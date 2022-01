Neckarzimmern. (schat) Die ganz große Spannung wird wohl nicht aufkommen, bei der nahenden Bürgermeisterwahl in Neckarzimmern. In der 1500-Einwohner-Gemeinde am Neckar wird am Sonntag, 20. Februar, ein neuer Rathauschef gewählt, seit Anfang Dezember und bis einschließlich Montag (24. Januar) konnten Bewerbungen eingereicht werden. Im Gemeindewahlausschuss, der unmittelbar nach Bewerbungsschluss zusammenkam, hatte man allerdings nur über eine Kandidatur zur befinden. Amtsinhaber Christian Stuber stellt sich erneut zu Wahl (wir berichteten bereits), strebt eine dritte Amtszeit an.

"Die Bewerbung war formell und materiell ordentlich und wurde somit zugelassen", erklärt Hauptamtsleiter Ludwig Gärtner auf RNZ-Anfrage, abgegeben hatte Stuber seine Unterlagen bereits am 6. Dezember. Eine öffentliche Kandidatenvorstellung sei aufgrund der Pandemielage nicht vorgesehen.

Er wolle Neckarzimmern weiter gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern voranbringen, hatte Stuber jüngst in der RNZ-Rathausrunde seine Motivation für eine weitere Amtszeit begründet, Potenziale dafür sieht er durchaus vorhanden.