Elztal (pol/mün) Eine 65-Jährige erlitt am Samstagnachmittag in Dallau bei einem Unfall tödliche Verletzungen. Die Frau wollte den beschrankten Bahnübergang am Bahnhof Dallau in Richtung Muckentaler Straße zu Fuß überqueren. Dabei waren die Schranken geschlossen, wie die Polizei mitteilt.

Sie wurde von einer einfahrenden S-Bahn erfasst und tödlich verletzt. Warum die Frau die Schranken nicht beachtete, ist unklar.