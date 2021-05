Diedesheim/Dallau. (schat) Der Ansatz war nachhaltig, das Ergebnis ist bemerkenswert. "Aus dem Fass ins Brot: Bier wird gebacken statt entsorgt" titelte die RNZ Ende Februar, als Bäckermeister Nico Englert aus Dallau und Getränkehändler Björn Oeß einer guten Idee Substanz verliehen – und gemeinsam den Teig für die ersten Bier-Retter-Brote für den guten Zweck anmischten. Zwei Monate später hat man die in mehrfacher Hinsicht wertvolle Aktion zu einem erfreulichen Abschluss gebracht – aus annähernd 1500 verkauften Bierbroten sind 1500 Euro an Spendengeld geworden, fast 500 Liter Gerstensaft wurden doch noch einer sinnvollen Verwendung zugeführt.

Zur Erinnerung: Ob der stattlichen Mengen an Fassbier, die bei der in der ganzen Region präsenten Getränkehandlung Oess & Bulling aufgrund ausgefallener Veranstaltung bzw. geschlossener Gaststätten ihrem Verfallsdatum entgegenlagerten, waren Oeß und Englert auf eine Idee gekommen: Das Bier wird gebacken statt weggeschüttet. Gedacht, getan – Geschmack getroffen. "Die Resonanz war toll, das Brot wurde sehr gut nachgefragt", berichtet Nico Englert zum Abschluss der Aktion, in deren Rahmen der Bäckermeister und seine Kollegen den Inhalt von insgesamt 17 Fässern Bayreuther Zwickl verarbeitet haben. Weil das Brot mit Bier im Teig so gut ankam, hat Englert es weiter im Programm. Jeden Mittwoch ist das Backwerk mit dem besonders nachhaltigen Ansatz erhältlich.

Nachhaltig wirken wird die Bier-Retter-Aktion auch am Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz und an den Kindergärten in Dallau, Fahrenbach, Sulzbach, Katzental, Billigheim, Neckarzimmern und Schefflenz. Dorthin nämlich geht der Erlös – da jeweils ein Euro pro verkauftem Brot einem guten Zweck zukommen sollte. 750 Euro (der Spendenanteil von Björn Oeß) gingen an den Förderverein des APG, den symbolischen Scheck nahmen Karin Heiler und Lehrerin Kirsten Kwende dankend an: "Mithilfe der Spende werden wir unsere Lerninsel renovieren, neue Bücher, Spiele und Möbel anschaffen." Auch in den Kindergärten, die Nico Englert mit seinem Anteil von 750 Euro unterstützt, wird man eine sinnvolle Verwendung für die Spende aus der Bier-Retter-Aktion finden.