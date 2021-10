Neckar-Odenwald-Kreis. Viele gute Nachrichten gab es bei der Generalversammlung der "BürgerEnergie Neckar-Odenwald eG". Rainer Wilczek, Vorsitzender des Aufsichtsrates, begrüßte die anwesenden Genossen, die mit insgesamt 60 Stimmen vertreten waren.

Danach berichtete der Vorstand über das Geschäftsjahr 2020: Vorstandsmitglied Florian Dold begann mit dem Überblick über die Genossenschaft und ihre Geschäftsfelder. Ende 2020 hatte die BEG 226 Mitglieder, die zusammen 2834 Geschäftsanteile gezeichnet haben. Inzwischen steuert man auf das 250. Mitglied zu und ist sich sicher, diese Marke noch im laufenden Jahr knacken zu können. Viele Genossen würden gerne deutlich mehr Anteile zeichnen, aber durch die Pandemie sind einige Projekte ins Stocken geraten. Dold erläuterte an den bestehenden Anlagen die gestiegene Komplexität der Projekte, was die Wirtschaftlichkeit zukünftiger Projekte erschwert. Die BEG betreibt in der Region kleinere und größere Fotovoltaik-Projekte und ist an diversen Windkraftanlagen beteiligt.

Alle Projekte liefen im Geschäftsjahr 2020 besser als zu Beginn kalkuliert. "Das zeigt unsere vorsichtige Herangehensweise – wir sind uns immer bewusst, dass wir mit dem Geld anderer Leute arbeiten", sagte Dold. Im Jahr 2020 hat die BEG durch die Projekte ca. 2,5 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugt – nur aus Sonne und Wind. Mit diesem Strom können rechnerisch mehr als 800 durchschnittliche Haushalte versorgt werden. Darauf könne man stolz sein.

Die BEG vertreibt seit einigen Jahren auch eigenen Strom, der zum Teil aus eigenen Anlagen, zum Teil aus deutscher Wasserkraft stammt. Die Zahl der Kunden wächst stetig und die Erlöse aus dem Stromverkauf, der von den Bürgerwerken in Heidelberg verwaltet wird, trägt somit zum positiven Jahresergebnis bei.

Seit Beginn des Jahres unterstützt Sophie Heitz die Arbeit des Vorstandsteams. Sie zeigte eine Analyse der Altersstruktur der Genossenschaft. Wie viele Vereine und Organisationen ist die große Mehrheit der Genossen älter als 50 Jahre. "Aber ein Ziel der BEG ist es, etwas gegen den Klimawandel zu tun – ein Problem, das mich als Vertreterin der jüngeren Generation in erheblichem Maße betreffen wird", so Heitz. Diese jüngere Generation soll seit einiger Zeit auch über soziale Medien erreicht werden, weshalb es einen Account bei Facebook und Instagram gibt.

Im Folgenden stellte Vorstand Erwin Brauß den Jahresabschluss der Genossenschaft vor. Im Jahr 2020 betrug die Bilanzsumme 810.000 Euro. Brauß zeigte sich dabei besonders zufrieden über die weiter gestiegene Höhe des Eigenkapitals. "Das erhöht die Sicherheit und Kraft der BEG." Er vermeldete einen Bilanzgewinn von 36.500 Euro. Nach Zuweisung zu den entsprechenden Rücklagen schlug der Vorstand eine Dividende in gewohnter Höhe von 2,1 Prozent sowie einen zusätzlichen "Sonnenbonus" in Höhe von 1,2 Prozent vor, was einer Gesamtauszahlung von 3,3 Prozent pro Geschäftsanteil entspricht.

Aufsichtsratsvorsitzender Rainer Wilczek dankte dem nach wie vor ehrenamtlich tätigen Vorstand und dem Aufsichtsrat für die Arbeit. Im abgelaufenen Jahr konnten sich die Gremien nicht wie gewohnt treffen, sondern mussten Erfahrungen mit Videokonferenzen sammeln. Trotzdem sei die Arbeit immer gewissenhaft und mit Energie getan worden, auch unter den erschwerten Bedingungen. Die Generalversammlung stimmte anschließend dem Vorschlag des Vorstands zur Verwendung des Gewinns zu. Beide Gremien wurden einstimmig entlastet.

Danach wurden die Aufsichtsräte Rainer Wilczek, Rolf Brauch und Martin Stengel durch Erwin Brauß verabschiedet. Alle drei traten zur anstehenden Wahl nicht mehr an. Brauß dankte ihnen für den unermüdlichen Einsatz über viele Jahre und überreichte ein Präsent. Einstimmig wurden im Anschluss Gabriela Fischer-Rosenfeld, Peter Baust und Reinhold Berberich in den Aufsichtsrat der BEG gewählt.