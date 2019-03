Der Fischzuchtbetrieb von Katja Boniakowski in Dallau bezieht sein Wasser aus dem Trienzbach und zwei weiteren Quellen, so denn genügend Wasser geführt wird. Sie verlor über das letzte Jahr eine Tonne Fisch. Foto: Brunhild Wössner

Von Brunhild Wössner

Dallau. Im März stürmt es, im letzten Jahr war es zu trocken. Der Klimawandel ist mittlerweile direkt vor unserer Haustür angekommen. Ende letzten Jahres rüttelte eine Dallauer Fischzüchterin ihre Kunden damit auf, dass sie nicht wisse, ob und wie sie weitermache. Das ist nun vom Tisch. Fischliebhaber können sich freuen: In Dallau wird es weiterhin zwei Forellenzuchtbetriebe geben.

Der Grund für diese Bemerkung war die lange Trockenheit des letzten Jahres, als es von Mai bis November nicht geregnet hatte. Für einen Fischzuchtbetrieb, der viele seiner Teiche mit Bachwasser befüllt, kommt das einer Katastrophe gleich. Im Fall von Katja Boniakowski von der Fischzucht Marienthal spenden der Trienzbach und zwei Quellen das nötige Wasser - vorausgesetzt, es ist genügend davon vorhanden. Doch im letzten Sommer lag das zweite Stauwehr, von dem Wasser in die Fischteiche abgeleitet wird, komplett trocken. Auch konnte man den Trienzbach trockenen Fußes überqueren.

Richtig katastrophal wurde die Situation, als es kalt wurde und es vorher immer noch nicht geregnet hatte. Der Bach hätte ganz zufrieren können. Boniakowski hat übers Jahr einen Tonne Fisch verloren. Ihr Hauptgeschäft ist die Aufzucht von Lebendforellen für den Bach- und Seebesatz. "Es war frustrierend, jeden Morgen tote Fische in den Teichen schwimmen zu sehen", so die Fischzüchterin. Die meisten Tiere hatten unter den extremen Wetterverhältnissen zu leiden, fielen insgesamt kleinwüchsiger aus und waren in geschwächter Verfassung.

Dazu kam, dass es im letzten Jahr sozusagen keine Atempause mit zumindest zeitweilig optimalen Bedingungen für die Fischzucht gegeben habe. Da die Klimatrends eher nicht besser werden, überlegt man sich nun im Marienthal, welcher Fisch die Wetterbedingungen besser wegsteckt. Derzeit hat man die Teiche noch mit weniger Forellen besetzt. Das bringt aber natürlich auch weniger Umsatz.

Erhard Schneider, der mit seiner Frau Elvira ebenfalls in Dallau die Fischzucht "Zum Forellenbauer" betreibt, merkt an, dass das Wasser etwa seit Mitte der 90er-Jahre weniger wird. Auch er muss Maßnahmen ergreifen, um Verluste auszugleichen oder diese gar nicht erst entstehen zu lassen. Es werde schwieriger, die Fische aufzuziehen. Unter normalen Bedingungen brauchen sie ungefähr anderthalb Jahre, bis sie das übliche Schlachtgewicht von rund 180 bis 200 Gramm erreichen. Das Jahr 2018 mit seiner Wasserknappheit verlängere den Vorgang der Aufzucht praktisch um rund ein halbes Jahr, so Schneider, was mit einem höheren Aufwand einhergehe.

Doch nicht nur Fischzüchter, auch Milchviehbetriebe müssen sich an veränderte Klimabedingungen anpassen. Landwirt Christian Geier vom Meertalhof bekam den trockenen Sommer und Herbst 2018 ebenfalls zu spüren. Als Haupterwerbslandwirt hat er 220 Kühe und Kälber zu versorgen. Im letzten Jahr bekam er von seinen Wiesen nur ein bis zwei Schnitte. Der dritte und der vierte Schnitt fielen komplett weg, weil die Wiesen vollständig vertrocknet waren.

Das Grundfutter für Geiers Tiere besteht aus besagtem Gras und Mais. Und auch beim Mais litten aufgrund der Trockenheit Qualität und Menge. Die Ernte fand sehr früh statt, die Maiskörner waren zu klein und zu wenig. Der Futtermais, den Geier eigentlich nach der Ernte anderer Saaten als Zwischenfrucht aussät, um im Spätherbst noch einmal zu ernten, fiel komplett aus. So ging der Grasschnitt viel zu früh zur Neige. Zum Glück konnte er die Grassilage eines nahen Betriebes aufkaufen und so den Futterengpass überbrücken.

Auch Notverkäufe einzelner Tiere waren ein Mittel zum Zweck, um den Futterbedarf zu senken. Jedoch waren die Erlöse für die Tiere mager, da es anderen Landwirten genauso ging. Geiers Betrieb mit konventioneller, integrierter Landwirtschaft bekommt vom Staat wohl eher keine finanzielle Unterstützung, obwohl die Bundeslandwirtschaftsministerin Hilfe zugesagt hatte. Deshalb rechnet der Dallauer Landwirt mit 30 bis 40 Prozent Verlust im letzten Geschäftsjahr.

Cornelia Schaaf vom Hof "Schifferdecker und Schaaf" (Richtung Sulzbach) betreibt zusammen mit Achim Schifferdecker einen Milchviehbetrieb mit rund 60 Milchkühen. Der Biohof, der auch das Milchhäusle in Dallau betreibt, bewirtschaftet rund 110 Hektar, davon 40 Hektar Grünland. Sie hatten trotz der Trockenheit Glück, was das Viehfutter anging, denn sie hatten in der Fruchtfolge viel Kleegras angebaut. Wenn es so warm bleibt wie jetzt Anfang 2019, könne man schon bald mit dem ersten Schnitt loslegen. Man will versuchen, mit vermehrter Luzernepflanzung, einer Kleeart, die Trockenheit und Kalkböden besser verträgt, zu reagieren. Auf staatliche Unterstützung zählt auch sie nicht, da die bürokratischen Hürden zu groß seien.