Von Peter Lahr

Mosbach. "Er ist der lustigste Mensch, den ich kenne", lässt David Kekebus gerne seine berühmte Schwester Carolin für sich werben. Im Umkehrschluss revanchiert sich der Comedian ganz galant: "Ich reflektiere das, was meine Schwester macht. Das ist richtig gut – für eine Frau", bekannte der Kölner am Freitageband im gut gefüllten Kulturzentrum "fideljo". Vor gut 100 Gästen spielte David Kekebus sein knapp zweieinhalbstündiges Soloprogramm mit dem leicht nihilistischen Titel "Aha? Egal".

In den besten Momenten funkelt da schwarzer Humor à la Helge Schneider auf; was nicht nur am verbindenden, leicht gedämpften rheinländischen Zungenschlag liegt. Leider fehlt dann etwas der Swing. Stattdessen gibt es Anleihen an Alf. Sowohl was die Haarpracht angeht, als auch "eine besondere Art" von Humor, die den Rheinländer mit dem Extraterrestrischen verbindet: "Ich lache, wenn ich sehe, wie ein dicker Mann hinfällt."

Mit seinem äußeren Erscheinungsbild hadert der 35-Jährige mitunter: lange Haare, Vollbart. Kein Wunder, dass er sich beschwert: "Ich werde nie erkannt. Ich werde immer nur verwechselt." "Mit Jesus", ruft da eine beherzte Zuschauerin – und schon begibt sich Kekebus auf Spurensuche ins Neue Testament. "Also Jesus, das war so ne Type, lange Haare und Bart. Für die, die ihn nicht kennen: Das war damals Trend." Deshalb habe ein findiger Maler extra den Heiligenschein erfunden, um Jesus mit dem gelben Marker kenntlich zu machen. Und deshalb sei in echt auch gar nicht Jesus gekreuzigt worden, sondern halt ein anderer mit langen Haaren und Bart. Eine weitere Verwechslung. "Geht das, Witzchen über Jesus machen?", reflektiert Kekebus vorbildlich und wundert sich: "Ist der gestorben oder war der nur ein Wochenende weg? Ich kenn das, freitags eskaliert’s, und dann ist man zwei Tage weg."

Die großen Themen des Lebens wechseln munter mit praktischen Ratschlägen, biografischen Plaudereien, klugen Erkenntnissen und beliebten Alltagsrätseln. "Ich war jetzt auch im Badezimmer und wasch mir die Hände wie bekloppt. Ich bin ja ein ordentlicher Kerl. Ich mag gesund und heil sein – heil im Sinne von ganz." So weit die Selbsteinschätzung in virengeplagten Zeiten. Vom Heilsein bis zum total missglückten Geschenk aus dem Nichts ist es da nur ein Gedankensprung. Was soll ein erwachsener Mann wie er aber auch mit einem Fahrradhelm anfangen? "Ich schließ’ den an mein Rad, und seitdem bin ich richtig gut zu Fuß."

Goldene Bühnenregeln gehören ebenfalls zum Repertoire des Komikers. "Der erste Auftritt ist Scheiße – für dich oder für die." Sein erster sei sogar so sch… gewesen, dass er sich für den zweiten Auftritt zwei Jahre Zeit ließ. Weshalb Kekebus bis heute die zweite goldene Regel befolgt: "Lass das Publikum in Ruhe." Erkenntnisgewinn verspricht die "To-do-Liste für mein Leben". Ganz oben notiert: Miete bezahlen. Inhaltlich damit verwandt erscheint Punkt 2: Nie wieder bei einem Umzug helfen. Ad absurdum führt Kekebus das Listen-Phänomen beim dritten Punkt: Gitarre lernen. "Ich hab’ so oft angefangen zu lernen. Aber ich raff’ das nicht. Lass ich. Dieses Wegstreichen ist schön. Ist einfach gut, wieder was geschafft."

Über die Schadenfreude gelingt der Einstieg ins traute Familienleben mitsamt der Mama, die sich auf der Kreuzfahrt als Meerjungfrau ablichten lässt. Kein Wunder, dass der Sohnemann einem eher raren Beuteschema huldigt: "Ich steh’ total auf geisteskrank." Klar, wer den warmen Milchschaum aus dem kaputten Stadion-Automaten für den leckersten Kaffee seines Lebens hält, der muss sich nicht wundern.

Wundervoll gelingt die Zugabe. Da kramt David Kekebus zwei handbeschriebene Zettel hervor und lädt das Publikum zum Witze-Ausprobieren ein. Fazit: "Das ist manchmal lustig."