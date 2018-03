Mosbach. (stm) Der Frühling kommt, ganz sicher. Auch wenn wir uns derzeit noch auf den letzten, kalten Metern der Winterzeit quälen müssen, bald blüht es wieder. Und mit dem Frühling startet in Mosbach auch die Erlebnismarktsaison. Der Infobroschüre, die schon an alle Haushalte der Region verteilt wurde, ist die Vielfalt an Gelegenheiten zu entnehmen, in der historischen Innenstadt auf Einkaufs- und Entdeckungsreise zu gehen. Jeder Markt bietet neben seinen attraktiven Ausstellerangeboten kurzweilige Unterhaltung, Kinderprogramm, Musik, Feines für den Gaumen und Führungen durch die historische Altstadt.

Hintergrund > 11. April: Auftakt mit "Meet & Eat am Markt". > 14. und 15. April: Kunsthandwerker- und Französischer Markt mit verkaufsoffenem Sonntag; Streetfood Festival (schon ab 13. April). > 26. April: Kino unter den Sternen. > 5. Mai: Blumenmarkt > 10. bis 14. Mai: Frühlingsfest. > 9. Juni: Schlemmermarkt. > 4. Juli: "Meet & Eat [+] Lesen Sie mehr > 11. April: Auftakt mit "Meet & Eat am Markt". > 14. und 15. April: Kunsthandwerker- und Französischer Markt mit verkaufsoffenem Sonntag; Streetfood Festival (schon ab 13. April). > 26. April: Kino unter den Sternen. > 5. Mai: Blumenmarkt > 10. bis 14. Mai: Frühlingsfest. > 9. Juni: Schlemmermarkt. > 4. Juli: "Meet & Eat am Markt". > 14. Juli: Antikmarkt > 4. August: Kräutermarkt. > 1. September: Kurpfälzer Brotmarkt > 6. Oktober: Kürbismarkt. > 6.+7.Oktober: Buchmachermarkt. > 10. Oktober: "Meet & Eat am Markt". > 11. Oktober: Open-Air-Kino unter den Sternen. > 14. Oktober: Kurpfälzer Erntefest. > 3. und 4. November: Mittelalter- und Kunsthandwerk, lange Einkaufsnacht der Mosbacher Fachgeschäfte am Samstag. > 30. November bis 19. Dezember: Mosbacher Weihnachtsmarkt.

[-] Weniger anzeigen

Neben den schon fast traditionellen Märkten wie dem Blumen-, Antik-, Kräuter-, Brot-und Kürbismarkt und den Kunsthandwerkermärkten im Frühjahr und Herbst trifft in diesem Jahr mit dem Mosbacher Schlemmermarkt und gleich drei Meet & Eat-Events am (Feier-) Abend Genuss auf Ambiente. Zweimaliges "Open-Air Kino unter den Sternen" sorgt für ein Markterlebnis der anderen Art. Auch Frühlingsfest und Kurpfälzer Erntefest stehen wieder im Veranstaltungsplan.

Die Mosbacher Erlebnismärkte, für deren Konzeption und Organisation das Citymanagement verantwortlich zeichnet, starten in diesem Jahr am 14. und 15. April mit dem Kunsthandwerkermarkt mit Französischem Markt. Das von "nsp eventtime" veranstaltete Streetfood-Festival öffnet und bewirtet bereits ab Freitag, 13. April.

Der Kunsthandwerkermarkt präsentiert den Besuchern die Vielfältigkeit von altem Handwerk und feinem Kunsthandwerk. Besonders für moderne Arbeiten, für Kreatives und Schönes, Deko-Objekte und Accessoires ist viel Raum. Ein Programm zum Staunen und Mitmachen lädt die ganze Familie an beiden Tagen ein, aktiv zu werden oder einfach nur beim Zuschauen Spaß zu haben. Die Mosbacher Fachgeschäfte haben am Sonntag ebenfalls von 13 bis 18 Uhr geöffnet und bieten die Möglichkeit zum frühlingshaften Einkaufsbummel.

Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen sind unter www.mosbach.de zu finden. In der Tourist Info und in den Mosbacher Geschäften liegen Infoblätter mit einem Überblick über das gesamte Erlebnismarkt-Angebot aus.