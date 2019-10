Segen für das neue Haus und Fahrzeug: In Binau feierte man die Einweihung des neuen Feuerwehrdomizils. Foto: Nadine Slaby

Von Nadine Slaby

Binau. "Wie eine Gemeinde mit ihrer Feuerwehr umgeht, ist ein Gradmesser dafür, wie sie mit den Menschen umgeht, die in Gefahren ehrenamtlich ihren Dienst tun. Es ist auch ein Gradmesser dafür, wie sie mit ihrem eigenen Gemeinwesen umgeht", meinte Binaus Bürgermeister René Friedrich bei der Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses sowie der Übergabe eines Mittleren Löschfahrzeugs (MLF) an die Feuerwehren der Neckartalschiene.

Mit der Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses seien "die besten Voraussetzungen für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Binau und deren Technik geschaffen worden, damit diese die Einsätze schnell und vor allem sicher bewältigen können", sagte der Bürgermeister, der die Gäste dazu einlud, sich selbst ein Bild vom Neubau zu machen.

Binaus Kommandant Thorsten Kiselar ging in seiner Ansprache auf die Planung und den Bau des neuen Feuerwehrheimes ein. Eine Bestandsaufnahme am alten Standort 2011 sei ob des hohen Gefahrenpotenzials für die Retter ernüchternd gewesen, berichtete der Kommandant. Es folgten Jahre der Abstimmung mit Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr sowie der Planung, denn schnell sei klar gewesen, dass "ein Neubau die einzig sinnvolle Lösung ist".

Dank sagten Kiselar wie auch Bürgermeister Friedrich allen an der Planung und am Bau Beteiligten sowie allen Geldgebern. Architekt Franz Huber ging auf die Baukosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro ein und beteuerte, dass jede "Maßnahme unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten" bewertet wurde.

Auf den "Inhalt" des Gerätehauses, nämlich das Mittlere Löschfahrzeug zur technischen Hilfeleistung für die Neckartalschiene, dem Zusammenschluss der weiterhin selbstständigen Wehren der Gemeinden Neckargerach, Binau und Zwingenberg, gingen Neckargerachs Bürgermeister Norman Link und Kommandant Dieter Hafner ein. "Die Investition von ziemlich genau 250.000 Euro, aufgeteilt auf drei Gemeinden, ist nicht nur eine Investition für die Feuerwehr - es ist eine Investition für uns, für unsere Sicherheit", bekräftigte Link. Gefördert wurde das Fahrzeug von der Fachförderung des Landes mit 48.000 Euro sowie mit einem Zuschuss des Landkreises von 15.000 Euro. Die genaueren Details und Ausrüstungsgegenstände des neuen Feuerwehrfahrzeugs erläuterte Neckargerachs Kommandant.

Otto Maier von der Firma Ziegler Feuerwehrtechnik in Mühlau dankte für die gute Zusammenarbeit. Wie wichtig die moderne und technisch hochwertige Ausstattung der Feuerwehr ist, machte auch der Landtagsabgeordnete Georg Nelius deutlich. "Damit die Feuerwehr ihren Dienst auch effizient tun kann, braucht sie gutes Material. Doch nicht die Feuerwehr braucht die gute Ausstattung, sondern wir alle brauchen sie."

Gottes Schutz und Segen sowohl für das Gerätehaus wie auch für das neue Fahrzeug erbaten dann Pastoralreferent Christian Winkler und Prädikant Norbert Bienek, bevor René Friedrich als Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr "Werbung in eigener Sache" machte und einen Spendenscheck über 500 Euro entgegennahm.

"Sie sind am Ziel", beglückwünschte Landrat Dr. Achim Brötel Feuerwehr und Gemeindeverwaltung. Der Neubau sei aber weit mehr als nur ein Feuerwehrgerätehaus. "In Wirklichkeit hat Binau jetzt nämlich ein modernes, zukunftsorientiertes und vollständig barrierefrei erschlossenes neues Gemeindezentrum erhalten. Rathaus, Mehrzweckhalle, Bauhof und natürlich die Feuerwehr, vor allem aber auch die Bürger der Gemeinde Binau können dadurch eindeutig einen Mehrwert verzeichnen. Dank sagte auch er allen, die sich eingebracht hatten, besonders aber den Ehrenamtlichen der Feuerwehren.

Die Feuerwehrkameraden der Partnergemeinde Katlenburg-Lindau und aus Zwingenberg an der Bergstraße ließen es sich nicht nehmen, ebenfalls zu gratulieren und Präsente zu überreichen.

Nach der Ehrung verdienter Feuerwehrkameraden und Musiker dankte Binaus Bürgermeister allen, die sich beim Festakt einbrachten, besonders den "Bienemer Weffzen", die die Bewirtung stemmten, sowie der Chorgemeinschaft Binau und den Neckargeracher Musikanten FWK, die den Festakt musikalisch umrahmten.