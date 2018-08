Neckar-Odenwald-Kreis. (ub) Frau und Herr M. sind seit zwölf Jahren verheiratet. Zusammen haben sie zwei Töchter im Grundschulalter. Das Ehepaar suchte die Psychologische Beratungsstelle auf, um Hilfe bei der Bewältigung einer Paarkrise zu bekommen.

Im Rahmen der Beratung wurde deutlich, wie tief die beiderseitigen Kränkungen waren und wie unterschiedlich die Lebensvorstellungen sind. Beide Partner wollten zunächst der Kinder wegen zusammenbleiben, doch die Kluft zwischen beiden wurde immer größer.

Während Herr M. weiterhin auf eine Besserung der Paarbeziehung hoffte, wurde Frau M. immer klarer, dass sie allein aus dem Grund, den Kindern keine Trennung zuzumuten, die Ehe nicht aufrechterhalten konnte und wollte.

In der Beratung ging es nun darum, wie die Eltern die Trennung so gestalten können, dass sie für die Kinder möglichst wenig belastend ist. "Es ist wichtig, dass Sie darauf achten, die Kinder nicht in Loyalitätskonflikte zu bringen", war für die Beraterin eine wichtige Botschaft.

Es stellten sich Fragen wie beispielsweise "Wie sagen wir es gemeinsam den Kindern? Welcher Elternteil ist für was weiter verantwortlich? Wer betreut wann die Kinder?" Beide Elternteile wollten weiterhin möglichst gleichmäßig für die Kinder da sein. Daraus ergab sich auch die Frage: Wer wird wo wohnen?

Es wurden verschiedene Modelle besprochen. Gerne würden die Eltern das Nestmodell ausprobieren, was hieße: Jeder nimmt sich eine kleine eigene Wohnung, die Kinder bleiben im Haus, und der jeweils betreuende Elternteil kommt mit ins Haus. Es ist jedoch klar, dass das zusätzliche Anmieten zweier kleiner Wohnungen außerhalb der finanziellen Möglichkeiten der Eltern lag.

Aber auch die Suche nach zwei Wohnungen im selben Ort, in denen Platz für beide Kinder ist und die Kinder von beiden Wohnungen aus Kontakt zu ihren Freundinnen halten können, gestaltete sich sehr schwierig. Nicht nur, dass kaum Wohnungen auf dem Markt sind; die wenigen verfügbaren Wohnungen sind schlichtweg so teuer, dass für die Eltern diese Lösung nicht in Frage kam.

Daher wohnen die Eltern nun zunächst weiterhin gemeinsam im angemieteten Haus. Schwerpunktmäßig ging es daher im weiteren Verlauf der Beratung darum, wie die Eltern ihre Konflikte möglichst geringhalten können, solange sie gemeinsam im Haus leben. Auch welche Absprachen getroffen werden, war Gegenstand der Gespräche.

Das weitere Zusammenleben ist für beide Elternteile nach der Trennungsentscheidung emotional höchst belastend und fordert von beiden, sich immer wieder klar zu machen, dass sie zum Wohl der Kinder möglichst wertschätzend mit dem anderen Elternteil umgehen wollen.

