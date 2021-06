Von Ursula Brinkmann

Binau. Da hatten Binaus Bürgermeister René Friedrich und Kämmerer Bernd Schindler noch am Nachmittag vor der Juni-Sitzung des Gemeinderats an der Vorlage für den wichtigsten Tagesordnungspunkt "gestrickt", und dann kam es doch anders, als von der Verwaltung gedacht. Die "Feststellung und Genehmigung des Haushaltsplans für das Jahr 2021" stand an. Höchste Zeit, denn eigentlich sollte das Werk schon lange stehen. Ein eher kleines Versehen – der Bereich Investitionen in den Tourismus war irgendwie unter den Tisch gefallen und wurde mit einem Betrag von 7500 Euro nachgetragen – stand einem (durch die Kommunalaufsicht) genehmigungsfähigen Haushaltsplan jedoch weniger im Wege als die geforderte Mindestliquidität.

Die wäre im Binauer Haushaltsplan 2021 einmalig mit rund 20.000 Euro knapp unterschritten und damit aus Sicht der Verwaltung in diesen besonderen Zeiten vertretbar, wenn gleichzeitig die Kreditaufnahme maximal ausgeschöpft würde. Was wiederum einer Summe von 278.000 Euro gleichkäme. Diese Lösung wurde dem Gemeinderat als Variante 1 für einen genehmigungsfähigen Haushalt vorgeschlagen und favorisiert. Dabei sollte bewusst auf eine "kostenrechnende Kalkulation der Wassergebühren" in diesem Jahr verzichtet werden. Über eine solche Erhöhung herrscht ohnehin Konsens, da die Gebühren die Kosten schon seit Jahren nicht decken. Nur wann? Friedrich und Schindler hätten den Binauern die Gebührensteigerung (voraussichtlich 1,28 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser) gerne noch erspart. Zumal bereits beschlossen wurde, die Hebesteuersätze im Jahr 2021 deutlich nach oben zu korrigieren. Diese Mehreinnahmen waren im vorliegenden Zahlenwerk bereits eingearbeitet worden.

Bei der Kommunalaufsicht und im Gemeinderat sah man das anders und riet zu einer rückwirkenden Erhöhung der Wassergebühren zum 1. Januar 2021, Variante 2. Nach aktueller Faktenlage und Aussage der Kommunalaufsicht, teilte Bürgermeister Friedrich am Tag danach mit, sei eine rückwirkende Erhöhung auf einmal jedoch nicht mehr möglich. "Sie könnte zum 1. Juli erfolgen." Damit könne das Defizit in Höhe von 85.000 Euro im laufenden Jahr ausgeglichen werden. Erfordert aber eine Neukalkulation und einen Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat; beides müsste bis zum Ende des Monats erfolgen. Was Kämmerer Schindler – "um es sauber hinzukriegen" – nicht so erstrebenswert fand.

Das Für und Wider beider Varianten wurde im Gremium ausführlich debattiert. Und auch wenn René Friedrich meinte, dass man eine Gebührenkalkulation nicht mal eben aus dem Ärmel schüttele, rechnete er vor aller Augen auf die Schnelle durch, ob bei einer entsprechenden Änderung des Haushaltsplans unterm Strich rauskommt, was das Zahlenwerk genehmigungsfähig macht. Im Ergebnis kam er schließlich und mit ein wenig Nachhilfe vonseiten des FBL-Gemeinderats Jürgen Kirchgäßner auf ein kleines Minus im Finanzierungsmittelbestand von 296 Euro.

Das Votum des Gemeinderats für die Variante 2 fiel am Ende einer gut halbstündigen Haushaltsdebatte einstimmig aus. "Eine schwere Geburt", kommentierte Friedrich das Ereignis, "die unseren Bürgern viel zumutet. Leider."

Die Eckdaten des Haushalts mit der aktuellen Änderung sehen wie folgt aus: Im Gesamtergebnishaushalt stehen Erträgen in Höhe von 3,03 Millionen Euro Aufwendungen von 3,08 Mio. Euro gegenüber, was zu einem negativen Saldo von knapp 47.000 Euro führt. Nach ursprünglicher Rechnung wäre ein Defizit von 126.000 Euro zu verzeichnen gewesen. Der Finanzierungsmittelbedarf beträgt 155.000 Euro; er erfordert eine Kreditaufnahme in Höhe von 248.000 Euro. Der Schuldenstand Binaus klettert wegen anstehender Investitionen in der Wasserversorgung bis 2022 auf knapp über drei Millionen Euro, soll in der mittelfristigen Finanzplanung aber in etwa auf diesem Stand bleiben.

Dass sich Binau nicht alles leisten kann, was es sich leisten möchte, wurde auch bei einem anderen Tagesordnungspunkt deutlich. Eine Fahrt ins Zeltlager der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) Neckargerach in Binaus Partnergemeinde Lindau/Harz soll mit einem Fahrtkostenanteil in Höhe von knapp 2000 Euro unterstützt werden – für die aus Binau mitreisenden Kinder. Hier schlug UBW-Rat Rainer Ludwig angesichts der leeren Kassen einen Betrag von 1000 Euro vor. Da aber – wie Ratskollege Kirchgäßner einwandte – die KjG die Gemeinde Binau auch immer wieder unterstütze, blieb es bei der Summe aus der Beschlussvorlage.

Eine Causa, ein Sachverhalt, der eigentlich gar nicht in die Gemeinderatssitzung gehörte, beschäftigte das Gremium gleichwohl zu Beginn und Ende des Treffens, dafür umso ausführlicher: Es geht um Luftfilter im evangelischen Kindergarten. Elternbeirat, Kindergartenleitung, Kindergarten-Geschäftsführung, Förderverein, Kirchengemeinde, Verwaltung, Gemeinderäte – viele reden mit und haben so unterschiedliche wie wechselnde Ansichten. Was zu einer Gemengelage führte, die in den Augen von Knut Keuper von der UBW für reichlich Unruhe gesorgt habe. Auch Fraktionskollege Thomas Arnold "versteht den ganzen Rummel nicht". Zu entscheiden gab es – auch nichts.