Umfangreiche Instandsetzung: Ortsvorsteher Klaus Majer und der Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic freuen sich schon darauf, wenn in den denkmalgeschützten Öfen (im Hintergrund) endlich wieder Brot gebacken wird. Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Böttingen. Das ging fix: Erst vor einer Woche passierte der Bauantrag den Gundelsheimer Gemeinderat, und schon am heutigen Mittwoch soll mit den Sanierungsarbeiten am Böttinger Gemeinde- und Backhaus begonnen werden. Die geplanten Umbaumaßnahmen des historischen Gebäudes sind aufwendig und kostspielig. Doch wie für Ortsvorsteher Klaus Majer und den Bundestagsabgeordneten Josip Juratovic, geht für viele Einwohner des beschaulichen Stadtteils mit der Instandsetzung "ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung", wie die beiden Böttinger im Gespräch mit der RNZ betonen.

Über Jahre hat der Zahn der Zeit immer weiter an der Substanz des alten Gemäuers genagt. Seit 2018 steht auch die letzte Sozialwohnung leer. "Schon lange ist das Haus kein Ort der Begegnung mehr", bedauert Majer. Dabei sei das Fachwerkgebäude direkt am Neckar über Jahrzehnte Treffpunkt der Dorfgemeinschaft gewesen. "Und das wird es auch wieder werden, sobald wir mit der Sanierung fertig sind", hofft der Ortsvorsteher. Ende 2022 soll es so weit sein.

Wann die ursprüngliche Scheune in der Ortsstraße genau errichtet wurde, ist nicht überliefert. "Eventuell Ende des 18. Jahrhunderts oder im frühen 19. Jahrhundert. Exakt lässt sich das heute nicht mehr datieren", erklärt Majer. Orientierung gibt nur eine Markierung an der Seitenwand. Auf Höhe des ersten Stockwerks zeigt sie den Pegelstand des Neckars am 30. Oktober 1824, als ein Jahrhunderthochwasser Straßen und Wohnungen im Dorf überflutete.

Zum zentralen Treffpunkt der Böttinger wurde das Gebäude jedoch erst 1911, als man die großen Backöfen einbaute. "Damals gab es immer wieder Probleme mit Feuern, die sich dann schnell ausbreiteten", erzählt Majer. Um das Risiko von Flächenbränden zu minimieren, seien damals in vielen Gemeinden zentrale Backhäuser entstanden. "Die meisten davon gibt es nicht mehr, originale Öfen sieht man nur noch sehr selten", betont der Ortsvorsteher. Umso mehr habe er sich über den verhältnismäßig guten Zustand gefreut, als man vor zwei Jahren die bis in die 1970er-Jahre genutzten Öfen wieder freilegte. "Sie wurden gleich unter Denkmalschutz gestellt."

Das macht die Instandsetzung zwar aufwendiger, doch mit Michael Heedfeld habe man einen "ausgezeichneten Restaurator mit viel Expertise" gefunden. Mit der Lieferung der Schamottsteine am heutigen Mittwoch beginnt für ihn die Arbeit und damit die erste Phase der lange herbeigesehnten Sanierungsmaßnahme. "Bei den Steinen handelt es sich um eine Spezialanfertigung", sagt Majer. Schließlich wolle man möglichst viele originale Schamottsteine behalten, ohne eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Ofen zu verlieren. "Ich freue mich sehr darauf, wenn das erste Brot seit Jahrzehnten wieder hier gebacken wird."

Rund 380.000 Euro soll die gesamte Instandsetzung des Gemeinde- und Backhaus kosten. Neben der Erneuerung der Backöfen ist außerdem die Einrichtung eines Dorfgemeinschaftsraums mit kleineren Nebenräumen im Erdgeschoss geplant. Bis zu 30 Leute sollen hier zusammenkommen können. "Dort werden wir dann die Sitzungen des Ortschaftsrats abhalten, aber auch Firmenveranstaltungen oder Geburtstage könnten hier gefeiert werden", sagt Majer. Zudem ist die Umgestaltung der Hof- und Gartenflächen als Treffpunkt und für Veranstaltungen im Freien geplant. Und das Dachgeschoss soll zu einer Wohnung umgebaut werden.

Möglich wurde das umfangreiche Vorhaben erst durch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). 118.000 Euro der Sanierungskosten trägt das Land. "Wir werden auch einige Arbeiten in Eigenleistung erledigen", sagt Majer, wodurch sich die Aufwendungen der Stadt nochmals reduzierten. "Derzeit sind wir aber noch in der Detailplanung, wer genau was übernimmt."

Der Böttinger SPD-Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic findet es "großartig", dass das heruntergekommene Gemeinde- und Backhaus wieder eine Zukunft hat. "Ich freue mich, dass die alte Substanz erhalten bleibt und das Gebäude ein Ort der Erinnerung und der Gemeinschaft wird." Das Bemühen des Ortschaftsrates sowie der neu gegründeten Interessengemeinschaft, die sich künftig um die Öfen kümmern will, zeige "eindeutig den wunderbaren Zusammenhalt, den wir in Böttingen haben".