Aglasterhausen. (pm) Aufgrund der derzeitigen Coronapandemie ist eine öffentliche Kandidatenvorstellung für die am 31. Januar stattfindende Bürgermeisterwahl in Aglasterhausen in Form einer Präsenzveranstaltung nicht bzw. nur mit erheblichen Einschränkungen möglich.

Damit die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sich dennoch über die zur Wahl zugelassenen Bewerber informieren können, hat der Gemeindewahlausschuss beschlossen, eine virtuellen Vorstellungsrunde zu veranstalten.

Diese findet am Donnerstag, 21. Januar (19 Uhr), statt und kann über einen auf der Homepage der Gemeinde Aglasterhausen (www.aglasterhausen.de) veröffentlichten Link live verfolgt werden.

Folgender Ablauf ist vorgesehen: Begrüßung durch den Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses Kurt Gallion; Vorstellungsrede der Bewerberin Sabine Schweiger (max. 15 Minuten); Vorstellungsrede des Bewerbers Stefan Kron (max. 15 Minuten); Fragerunde. Die Vorstellung wird von Friederike Kroitzsch (SWR) moderiert.

Die Wählerinnen und Wähler haben die Möglichkeit, ab Dienstag, 19. Januar, 8 Uhr, Fragen einzureichen, die an die Bewerber gestellt werden sollen. Auf der Homepage der Gemeinde wird hierzu ein Webformular eingerichtet. Es besteht auch die Möglichkeit, die Fragen in einem verschlossenen Briefumschlag mit der Aufschrift "BM-Wahl Aglasterhausen – Fragen" einzureichen.

Die eingereichten Fragen werden den Bewerbern im Vorfeld nicht bekannt gegeben. Da davon auszugehen ist, dass mehr Fragen eingereicht werden, als den Bewerbern gestellt werden können, erfolgt die Auswahl nach dem Zufallsprinzip (Losverfahren).

Die Aufnahme der virtuellen Kandidatenvorstellung wird bis zum 31. Januar über die Homepage der Gemeinde Aglasterhausen abrufbar sein.