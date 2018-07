Von Jörn Ludwig

Haßmersheim. Nach dem verheerenden Brand in der Haßmersheimer Asylbewerberunterkunft, bei der am Sonntag, 8. Juli, rund 50 Wohncontainer völlig zerstört worden sind, machen derzeit Gerüchte die Runde, das Feuer sei von Bewohnern vorsätzlich und an verschiedenen Stellen gelegt worden.

Beweisen sollen diese Darstellung Fotos und ein Video, die im Internet kursieren. Der - nicht besonders geschmackvoll - mit dem einstigen Sommerhit "Sunshine Reggae" unterlegte Clip zeigt, wie aus einigen Stellen des Containerkomplexes Flammen und Rauch schlagen, aus anderen aber (noch) nicht. Widerspricht dieser Eindruck der Schilderung eines Bewohners, dass ein einziges, unbeaufsichtigt brennendes Teelicht den Großbrand ausgelöst hat?

Ein ganz klares "Nein" ist die Antwort des Leiters der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit am Polizeipräsidium Heilbronn, Achim Küller. "Das Ergebnis der Untersuchungen vor Ort stützt die Teelicht-Version", betonte er am Mittwoch auf RNZ-Nachfrage. "Es gibt keinerlei Hinweise auf mehrere Brandherde."

Darauf, dass auf den Foto- und Videoaufnahmen einzelne Wohnmodule zunächst noch intakt scheinen, während andere rechts und links davon bereits in Flammen stehen, hat er eine einfache Erklärung: "Wahrscheinlich waren die Türen zu den Räumen, die noch nicht brannten, geschlossen, so dass das Feuer dort erst verzögert ankam, während es sich durch den Flur und offen stehende Türen schneller weiter verbreitete.

Untermauert werden Küllers Auskünfte durch eine gemeinsame Presseerklärung, die die Staatsanwaltschaft Mosbach und das Polizeipräsidium Heilbronn am Mittwochnachmittag veröffentlicht haben. Darin heißt es:

"Die Angaben des Beschuldigten und der Zeugen belegen eine Brandausbruchstelle im Zimmer Nummer 18 der bergseitigen Containerzeile. [...] Am 12. Juli 2018 wurde der Brandort durch Angehörige der Kriminaltechnik sowie Brandsachverständige untersucht. Im Ergebnis stehen die vorläufigen Erkenntnisse der Kriminaltechnik mit den Angaben des Beschuldigten sowie der Zeugen in Einklang. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich weder Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Tatbegehung, noch für mehrere Brandherde."

Damit handelt es sich bei den erwähnten Gerüchten ganz offensichtlich um einen klassischen Fall von "Fake News", die sich immer wieder in rasender Geschwindigkeit über soziale Medien verbreiten und leider allzu oft ungeprüft für bare Münze genommen werden.

Häufig sind solche Meldungen frei erfunden, in diesem Fall sind offenbar einfach nur falsch interpretierte Bilder der Ursprung. Die Sachverständigen, die den ausgebrannten Containerkomplex untersucht haben, urteilen dagegen nicht nach Vermutungen, sondern auf Grundlage von objektiven Fakten. Und die sprechen eine ganz andere Sprache.