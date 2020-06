Wenn das Wetter passt gibt es kaum schönere Plätze zum Draußensitzen als in Mosbachs Altstadt. Mit einer Verkürzung der Sperrzeiten für die Außenbewirtung soll die durch Corona gebeutelte Gastronomie nun unterstützt werden. Foto: Alexander Rechner

Mosbach. (schat) Die Corona-Pandemie hat so manche Einschränkung mit sich gebracht. Vor allem für die Einzelhändler und Gastronomiebetriebe in der Stadt war und ist es eine belastende Zeit. Vonseiten der Stadtverwaltung will man nun die "stark gebeutelte Gastronomie" (Oberbürgermeister Michael Jann) unterstützen – und die Sperrzeiten für die Außengastronomie vorübergehend um jeweils eine Stunde verkürzen.

Einen entsprechenden Beschlussvorschlag lag dem Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung in der Alten Mälzerei zur Beratung vor: Befristet bis 31. Dezember 2020 sollen die Wirte im Stadtgebiet demnach sonntags bis donnerstags bis 23 Uhr ihre Gäste im Außenbereich bedienen dürfen, am Freitag und Samstag jeweils bis Mitternacht. Weitere Punkt der Vorlage: Auf Sondergebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen für jene Außengastronomie soll (ebenfalls befristet bis Ende 2020) verzichtet werden. Gastro+ und die Dehoga seien mit diesem Anliegen auf die Stadt zugekommen, berichtete Jann, der gleichwohl anmerkte, "dass es nicht nur Freunde dieser Regelung geben wird".

So oder so, der Mosbacher Gemeinderat kam einhellig zum Schluss, diese Unterstützung zu gewähren. "Ein wichtiges und richtiges Signal", befand Oberbürgermeister Michael Jann. Die Gastronomen dürfen demnach ein Stündchen länger bewirten, die Gäste ein Stündchen länger sitzen.