Zerebralparese".

Christiane Rosskopfs Tochter ist 24 Jahre alt. Sie hat eine geistige und körperliche Behinderung und Epilepsie. Eine Diagnose gibt es bis heute nicht. Gemeinsam mit Alexandra Link riefen sie die Elterninitiative "Sonnenschein" ins Leben. Eine Möglichkeit für Eltern von behinderten Kindern, sich auszutauschen, Fragen zu klären und auch mal Trost zu bekommen.

"Mittlerweile sind 60 Mütter in der WhatsApp-Gruppe", berichtet Sylvia Winde. Das Einzugsgebiet erstrecke sich von Hardheim bis Hockenheim. "Weil es solche Austauschmöglichkeiten sonst einfach nicht gibt", meint Winde. Alle sechs bis acht Wochen finden auch Treffen statt. "Für die Eltern ist es einfach gut, nachfragen zu können", so Winde.

Die arbeitet übrigens in der Beratungsstelle zum Bundesteilhabegesetz und kann so auch einiges an spezifischem Wissen weitergeben. Winde: "Es ist für mich ein Bedürfnis, für andere da zu sein und Wissen und Erfahrungswerte weiterzugeben." Auch ihr tue der Austausch gut. Man bekomme neue Ideen und Blickwinkel.

Einen neuen Blickwinkel hat Sylvia Winde auch durch die "Quiz-Helden" bekommen. Wie "heldenhaft" die Elterninitiative Sonnenschein mitgespielt hat, lässt sich am Montag, 4. Februar (23.45 Uhr), im SWR-Fernsehen verfolgen.

Info: Infos zur Elterninitiative gibt’s unter Telefon 0151/56650184.