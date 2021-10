Mosbach. (schat) Die Idee hat Charme, das Vorhaben Hand und Fuß: Die Stiftung "Pro DHBW Mosbach" macht sich stark für eine Errichtung eines DHBW-Baukompetenzzentrums auf dem Areal des leer stehenden Obertorzentrums in Mosbach. In den letzten Monaten hat man einige Anstrengungen unternommen, um das Projekt voran und damit einer Umsetzung näherzubringen, viele Gespräche geführt, einen Imagefilm produziert, an verschiedensten Stellen für das ambitionierte Vorhaben gewoben.

Nun geht man einen Schritt weiter: Der Stiftungsrat, das oberste Organ der Stiftung Pro DHBW Mosbach, hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, ein Zeichen zu setzen – und eine "zweckgebundene Rücklage zur Beteiligung am Baukompetenzzentrum Obertor" einzurichten. Weniger bürokratisch ausgedrückt heißt das: Die Stiftung unterfüttert das ambitionierte Vorhaben schon einmal finanziell – die Finanzierung wird sicher ein entscheidendes Kriterium sein.

Ministerium beeindruckt?

Wie Stiftungsgeschäftsführer Gerhard Lauth mitteilt, werden in diese Rücklage zunächst 200.000 Euro eingelegt. Der Betrag soll dann jedes Jahr um weitere 100.000 Euro aufgestockt werden. "Wir wollen dem Land zeigen, dass es uns ernst ist mit diesem Leuchtturmprojekt für Mosbach und wir neben guten Ideen auch zur Umsetzung beitragen wollen", so Lauth. Ergänzend zur neuen Rücklage werde die Stiftung – ähnlich wie beim Tunnelbohrwettbewerb – im kommenden Jahr ein Fundraising für das Obertor organisieren und bundesweit an potenzielle Spender herantreten. Eine Arbeitsgruppe an der DHBW werde sich dazu im Detail Gedanken machen, so Gerhard Lauth weiter.

Der CDU-Landtagsabgeordnete und baden-württembergische Minister Peter Hauk begrüßt die Aktion der Stiftung und sieht darin ein bemerkenswertes Zeugnis dafür, welche Bedeutung man dem Thema am Mosbacher DHBW-Standort zumisst. Mit Nachdruck werbe er innerhalb der Landesregierung für die Erweiterung und den Neubau des Baukompetenzzentrums in Mosbach.

"Mit jedem Brief und jedem Gespräch kommen wir ein Stück weiter", meint Peter Hauk und verweist auf seine jüngste Rückmeldung aus dem Finanzministerium und die Bereitschaft zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie vom Amt für Vermögen und Bau. "Natürlich ist es bis zum Neubau noch eine spannende Etappe, aber wir können gemeinsam dazu beitragen, die Bedingungen dafür weiter zu optimieren. Die Bereitschaft der Stiftung ist eine tolle Sache und wird auch das Finanzministerium beeindrucken", ist sich Hauk sicher.

Landrat Dr. Achim Brötel sieht in dem Beschluss des Stiftungsrates ein wichtiges Signal. "Die Region steht nicht nur zum Baukompetenzzentrum als solchem, sondern auch zum Standort Obertor. Nur so kann das Land nämlich selbst seinem Anspruch auf nachhaltiges Bauen gerecht werden. Jetzt ist Stuttgart am Zug", so der Landrat. Eine Sichtweise, die auch von Mosbachs Verwaltungsspitze geteilt wird. In der jüngsten Gemeinderatssitzung hatte OB Michael Jann zudem angekündigt, weitere Bestrebungen zur Unterstützung des Vorhabens unternehmen zu wollen.

Standort offiziell anerkannt

Für die Rektorin der DHBW, Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann, ist die Bildung einer zweckgebundenen Rücklage zur Beteiligung der Stiftung pro DHBW Mosbach am Baukompetenzzentrum Obertor ein signifikantes Zeichen. "Ich freue mich riesig über dieses Engagement aus der Wirtschaft. Die Bereitschaft der Stiftung pro DHBW Mosbach zeigt deutlich die hohe strategische Bedeutung des Baukompetenzzentrums für die Weiterentwicklung der DHBW Mosbach, die Unterstützung in der Region und deren Bereitschaft, auch einen Beitrag zur Finanzierung zu leisten.

Alle Beteiligten sind sich einig darin, dass mit den ersten Schritten der Landesverwaltung ein wichtiges Etappenziel erreicht wurde, nämlich die offizielle Anerkennung des Standorts Obertor als Alternative zu einer Anmietung von Räumen am Rande der Stadt. Dies wäre zwar günstiger zu realisieren, würde aber die Verzettelung der DHBW über das ganze Stadtgebiet hinweg zementieren und die Schaffung eines echten Campus am Hauptsitz der DHBW verhindern. "Die Kunst muss es sein, das Land davon zu überzeugen, dass es nicht nur um vier Wände mit einem Dach drauf geht, sondern um etwas gänzlich neues, nämlich ein Bauwerk, das mit seiner Architektur, den Baustoffen und der inneren Ausstattung seiner Zeit voraus ist und Maßstäbe für nachhaltiges Bauen im ländlichen Raum setzt. Wir brauchen eine Betrachtung über die reine Wirtschaftlichkeit hinaus", so Gerhard Lauth.

Internationaler Fokus

In der Sitzung des Stiftungsrates wurde aber nicht nur über das Baukompetenzzentrum beraten. Beschlossen wurden vielmehr einige weitere Beiträge zur Förderung der DHBW. Einer der Schwerpunkte ist die Förderung internationaler Programme wie Sprachkurse oder Sonderprojekte für ausländische Austauschstudierende. Neu in diesem Jahr ist die anteilige Finanzierung eines Studienkollegs. Vor dem Hintergrund des bestehenden Fachkräftemangels soll dieses neue Institut Studien-Interessierte aus dem nichteuropäischen Ausland auf ein DHBW-Studium vorbereiten.

Auch der Bau eines Kanus aus textilbewehrtem Beton und dessen Einsatz bei einer Beton-Kanuregatta 2022 wird von der Stiftung gefördert, auch ein "Fest der Lehre", ein "Akademischer Abend" und die Feier "20 Jahre Campus Bad Mergentheim – Studiengang International Business". Abschließend stand noch eine Personalie auf dem Sitzungsplan: Im Rahmen einer Nachwahl wurde Sabine Zimmermann, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Firma AZO, Osterburken, neu in den Stiftungsrat berufen.