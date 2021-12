Von Stephanie Kern

Mosbach. "Die Fakten stimmen, aber die Schlussfolgerungen stimmen nicht", sagte die Mosbacher HNO-Ärztin Elke Ender im November im Gespräch mit der RNZ und mit Blick auf so manche Corona-Diskussion. Wenn Thesen in den Raum gestellt werden, die für den Laien schlecht nachvollziehbar sind, ist das oft gefährlich – und verwirrend für die Menschen, die ohnehin verunsichert sind. Auch nach der Berichterstattung über den Vortrag von Dr. Gunter Frank war das so – in Leserbriefen wurde und wird darüber diskutiert. Aber auch nicht-öffentlich haben die Redaktion Anschriften erreicht. Die Reaktionen waren zum Teil deutlich: "Als Betroffene nicht zu ertragen", schrieb etwa eine Leserin der Rhein-Neckar-Zeitung. Vor diesem Hintergrund hat die Redaktion in Mosbach einige der Thesen Franks herausgegriffen und einem Faktencheck unterzogen.

"PCR-Tests sind als Massen-Screening ungeeignet, da positive Testergebnisse nicht zwangsläufig einen aktiven Corona-Fall identifizierten"

PCR steht für Polymerase-Ketten-Reaktion. Mit diesem Verfahren werden im Labor ganz bestimmte Sequenzen des Erbguts von Sars-CoV-2 vervielfältigt, um sie nachweisen zu können. Der Test wurde allerdings nicht speziell für dieses Virus entwickelt, sondern ist schon seit Jahren der Goldstandard in der Virus-Diagnostik. Die Proben dafür werden mit einem Abstrich (meist durch die Nase im Rachen eines Menschen) entnommen und untersucht. Ein PCR-Testergebnis ist der Nachweis einer Infektion – es bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Person ansteckend oder krank ist.

Ein Artikel, der im Frühsommer für Aufsehen gesorgt hatte und seitdem auch von Corona-Leugnern gerne geteilt wird, kommt aus der Universität Duisburg-Essen: Forschende der Medizinischen Fakultät wiesen im renommierten "Journal of Infection" darauf hin, dass die Ergebnisse von PCR-Tests allein eine zu geringe Aussagekraft haben, um damit Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu begründen. Die Autoren haben deshalb dazu geraten, Daten aus anderen Bereichen zur Bewertung der Pandemie-Lage zu erheben bzw. zu nutzen. "Geeigneter wären zum Beispiel verlässliche Angaben zur Intensivbetten-Belegung sowie zur Mortalität, also zu der jeweiligen Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19", schlug der an der Universität verantwortliche Epidemiologe Prof. Stang vor. Dieser Vorschlag wird seit Oktober auch umgesetzt.

Übrigens werden PCR-Tests hierzulande nicht als Massenscreening eingesetzt, sondern nur bei Symptomen bzw. einem positiven Schnelltest. Fazit: Ja, ein positiver Test alleine heißt noch nicht, dass man andere ansteckt. Aber wenn es darum gehen soll, weitere Infektionen zu verhindern, Infektionsketten zu unterbrechen, ist er immer noch der genaueste Nachweis einer Infektion.

"In den Sterbefallzahlen finde ich keine Pandemie"

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland ist im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent gestiegen. Um die Frage zu beantworten, ob Covid-19 zu einer Übersterblichkeit führt, hat das Statistische Bundesamt anhand einer Sonderauswertung die vorläufigen Sterbefallzahlen in Deutschland betrachtet. Im April 2020 lagen die Sterbefallzahlen deutlich über dem mittleren Wert der Vorjahre. Gleichzeitig war ein Anstieg der Todesfälle zu beobachten, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehen. Im August 2020 waren die Zahlen der Gestorbenen im Zuge einer Hitzewelle wieder erhöht. Die Sterbefallzahlen im September 2020 lagen ebenfalls etwas über dem mittleren Wert der Vorjahre. Einen weiteren auffälligen Anstieg über den mittleren Wert hinaus gab es ab der zweiten Oktoberhälfte 2020. Auch die Covid-19-Todesfälle stiegen zeitgleich wieder an.

Höchststände gab es kurz vor dem Jahreswechsel 2020/2021 – sowohl die Zahl der Covid-19-Todesfälle als auch die Differenz zum mittleren Wert der Vorjahre bei den Gesamtzahlen gingen Anfang des Jahres 2021 wieder zurück. Im Februar und im März lagen die Sterbefallzahlen unter dem mittleren Wert der Vorjahre, von April bis August zumeist etwas darüber. Seit Anfang September ist die Differenz höher als in den Monaten davor – die Zahl der Covid-19-Todesfälle steigt seit Mitte Oktober wieder deutlich an. Das Statistische Bundesamt stellt neutrale, objektive und fachlich unabhängige Statistiken zur Verfügung.

"Kliniken waren unterbelegt, und Intensivbetten sind aus der Statistik verschwunden"

> Kliniken-Unterbelegung: Rechnerisch scheint das korrekt. Es gilt allerdings, mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Durch die Corona-Pandemie konnten nicht alle im Landeskrankenhausplan erfassten Betten belegt werden. Zum Beispiel kann in einem Doppelzimmer nur ein Isolationspatient behandelt werden. Das führt dazu, dass trotz Belegung aller belegbaren Betten rein rechnerisch eine Minderbelegung entsteht. Am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken wurden aus 77 Normalbetten auf drei Stationen maximal 44 Isolationsbetten für die Behandlung von Covid-Patienten. Dabei ist der Aufwand selbst für einen Verdachtsfall genauso hoch wie für die Behandlung eines bestätigten Coronafalls.

> Intensivbetten verschwunden: Im Intensivregister erfasst die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) die Anzahl der Intensivbetten in Deutschland. Der Bericht der Divi wird täglich veröffentlicht, die Daten zeigen den Istzustand der tatsächlich betreibbaren Intensivbetten. Dafür spielt es beispielsweise eine Rolle, ob ausreichend Personal und Ressourcen zum Betrieb eines Intensivbetts vorliegen. Das Register existiert erst seit Frühjahr 2020, und die Meldung der Kapazitäten ist für Krankenhäuser erst seit Mitte April 2020 verpflichtend.

Betrachtet man nur die Zahlen in der Grafik der Divi, ist zu sehen, dass die Gesamtzahl der betreibbaren Betten (ohne die "Notfallreserve") tatsächlich gesunken ist. Dafür gibt es mehrere Faktoren: Auf ihrer Internetseite weist die Divi darauf hin, dass vom 3. auf den 4. August 2020 eine neue Zählweise eingeführt wurde. Seit Anfang August 2020 wird im Intensivregister zusätzlich zu den betreibbaren Intensivbetten eine "Notfallreserve" angegeben. Zudem habe man auch auf den Intensivstationen mit Personalmangel zu kämpfen.

"Wir haben enorm viel Pflegepersonal im Laufe der Pandemie verloren", sagte der Leiter des Divi, Christian Karagiannidis in einer Sonderfolge des NDR-Podcasts "Coronavirus-Update", in dem sonst Christian Drosten und Sandra Ciesek über das Coronavirus informieren. "Die Arbeitslast ist einfach so hoch gewesen, dass die Mitarbeitenden entweder den Beruf verlassen oder – was wir viel gesehen haben – die Arbeitszeit reduziert haben. Ich finde das prinzipiell sehr gut, weil dann erreicht man eine bessere Work-Life-Balance. Das unterstütze ich auch sehr. Es hat aber einen Nachteil: Wenn ich meine Arbeitszeit beispielsweise um 20 Prozent reduziere, reduziere ich gleichzeitig auch 20 Prozent der Bettenkapazität", erklärte Karagiannidis. Denn die Stellen können nicht nachbesetzt werden, der Markt ist völlig leer.

"In Ländern wie Schweden gab es keinen Lockdown – und trotzdem keine höhere Sterblichkeit"

Ja, in Schweden gab es (zuerst) keine landesweiten Ausgangssperren und Kontaktverbote. Aber: "In anderen Ländern wie Schweden" gab es Lockdowns, in Dänemark und Norwegen zum Beispiel. Statt offizieller Verbote entschieden sich die schwedischen Behörden zunächst für Empfehlungen und Appelle an die Vernunft der Menschen und setzten auf deren Eigenverantwortung und Freiwilligkeit. Vor allem in der ersten Welle zu Beginn der Pandemie zahlten die Schweden dafür einen hohen Preis. Insgesamt sind innerhalb eines Jahres Pandemie rund 13.000 Menschen in dem skandinavischen Land an und mit Corona gestorben. Vor allem während der sogenannten ersten Welle starben in Schweden anteilsmäßig deutlich mehr Menschen an und mit Corona als in Deutschland. Bis Juni 2020 meldeten die schwedischen Gesundheitsbehörden 4800 Corona-Tote. In Deutschland waren es zu diesem Zeitpunkt 8844. Rechnet man dies auf die Bevölkerung herunter, starben in Schweden damit rund 4,5-mal so viele Menschen an und mit Corona.

Natürlich hat Schweden in der Gesamtzahl weniger Tote (15.136) zu beklagen – dort leben aber insgesamt nur etwas mehr als neun Millionen Menschen. Um Vergleichbarkeit zu schaffen, wird die Zahl der Toten pro Million angegeben: In Schweden sind es 1485 pro Million, in Deutschland 1234.

Die vierte Welle hat in Schweden mehrere Gesichter: Die Inzidenz des ganzen Landes liegt bei 130,9, in den Ballungsgebieten allerdings deutlich höher. Noch vor zwei Wochen standen die Schweden im europäischen Vergleich deutlich besser da. Wie sich die vierte Welle hier auswirkt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beurteilen.

"Masken sind nur Risikogruppen zu empfehlen, denn sie filtern im Alltagsgebrauch generell doch weitaus weniger als 95 Prozent der Luft."

Ein internationales Team um Forschende des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz hat bereits im Mai 2021 anhand von Beobachtungsdaten und Modellrechnungen gezeigt, unter welchen Bedingungen und wie Masken dazu beitragen, das individuelle Ansteckungsrisiko für Covid-19 zu reduzieren und die Corona-Pandemie einzudämmen. "Normalerweise enthält nur ein geringer Anteil der von Menschen ausgeatmeten Tröpfchen und Aerosolpartikel Viren. Meist ist die Virenkonzentration in der Luft so gering, dass selbst einfache chirurgische Masken die Verbreitung von Covid-19 sehr wirksam eindämmen", erklärt Yafang Cheng, Leiterin einer Minerva-Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Chemie. In virenreichen Innenräumen mit hoher Infektionswahrscheinlichkeit (zum Beispiel im Isolationszimmer eines Corona-Patienten oder in unbelüfteten Sitzungssälen mit vielen verschiedenen Teilnehmern) sind jedoch Masken mit höherer Wirksamkeit (N95/FFP2) und andere Schutzausrüstungen erforderlich, um eine Übertragung durch die Luft zu verhindern.

Weil die Wirksamkeit von Gesichtsmasken stark von der Viruskonzentration abhängt, ist es wichtig, Masken mit anderen Schutzmaßnahmen zu kombinieren. Deshalb zählt ja zu den AHA-Regeln auch der Buchstabe "L" wie Lüften oder "A" wie Abstand halten.

"Es gibt keine objektive Kennziffer, die das Vorhandensein einer außergewöhnlichen medizinischen Notlage in Deutschland belegt."

Doch, die gibt es: mehr als 103.000 Tote zum Beispiel, oder die Belegung der Intensivstationen: 4905 Menschen müssen derzeit (Stand: 6. 12.) wegen einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation behandelt werden, davon werden 2657 (54 %) invasiv beatmet. Aktuell sind noch 2467 Intensivbetten in Deutschland frei, nicht alle sind Beatmungsplätze. Und wem das noch nicht reicht: Die Bundeswehr flog in den vergangenen Tagen Covid-Patienten aus Bayern und Sachsen nach Norddeutschland.

Nach Ansicht des Grünen-Gesundheitsexperten Janosch Dahmen reichen die bisherigen Verlegungen womöglich nicht aus. "Anhand der Neuinfektionszahlen müssen wir davon ausgehen, dass Hunderte Intensivpatienten verlegt werden müssen", sagte Dahmen der Welt am Sonntag. "Weil der Bedarf so eklatant ansteigen könnte, werden möglicherweise auch Verlegungen in EU-Nachbarstaaten notwendig", fügte der Bundestagsabgeordnete hinzu. Ist keine Kennzahl, aber ein ziemlich deutlicher Fingerzeig.