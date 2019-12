Von Dorothea Damm

Mosbach. Begleitet von Dudelsackklängen und unter dem Jubel seiner Fans betritt er die Bühne der ausverkauften Alten Mälzerei. Das war nicht immer so. Bülent Ceylan nimmt sich nach 21 Jahren Zeit, auf die Anfänge seiner Karriere zurückzublicken. "Heute kann ich sagen, dass ich im Bereich Comedy alles erreicht habe, was man erreichen kann", meint der Mannheimer. "Bülent Ceylan Intensiv" heißt seine aktuelle Bühnenshow. Diesmal spielt der Comedian bewusst in kleineren Hallen.

Über 900 Leute bejubelten den Mannheimer in Mosbach. Es war voll – und trotzdem waren alle nah dran. Immer wieder hörte man Zuschauer sagen: "Das ist hier viel besser als in der SAP-Arena." Bülent Ceylan nahm sich nicht nur Zeit, auf das Erreichte zu schauen, sondern gab seinem Publikum an diesem Abend auch viel zurück. Mit viel Humor, spitzen Pointen, glasklaren Positionen und viel Spritzigkeit nahm er alle mit auf die Reise. Mit dabei waren die Figuren, die ihn in all den Jahren begleitet haben und die vor allem deshalb über eine so lange Zeit funktionieren, weil sie auf so herrlich glaubwürdige Art überzeichnen, dass einem vor Lachen die Tränen kommen.

Da ist zum Beispiel der Harald, der einen IQ von acht hat, wenn Kartoffelsalat schon zwölf hat. Oder Günther, bei dem Ceylan einfach seine Haare vor das Gesicht kämmt und als wortkarger Hippie den Saal zum Beben bringt. Oder natürlich der Mompfreed mit der Pumpenwasserzang. Bülent Ceylan, dessen inzwischen verstorbener Vater Türke gewesen ist und dessen Mutter eine deutsche Katholikin ist, verstand es dabei wie immer gekonnt, mit Gegensätzen zu spielen. "Ich darf viel mehr sagen als alle anderen. Als ,Kanacke’ kann ich in Schulen gehen und allen sagen wie wichtig Integration ist. Nur in der Türkei Urlaub machen, das kann ich nicht mehr", sagt der Entertainer, der mit der Politik im Heimatland seines Vaters nicht einverstanden ist.

Seine Figur "Hasan" – mit Goldkettchen behängt, Kamm in der Hose und bekannt dafür, Paranüsse mit den Pobacken knacken zu können – ist eine von Ceylans Paraderollen. Gemeinsam mit Hasan rappten die Mosbacher: "Ich hab korrekte Hallebadkapp. Ich hab Muskelshirt, habt ihr schon gehört." Dabei merkte man Ceylan an, wie viel Spaß er selbst dabei hat, in die verschiedenen Rollen zu schlüpfen.

"Das Gute am Dialekt ist, dass man da gleich merkt, wenn einer bleeed ist", so der Kurpfälzer, der das Moschbacher Publikum lobte. Aber das ließen sich die Mosbacher nicht gefallen. "Mosbach heißt das. Nicht Moschbach." Ceylan fragte zurück: "Hey…, wollt ihr mich hier integrieren oder was?" Es sind Momente wie diese, weshalb er nun in den kleineren Hallen spielt. Dabei ist er nicht der Comedian aus dem Fernsehen, sondern einer, der schon zehn Jahre auf kleinen Bühnen gespielt hat, bevor er seinen ersten Newcomer-Preis bekommen hat. Er ist der, der im Radio angefangen hat, der etwas Besonderes war, weil er mit türkischem Vater so herrlich Helmut Kohl nachmachen konnte. Heute ist er auch der Familienvater, der nach der Tournee zu Hause von den Kindern belagert wird und dann Zettel findet auf denen steht, dass er vergessen hat, den Müll rauszubringen.

"Wie Jesus hat er sich gefühlt in der großen Arena, bis Gott ihn habe ausrutschen lassen." Ceylans Botschaft ist klar: "Gradraus schwätzen und nicht vergessen, wo man herkommt." Daher jetzt das Intensiv-Programm. Aber der Unermüdliche arbeitet bereits an der nächsten Bühnenshow, "Luschtobjekt". Daraus zeigte er bereits neue Figuren wie den Donnergott Thor, bei dem alles "der Hammer" ist.

Ceylan hat Lust auf neue Projekte. Bei der Fernsehsendung "The Masked Singer" versteckte sich der Comedian im Engelskostüm und sang Heavy Metal. In Mosbach sang er auch, und das kam an. Von Ramsteins "Engel" über "Sweet Dreams" bis zur Metal-Version von "Atemlos". Dabei kann Ceylan sich auf seine Talente verlassen. Dass er auch den feinen Humor nicht vergisst, zeigt die Rolle der Biogräfin Soja von Weizenkeim und Brennnessel. Sie ist die letzte Sprosse derer von Tofu und kann eine ganze Erzählung fast nur mit Dingen bestreiten, die man im Reformhaus kaufen kann. "Die Nummer läuft schon seit 20 Jahren", freute sich Ceylan über den lachenden Saal. Die Moschbacher konnten Bülent Ceylan "intensiv" erleben und das hat sich rentiert. Weil so viel Neues im Programm war und der singende Ceylan so viel Freude macht, sind alle schon gespannt, was in den nächsten 21 Jahren noch kommt.

