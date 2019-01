Neckargerach. (md) "Die Wahl soll eine Bestätigung meiner in den vergangenen Jahren geleisteten Arbeit und zugleich ein Vertrauensvorschuss für die nächste Periode sein", sagt der Neckargeracher Bürgermeister Norman Link. Zwar steht der 35-Jährige, der sich um eine zweite Amtszeit bewirbt, als einziger Kandidat auf dem Stimmzettel, hofft jedoch durch eine möglichst hohe Wahlbeteiligung auf großen Rückhalt durch die Bevölkerung. 1864 Wahlberechtigte, darunter 1372 aus Neckargerach und 492 aus Guttenbach, sind am kommenden Sonntag aufgerufen, ihr Kreuzchen zu machen.

Unter dem Motto "Vorhandenes bewahren und Chancen für die Zukunft nutzen" blickt Link zurück auf die vergangenen Jahre und schaut nach vorn. Es habe sich einiges im 2300 Einwohner zählenden Dorf bewegt. Größtes Thema sei der gerade erst abgeschlossene Umbau der Minneburgschule mit einem Kostenvolumen von gut zwei Millionen Euro gewesen. "Einiges an Nerven" habe ihn auch das Starkregenereignis 2016 mit den damit verbundenen großen Schäden gekostet - ausgerechnet an seinem Polterabend.

Ortsdurchfahrt erneuert

Die Ortsdurchfahrt nach Lauerskreuz habe man erneuert und dort den Dorfmittelpunkt neu gestaltet. Viel habe sich auch bei der "Innenentwicklung" des Dorfes getan. Der Diplom-Verwaltungswirt nennt beispielsweise den Bau des Dorfplatzes, die Sanierung des Inselparks oder die Erneuerung von Ludwig-Bernhard-Straße, Friedhofstraße und Schulweg. Immer wieder seien der Gemeinde dabei Mittel aus diversen Förderprogrammen zugutegekommen, und man habe hohe Zuschüsse erhalten. Alle Spielplätze habe man saniert, an der Grundschule die Nachmittags- mit Kernzeitbetreuung eingeführt. Mit viel Eigenleistung sei auch der Guttenbacher Gemeindesaal erneuert worden.

Link ist erfreut darüber, dass auch alle Ortsteile in puncto schnelles Internet "so weit erschlossen" sind. "Relativ viel" habe man in Maschinen für den Bauhof investiert. "Straßenerhaltungsmaßnahmen und Kanalerneuerungen" nennt der 35-jährige Link spontan als große künftig anstehende Maßnahmen, die er gemeinsam mit dem Gemeinderat umsetzen will.

Dabei herrsche im Gremium ein durchweg kollegiales Klima. "Wir wollen jedes Jahr eine Straße vernünftig sanieren." Der "Hasenacker" sei wohl die nächste. Ebenso wolle man die Außenanlage der Grundschule mit Schulhof bis Sommer fertigstellen und die Heizungsanlage des Objekts komplett erneuern. Im Untergeschoss des Rathauses soll eine Toilettenanlage mit Wickeltisch eingebaut werden. Damit wolle man einem Wunsch vieler Eltern, die mit ihren Kindern den benachbarten Inselpark besuchen, nachkommen. Zudem sei eine solche Anlage auch für Dorffeste und Weihnachtsmärkte gut.

Mittelfristig soll das Rathaus barrierefrei gemacht werden. Auch da helfe das noch bis 2022 laufende Landessanierungsprogramm, das auch für private Maßnahmen gilt und für Neckargerach insgesamt 1,3 Millionen Euro im Topf habe.

Nun hofft der amtierende Bürgermeister auf rege Wahlbeteiligung und freut sich heute schon mit Frau Stefanie und Söhnchen Jonathan auf weiteren Nachwuchs im Sommer.