Von Alexander Rechner

Limbach. Klar und deutlich setzte er sich gegen zwei Mitbewerber bei der Bürgermeisterwahl in Limbach durch - bereits im ersten Anlauf kam er auf beachtliche 63,91 Prozent. Thorsten Weber, der damals als Beigeordneter der Stadt Buchen und "Herr der Buchener Finanzen" ins Rennen um den Chefsessel des Limbacher Rathauses gegangen war, beerbte damit Bruno Stipp, der nach 16 Amtsjahren in den Ruhestand ging. Inzwischen hat Thorsten Weber nun die ersten 100 Tage als Gemeindeoberhaupt hinter sich. Grund genug, sich bei dem 52-jährigen Diplom-Verwaltungswirten und ausgewiesenen Finanzexperten nach seinen ersten Eindrücken, Erfahrungen und Maßnahmen zu erkundigen.

Herr Weber, ist mit der Bürgermeisterwahl für Sie ein Lebenswunsch in Erfüllung gegangen?

Ja, auf alle Fälle (lacht). Etwas spät, aber er ist doch noch Realität geworden.

Sind Sie denn mittlerweile in Limbach heimisch geworden?

In allen sieben Ortsteilen der Gemeinde fühle ich mich wohl, auch wenn ich weiter in Buchen wohne. Aber ich habe im Wahlkampf immer klar gesagt, dass meine Familie und ich nicht nach Limbach ziehen werden. Denn meine beiden Söhne gehen in Buchen noch zur Schule. Das ändert aber nichts daran: Für mich ist wichtig, mich für die Bürgerinnen und Bürger Limbachs tatkräftig einzusetzen. Und das mache ich gerade an sieben Tagen in der Woche.

Nach 100 Tagen im neuen Amt - was hat Sie am meisten gefreut?

Beeindruckt und gleichermaßen erfreut hat mich, wie mich alle aufgenommen und empfangen haben. Dies war geprägt von einer großen Offenheit. Ich habe mich bei so vielen Anlässen immer wieder willkommen gefühlt. Hervorzuheben ist sicher auch das große ehrenamtliche Engagement in allen Ortsteilen.

Gab es schon etwas, das Sie geärgert hat?

Als ein großes Ärgernis empfinde ich, dass ein Mobilfunkunternehmen kurzerhand und vor allem ohne Vorabinformation einfach einen Sendemast vom Netz genommen und abgeschaltet hat. Und wir trotz intensiver Recherche keine Antwort erhalten, weshalb man eigentlich diesen Schritt vollzogen hat. Unser Bauhof stand plötzlich ohne Mobilfunk da. So haben wir nun auch die Verträge gekündigt. Denn es herrscht einfach Funkstille.

Apropos Funkstille: Wie bewerten Sie den Handyempfang in Limbach?

Ein vernünftiger Handyempfang gehört für mich heute quasi zur Grundversorgung einer Gemeinde und ist enorm wichtig. Leider ist die Mobilfunkversorgung bei uns im Raum sehr unbefriedigend. Was bringt mir ein Meldesystem bei Störungen an Kläranlagen, wenn der Empfänger die Störmeldungen mangels Empfang nicht erhält. Deshalb wünsche ich mir auch deutliche Verbesserungen. Aber als Kommune hat man hier keinen Handlungsspielraum. Befriedigende Lösungen sind hier eher Sache der großen Politik. Und dabei kann man durchaus den Eindruck gewinnen, der ländliche Raum schaut mal wieder in die Röhre. Das muss sich ändern.

Im Wahlkampf sprachen Sie sich für die Schulerweiterung und das neue Feuerwehrgerätehaus aus und beabsichtigen, Limbach als familienfreundliche Gemeinde zu stärken. Wo konnten Sie bereits erste Akzente setzen?

In Limbach laufen schon viele Projekte, die fortgeführt werden müssen. Wobei neue Maßnahmen hinzukommen. Jedoch ragen zwei große Maßnahmen heraus: Das Feuerwehrgerätehaus wird bereits errichtet. Bei dem Neubau des Gebäudes für unsere Schule am Schlossplatz und der Sanierung der alten Immobilie haben wir viele Gespräche geführt, um Fördermittel abschließend zu sichern. Was die Stärkung Limbachs als familienfreundliche Gemeinde anbelangt, sehe ich es als wichtig an, ein Schulstandort zu sein. Mit dem geplanten Schulbau werden wir beste Voraussetzungen für einen modernen und zeitgemäßen Unterricht schaffen. Zudem werden wir in den kommenden Wochen auch mit dem Träger der Kindergärten und Kinderkrippen sprechen. Denn der Bedarf an Plätzen nicht nur, aber gerade bei den Kinderkrippen wird wohl weiter steigen. Hier gilt es, am Ball zu bleiben.

Als früherer "Herr der Buchener Finanzen" lag Ihnen im Wahlkampf auch die Haushaltskonsolidierung am Herzen. Wie wollen Sie den Spagat zwischen erforderlichen Investitionen und "Gürtel enger schnallen" erreichen?

Um das klar zu sagen: Mitnichten vertrete ich die Meinung, unsere Gemeinde ist überschuldet. Jedoch werden wir die Projekte Feuerwehrgerätehaus und Schule am Schlossplatz nur mit zusätzlichen Krediten stemmen können. Und wie wir diese nach Abschluss der Arbeiten wieder zurückführen können, darüber werden wir uns im Gemeinderat Gedanken machen müssen. Nach der Kommunalwahl im kommenden Jahr werden wir uns zusammensetzen und uns auch darüber austauschen.

Sie sprachen die Kommunalwahl an: Bleibt in Limbach die unechte Teilortswahl erhalten?

Aus meiner Sicht gibt es bei diesem Thema keinen Änderungsbedarf. Die unechte Teilortswahl bleibt, dazu habe ich mich auch schon im Wahlkampf bekannt. Und ich stehe zu meinem Wort.

Ihr Vorgänger Bruno Stipp lenkte die Gemeinde 16 Jahre. Was haben Sie in den ersten Tagen verändert?

(lacht) Meinen Schreibtisch habe ich etwas vergrößert. In den ersten Tagen und Wochen kamen so viele Akten auf meinen Tisch, in die ich mich einlesen musste, dass ich, auch bedingt durch meine eigene Arbeitsweise, einfach mehr Platz benötigte und benötigen werde. Zwischenzeitlich stapelten sich hier die zahlreichen Ordner, jetzt passt die Struktur.

Wie soll in acht Jahren die Gemeinde aufgestellt sein?

Limbach soll sich in allen Ortsteilen weiter entwickelt haben, gerade auch im gewerblichen sowie wohnbaulichen Bereich. Das ist mein Ziel.