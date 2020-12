Von Heiko Schattauer

Mosbach. Corona hat uns wieder und fest im Griff. Das öffentliche und private Leben wird heruntergefahren, da helfen auch die die besten (Weihnachts-)Wünsche nichts. Die Pandemie trifft jeden irgendwie. Auch das ehrenamtliche Engagement leidet, basiert es doch meist auch auf Austausch und Nähe. Bei der Bürgerstiftung für die Region Mosbach wollte man es sich aber dennoch nicht nehmen lassen, besondere Leistungen von besonders engagierten Ehrenamtlichen zu honorieren. Und so gab der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Dr. Frank Zundel, im Sommer ein klares Bekenntnis ab: "Ja, wir werden auch dieses Jahr Ehrenamtspreise verleihen!" Trotz Corona, wegen Corona, im Zusammenhang mit einem Engagement in der Coronakrise. Und weil in diesem Jahr so vieles anders ist, beschritt man dann bei Auswahl der Preisträger auch gleich neue Wege: Erstmals durften die Leser der Rhein-Neckar-Zeitung abstimmen, an wen die insges

Die Preisträger: Ilona und Anton Kindtner (Backen gegen die Krise). Foto: schat/lu

Die Premiere lief mehr als ordentlich. Überaus rege nahmen die RNZ-Leser ihr Stimmrecht wahr – und am Ende bot sich gar ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Ehrenamtspreise, die mit 3000, 2000 und 1000 Euro dotiert sind. Die meiste Anerkennung erhielt dabei die Aktion "Backen gegen die Krise", mit der das Mosbacher Ehepaar Kindtner Menschen unterstützte, die in der ersten heiklen Phase der Coronakrise tagtäglich gegen die Ausbreitung des Virus kämpften, das System am Laufen hielten. Mehr als 200 Stunden standen Ilona und Anton Kindtner dafür in der heimischen Küche, wo wiederum der Backofen heiß lief. Mit ihren selbst gebackenen Mohn- und Nussstriezeln versorgte das Paar aus dem Masseldorn unter anderem die Mitarbeiter des DRK oder des Krankenhauses, lieferte eine süße Anerkennung für diejenigen, die regelmäßig in den sauren Corona-Apfel beißen mussten. "Gebacken hab’ schon ich, aber mein Mann durfte alles drum herum machen", schildert Ilona Kindtner schmunzelnd, wie man sich die Arbeitsteilung in der "Striezel-Bäckerei" so vorzustellen hat. Auch in Altersheime lieferte man, als das noch möglich war. Überall gleich war der "Lohn" für die Mühen, die die beiden gar nicht als solche empfanden. "Es war einfach schön, mit einer kleinen Geste große Freude machen zu können", sagt Anton Kindtner.

Freude schenken will man nun auch mit dem Ehrenamtspreis selbst, den man – fast komplett – weitergibt: "Wir spenden das Preisgeld an gemeinnützige Einrichtungen", erklärt das Ehepaar. Bedacht wurden beziehungsweise werden unter anderem verschiedene Kindergärten in Mosbach. Die Trophäe selbst, also den von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele gestalteten Ehrenamtspreis, behalten Ilona und Anton Kindtner für sich: "Das ist unser Zeichen dafür, dass unsere Idee angekommen ist. Und das macht uns natürlich auch ein bisschen stolz." Darf es auch, will man da noch anfügen.

Lara Jung, Amely Jantschek, Selina Jung (Corona-Einkaufsservice). Foto: schat/lu

Berechtigt stolz ist man derweil auch in der Waldstadt, wo sich der Pfadfindernachwuchs vom Stamm Maximilian Kolbe über den zweiten Platz (und damit verbundene 2000 Euro) beim Ehrenamtspreis 2020 freuen darf. Nur eine gute Handvoll Stimmen trennten die Pfadis, die im Frühjahr unter anderem einen Corona-Einkaufsservice für Bedürftige in der Waldstadt eingerichtet hatten, von den Erstplatzierten. Die Freude über den Preis schmälerte das keineswegs, die Anerkennung für den selbstlosen Einsatz für andere tut Jugendlichen wie Verantwortlichen so oder so gut. "Wir sind sehr glücklich, dass wir mit diesem Preis ausgezeichnet werden", sagt Carsten Pfeiffer. Die Ehrung liefere Bestätigung und Motivation zugleich, so der Stammesvorsitzende. Aus gegebenem Anlass hat man das Corona-Hilfsangebot vom Frühjahr inzwischen auch schon wieder reaktiviert, die Nachfrage steigt. Die Belohnung aus dem Ehrenamtspreiswettbewerb fließe komplett in die Jugendarbeit, so Pfeiffer.

Wie man die trotz Corona pflegen kann, stellten die für das Zeltlager Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit Aglasterhausen-Neunkirchen unter Beweis. Sie scheuten Aufwand und Hürden nicht, ermöglichten Kindern und Jugendlichen aus dem Kleinen Odenwald und darüber hinaus eine den Coronaregeln entsprechende und dennoch erlebnisreiche Freizeit. Die RNZ-Leser würdigten dieses Engagement mit reichlich Stimmen. So viele, dass es am Ende für den dritten Ehrenamtspreis reichte, der wiederum – vom Rotary Club Mosbach-Buchen gestiftet – mit 1000 Euro verbunden ist. Auch in der Seelsorgeeinheit soll das Preisgeld in die Jugendarbeit gesteckt werden, ihr weiter Auftrieb geben. "Wir wollen neue Zelte anschaffen, da passt das natürlich gut", erklärt Zeltlagerleiter Bastian Heier.

Bei allen Preisträgern gleich war unterdessen die pragmatisch-praktische Preisverleihung. Da eine feierliche Übergabe wegen der Corona-Pandemie keine Option war, mussten auch hier neue Wege gefunden werden. In der RNZ-Redaktion gab’s die Trophäen, die sodann mit den Hauptdarstellern ins rechte (Kamera-)Licht gerückt wurden. Eine Konzentration aufs Wesentliche. Das jeweilige Preisgeld war da bereits an die Gewinner überwiesen worden.

Den stillen Helden in ihrer Zurückhaltung folgend, verzichteten die Ehrenamtspreis-Verantwortlichen auf jegliches Brimborium. "Das ist dieses Jahr einfach nicht angebracht. Und im Vordergrund stehen ja auch nicht das Prozedere oder die Feier, sondern vor allem die Ehrenamtlichen und ihre Leistungen", findet Frank Zundel. Dem ist zum Abschluss dieses etwas anderen, aber nicht minder wertvollen Ehrenamtspreis-Wettbewerbs 2020 noch eine Botschaft wichtig: "Die Preisträger stehen nur stellvertretend für die in unserer Region so erfreulich große Zahl an Ehrenamtlichen, die sich für andere einsetzen, ohne einen Lohn dafür zu erwarten", betont der Bürgerstiftungsvorsitzende.

Schirmherr und Landrat Dr. Achim Brötel sieht das ganz ähnlich: "Für mich sind die Preisträger, aber auch alle anderen, die sich in dieser schweren Zeit auf eine so bewundernswerte Weise ehrenamtlich für ihre Mitmenschen engagieren, ganz einfach Mutmacher. Wenn wir zusammenstehen, sind wir stärker als das fieseste Virus. Das ist die Botschaft, die hinter dem Ehrenamtspreis steht. Und: Es ist eine Botschaft, die ganz viel Kraft und Zuversicht für das neue Jahr gibt." Dem ist dann auch nichts mehr hinzuzufügen.