Von Frank Heuß

Diedesheim. Wenn der Schulabschluss ansteht, dann kommt gleichzeitig auch der Berufseinstieg in Sichtweite. Dabei will die "Tecademy Plus" den angehenden Absolventen helfen. Die Heranführung an die berufliche Praxis läuft dabei nicht zuletzt über Besuche in den Ausbildungsbetrieben vor Ort, wie etwa dieser Tage bei den Diedesheimer Softwareentwicklern von MPDV, wo Achtklässler der Gemeinschaftsschule Obrigheim (GMSO) vorbeischauten.

"Wir wollen in frühem Alter das Interesse an Mint-Berufen wecken", erklärt Jobcoach Rainer Sens vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft. Der Begriff "Mint" hat sich im Bildungsbereich mittlerweile als Zusammenfassung der Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik etabliert. Über die Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH (BBQ) finden verschiedene Programme im Rahmen der Berufsorientierung an weiterführenden Schulen statt. Ein Baustein davon ist die Tecademy, in der mehrere Kooperationspartner verbunden sind, die in Mint-Berufen ausbilden. Zu diesen gehören Mitgliedsfirmen des Arbeitgeberverbands Südwestmetall sowie auch die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach. Ebenfalls bedeutender Förderer ist die Bundesagentur für Arbeit.

Das Angebot ist breit gefächert und praxisorientiert. Übungen, Workshops, Projektarbeit, Seminare, Schnuppervorlesungen und anderes mehr sind in der Konzeption der BBQ enthalten. "Zielrichtung ist, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem Abschluss auf den für sie individuell richtigen Berufsweg finden", beschreibt Michael Haag, Beauftragter für die Berufsorientierung an der GMSO.

Empfangen wurden die Achtklässler der GMSO, die Haag gemeinsam mit Sens begleitete, von Pascal Göltl aus dem Bereich "Research and Education" (englisch etwa für "Recherche und Bildung") bei MPDV. Im modernen Schulungsraum zeigte Götl den Image-Film des erfolgreich am Weltmarkt agierenden Familienbetriebs mit rund 500 Mitarbeitern. Geschäftsführerin Nathalie Kletti kam persönlich, um die jungen Leute willkommen zu heißen und ihnen das Gepräge des Unternehmens vorzustellen. "Wir sind auf einem bunten Feld unterwegs", beschrieb sie die Tätigkeit von MPDV, deren Angebotspalette im Bereich der Softwareentwicklung sehr vielseitig und interdisziplinär angelegt sei.

Die potenziellen Azubis waren dem pädagogischen Ansatz der Gemeinschaftsschule entsprechend "eine ganz heterogene Gruppe", wie Lehrer Michael Haag erklärte. Ein Teil davon lernt aktuell auf dem Grundniveau einer Hauptschule, andere im mittleren Bildungslevel und einige sogar fürs Abitur. Pascal Göltl ist heute Junior Manager bei MPDV, wo er 2017 selbst mit einem dualen Studium begann. Höhepunkt war dabei der Einstieg in die Entwicklung von "myFactoryMania" – ein Computerspiel, in dem der Spieler in die Rolle eines Unternehmers schlüpft, der eine Produktionsfirma aufzubauen hat. So durfte auf den Smartphones und Tablets auch mal zum Zwecke der Berufsorientierung eine Wirtschaftssimulation "gedaddelt" werden.

Zu den variierenden Bildungszielen der Zuhörer passte es gut, dass Kristin Rohm aus der Personalabteilung bei MPDV in ihrer Präsentation ein ebenso vielfältiges Ausbildungsangebot vorstellen konnte. Dieses reicht von Kaufleuten über Fachinformatiker als Lernberufe bis hin zu Betriebswirten und Wirtschaftsinformatikern im dualen Studium. "Vielleicht sieht man sich ja einmal in einem Vorstellungsgespräch wieder", gab sie den Achtklässlern zusammen mit guten Wünschen auf den Weg. Einige Schülerinnen und Schüler fragten im Anschluss direkt nach Möglichkeiten für Praktika.