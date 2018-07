Eine belebte Innenstadt mit vielen Kunden in den Ladengeschäften: Die Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv" will zukünftig vor allem auch wieder über klassische Werte wie Mitarbeiter-Kompetenz oder stimmige Präsentation bei der Kundschaft punkten. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Stillstand ist Rückschritt, und wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Schon klar. Aber manchmal bringt auch der Schritt "zurück" einen am Ende doch nach vorn. Die jüngsten Entwicklungen und Überlegungen bei der Werbegemeinschaft "Mosbach Aktiv" gehen zumindest in eine solche Richtung.

Im digitalen Online-Zeitalter will man für den Einzelhandel in der Stadt wieder klassische Werte und Ansätze in den Fokus des Handelns - im doppelten Wortsinn - rücken. Personell wie konzeptionell stellt man sich neu auf, mit Holger Schwing als neuem 1. Vorsitzenden und einer Kompetenz- und Serviceoffensive und zeitgemäßer Präsentation will man bei der Kundschaft (nachhaltig) punkten.

Kurz nach dem erfolgreich verlaufenen Frühlingsfest hat sich Mosbach Aktiv im Rahmen einer Arbeitssitzung neu konstituiert. Holger Schwing, bereits von 1996 bis 2013 erster Vorsitzender der Werbegemeinschaft, wurde dabei als Nachfolger von Peter Stadler gewählt. Stadler hatte sich nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen.

Auf Wunsch zahlreicher Mitglieder (insgesamt zählt Mosbach Aktiv rund 80 davon) beschloss man zudem eine Satzungsänderung, die Peter Stadler noch federführend mit ausgearbeitet hat. Der Dank seines Vorgängers und Nachfolgers galt dem Engagement Stadlers, an erfolgreich angestoßene Projekte wolle man nahtlos anknüpfen.

Allerdings will man - bei einer Neuorientierung naheliegend - künftig auch einige Wege wieder neu beschreiten. Oder zumindest in anderer Richtungen. "Wir müssen durch unsere Aktionen und unser kompetentes und empathisches Personal auf den Wettbewerb des Onlinehandels antworten", so Holger Schwing.

Die drei Faktoren Ware, Mensch, Raum seien die bestimmenden im Einzelhandel: bedeutend also ein stimmiges Sortiment, kompetente und zuvorkommende Mitarbeitern und eine zeitgemäße Präsentation, sowohl im Ladeninneren wie auch im Schaufenster. "Da können wir uns abheben", ist sich Schwing sicher, der besonders wieder die "eher alten Werte" des Einzelhandels in den Vordergrund rücken will, die "vor lauter online" zuletzt vielleicht ein wenig vernachlässigt worden seien.

Holger Schwing. Foto: Heiko Schattauer

"Das Ziel ist immer, Kunden in die Läden zu bringen", stellt der neue Vorsitzende klar, der von Karlheinz Harst als Stellvertreter unterstützt wird. Neben den beiden Vorsitzenden gehören Andrea Kirchgessner als Finanzvorstand und Martin Hess als Schriftführer dem engeren Vorstand an, als Beisitzer fungieren Andreas Beuchert, Peter Kolbert, Birgit Heller, Christine Krück-Mellert und Volker Traut - allesamt in der Innenstadt geschäftlich ansässig.

Die Arbeit des gesamten Vorstands, so Holger Schwing weiter, müsse immer in die Richtung zielen, Kundschaft vor Ort in die Läden zu holen. Helfen soll dabei auch eine flachere Hierarchie. In der Vergangenheit sei (zu) viel auf Vorstandsebene entschieden worden, in Zukunft sollen die Mitglieder über Versammlungen (auch mal außerordentlich) mehr in die Entscheidungsprozesse mit eingebunden werden.

Vorentscheidungen für künftige Entwicklungen wurden unterdessen schon im Rahmen der Arbeitssitzung getroffen. Bei der betreuenden Werbeagentur werde man sich neu orientieren, und bei der am kommenden Mittwoch anstehenden Mitgliederversammlung will man einen "aktualisierten" Budget- und Finanzplan vorstellen, zudem konkrete Vorschläge zur Öffentlichkeitsarbeit präsentieren.

Die Gewichtung habe zuletzt zu sehr auf dem Bereich online gelegen, der neue Plan, die neue Philosophie ist wieder analoger, klassischer. "Wir haben da was Tolles in Arbeit, lassen Sie sich überraschen", erläutert Holger Schwing auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung zu neuen Konzepten mit alten Werten. Mehr will er allerdings dazu noch nicht verraten.

Bereits in Arbeit ist eine Umstellung des Gutschein-Systems auf individuell aufladbare Karten. Aufgrund dessen könne es aktuell hier auch zu vorübergehenden Engpässen kommen, für die der Mosbach-Aktiv-Vorsitzende bei der Kundschaft um Verständnis wirbt.

"Auf jeden von uns wartet viel Arbeit. Das haben wir gewusst. Die Fortentwicklung von Handel und Dienstleistung in dieser Stadt ist diesen Einsatz aber auf jeden Fall wert", lautete die Botschaft von Holger Schwing zum Abschluss der intensiven Arbeitssitzung. Stillstand droht also - trotz einer gewissen Rückbesinnung auf "alte" Werte - bei Mosbach Aktiv wohl nicht.