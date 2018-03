Billigheim/Schefflenz/Seckach. Einige Monate musste Markus Hebestreit auf seine offizielle Amtseinführung warten, bis er nun die Belange der Schefflenztalschule als Schulleiter offiziell steuern darf. Am Mittwoch wurde er bei einem feierlichen Festakt in würdigem Rahmen im Beisein vieler Gäste in der Aula der Schule in sein Amt eingeführt.

Mit einem selbst gedichteten und lautstarken Liedbeitrag, der "Schefflenztal-Hymne", stimmten Grundschüler unter Leitung der Grundschullehrerinnen musikalisch auf die Feier ein. Torben Köpfle übernahm für den krankheitsbedingt verhinderten Konrektor Friedrich die Moderation und machte schon in seiner Begrüßung deutlich, wie intensiv und engagiert Markus Hebestreit die diversen Aufgabenfelder der Schule im Blick hat. Es wurde schnell deutlich, dass Hebestreit nicht nur gerne im Technikraum Motoren zum Laufen antreibt, sondern viel mehr auch die Belange der Schule im Fokus hat. Abschließend wünschte Köpfle ihm alles Gute für die anstehenden Herausforderungen und sagte: "Ab heute darfst Du der Motor unserer Schule sein, der den Takt angibt und gemeinsam mit uns Lehrern die Schule antreibt."

Nach einem weiteren Liedbeitrag des Grundschulchors unter Leitung von H. Bundschuh zeigte Schulamtsdirektor Wurz Hebestreits beruflichen Werdegang auf. Als Quereinsteiger habe er mannigfaltige Berufserfahrungen, auf die er sicherlich oft in seinem neuen Beruf zurückgreifen kann. Gerade aufgrund der Qualifikationen seines vorherigen Berufs als Anwalt könne er im Arbeitsalltag von diesen Kenntnissen profitieren.

Auch seine Schulleiterbeurteilungen zeigten, dass Hebestreit viele erforderliche Kompetenzen für dieses Amt mitbringe. Zudem lobte Wurz Hebestreits Empathievermögen den Kollegen, Eltern und Schülern gegenüber. Unter großem Applaus überreichte der Schulamtsdirektor dem neuen Rektor die "Bestellungsurkunde".

Ein Klavierstück von Anton Müller (Klassenstufe 9) leitete zum Vortrag von Bürgermeister Rainer Houck über. Er stellte im Namen der drei Standorte für seine Bürgermeisterkollegen Diblik und Ludwig die Bedeutung der Bildungseinrichtungen im Schefflenztal dar und wies darauf hin, wie wichtig es sei, ein Angebot an Bildung für die drei Gemeinden zu gewährleisten. Gerade mit dem sich von anderen Schulen abgrenzendem Profil der Werkrealschule und der damit verbundenen besonderen beruflichen Orientierung, die ein Hauptanliegen der Schefflenztalschule sei, spiele diese Schulart eine wichtige Rolle in der umliegenden Bildungslandschaft.

Gute Wünsche galten Hebestreit auch von den Grußwortrednern Bernhard Edin (örtlicher Personalrat), Schuldekan Martin Schwarz (Vertreter der Kirchen), den Schulleitern der umliegenden Schulen (Frau Bechle, Frau Hampe, Frau Knoll-Baur, Frau Herold-Schmidt, M. Hess), von der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Bertsch sowie von den Schülersprechern Niklas Ripperger und Paul Knoll.

Eine imposante sportliche Darbietung zeigten Schülerinnen und Schüler der Klassen 8,9,10 mit einer Tanz-Turnshow. Das komplette Lehrerkollegium schloss sich der sportlichen Atmosphäre an und präsentierte sich bei seinem Beitrag "Marathon" in Turnschuhen auf der Bühne. Da Hebestreit in seiner Freizeit gerne seine Turnschuhe für Marathonläufe schnürt, verglich Kollegin Corina Kiefer die Gefühlswelten und Emotionen eines Läufers vor, während und nach eines Laufes mit der Situation, die auf Hebestreit hinsichtlich der Schulleitungsaufgaben auch zukamen. Passend dazu überreichten seine Kollegen ihm die Anmeldung zum "Frankfurtmarathon".

Schulleiter Markus Hebestreit ging nach Dankesworten an die Redner und Beteiligten der Feier auf die gegenwärtige Situation der Schule und Zukunftsperspektiven aus Schulleitungssicht ein. Als roter Faden zog sich durch die Rede die Erkenntnis und der Anspruch, dass Schule im Schefflenztal vom Engagement aller Beteiligten lebt, insbesondere auch von Eltern, die sich an schulischen Gremien beteiligen, Unternehmen, die Bildungspartnerschaften begründen, Gemeinden, die mit vorbildlicher Unterstützung Gebäude und Infrastruktur schaffen und nicht zuletzt durch ein Lehrerkollegium, das hinter dem Konzept der Schule steht und auch in schwierigen Zeiten im gemeinsamen Interesse des bestmöglichen Bildungserfolgs für alle Schüler zusammenhält.

Abgerundet wurde die Feier mit einem weiteren Klavierstück von Richard Huck (Klasse 9b). Hebestreit lud alle Gäste danach zu einem großen Buffet ein, das in Eigenregie der Schülerinnen und Schüler unter Leitung von Lehrerin Lisa Folhoffer vorbereitet worden war.