Von Paul Berger

Aglasterhausen. Ein bisschen Spaß muss sein. Und wenn man damit (also beim Spaß haben) noch anderen helfen kann - dann umso besser. Findet man auch beim Landhandel Barth in Aglasterhausen, wo vor allem Chefin Uli Erne-Barth immer wieder mit verrückten Ideen aufwartet. Und da ist es dann irgendwie auch nur konsequent, dass man mitmacht, wenn man zu einem besonderen Spaß aufgefordert wird. Und so trotzten die Erne-Barths und ihre Mitarbeiter am "Schmutzigen Donnerstag" Wind und Kälte, um die gestellte Aufgabe der berühmt-berüchtigten "Cold-Water-Barbecue-Challenge" zu erfüllen. Der Begriff stammt aus dem Englischen, bedeutet wörtlich übersetzt "Kaltwasser-Grillparty" - und beschreibt einen Trend, der sich im Moment von Bayern aus in der ganzen Republik auszubreiten scheint. Ähnlich wie vor geraumer Zeit die sogenannte Ice-Bucket-Challenge.

Teilnehmer, die zuvor von einem oder auch mehreren bereits aktiv gewordenen "Wettstreitern" per Video nominiert wurden, müssen innerhalb von sieben Tagen nach Veröffentlichung besagten Clips einerseits für eine gemeinnützige Organisation spenden und andererseits sich mitsamt Grill und Fleisch mit nackten Füßen in einen Fluss, Bach oder ein ähnlich kaltes Gewässer stellen und dabei das tun, was man eben normalerweise bei einer Grillparty tut: Grillen.

Da ein Beweis natürlich nicht fehlen darf, wird ein Video des frostigen Schauspiels aufgenommen, in dem wiederum verkündet wird, welche soziale Organisation man unterstützt und wen man seinerseits nominieren möchte. Kommt ein Nominierter der Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so darf derjenige, der ihn vorgeschlagen hat, eine Party/Brotzeit initiieren, die der "Verlierer" dann im Folgenden ausrichten muss.

Zu den Verlierern wollte man in Aglasterhausen natürlich auf keinen Fall zählen. Und wurde nach der Nominierung durch Landhandelskollegen aus dem süddeutschen Raum umgehend aktiv. Profitieren kann vom besonderen Aktionismus die örtliche DLRG-Jugend, die sich dem frostigen Grill-Spektakel denn auch gleich anschloss. Drei Vertreter der Lebensrettungsgesellschaft hielten sich im Hintergrund des Schwarzbachs bereit - nur für alle Fälle, falls den Spendern in den eisigen Fluten etwas zustoßen sollte. Uli Erne-Barth hatte sich ins schicke Baywatch-Outfit samt Rettungsboje geworfen, während Volker Erne den eiskalten Moderator am Wasser-Grill mimte. Großes Kino im kleinen Aglasterhausen...

Die Challenge hat man also locker geschafft, die Retter brauchten nicht einzugreifen und dürfen sich über eine schöne Unterstützung freuen. Nominiert haben Baywatch-Nixe Uli und Grillchef Volker für die nächste Runde übrigens das SWR-Wetterteam, die Schlepperfreunde Aglasterhausen und Müllers Hofladen in Waldwimmersbach. Man darf gespannt sein, ob die auch alle eiskalt "liefern"...