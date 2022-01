Mosbach. (cao) Das Einfrieren der Alarmstufe II in Baden-Württemberg mit harten Beschränkungen für Ungeimpfte widerspricht nach einem Urteil vom gestrigen Freitag des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim dem Bundesinfektionsschutzgesetz. Ein Student hatte dagegen geklagt, dass die Alarmstufe II zum weitgehenden Ausschluss von Nicht-Immunisierten von Präsenzveranstaltungen führe. Der VGH setzte den Teil der Corona-Verordnung zum Studienbetrieb ab kommenden Montag an außer Vollzug. Die Vorschrift sei "voraussichtlich rechtswidrig".

"Das VGH-Urteil kommt für mich nicht überraschend", erklärte Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, Rektorin der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach am gestrigen Freitagnachmittag auf RNZ-Anfrage. Selbstverständlich werde man sich an geltende Verordnungen halten. "Wir warten derzeit noch auf eine Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums, insbesondere auf eine neue Corona-Verordnung Studienbetrieb", betonte sie.

Es sei eine organisatorische Herausforderung, den Studienbetrieb wieder von 2G auf eine andere Variante umzustellen, so Jeck-Schlottmann weiter. "Ich kann aber versichern, dass sich für viele Studierende erst mal gar nicht so viel ändern wird. Prüfungen und Laborbetrieb finden bereits aktuell unter 3G statt. Zudem haben wir schon jetzt viele 2G-Kurse mit 100 Prozent immunisierten Personen sowie Kurse mit nur virtueller Lehre."

Auch der Studierendensprecher der DHBW Mosbach, Max Hardtke, kritisierte das kurzfristige außer Vollzug setzen der Verordnung. "Aber das ist ja immer so: Innerhalb von kurzer Zeit, meist übers Wochenende, müssen sich die Hochschulen umstellen." Sowohl Online- als auch Präsenzveranstaltungen funktionierten gut an der DHBW Mosbach. "Nur Hybridunterricht mag keiner so richtig", erklärte Hardtke.