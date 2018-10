Seit 22. Oktober wird die Fahrbahndecke an der B 27 bei der Auerbacher Talbrücke und an der B 292 zwischen Auerbach und der Einmündung in die B 27 erneuert. Trotz Verzögerungen bei der Baumaterialanlieferung sollen die Arbeiten planmäßig am 9. November abgeschlossen sein. Die B 27 zwischen Dallau und Buchen sowie die B 292 werden dann wieder beidseitig befahrbar sein. Foto: Dominik Rechner

Neckar-Odenwald-Kreis. (dore) An drei der insgesamt fünf Straßenbaustellen rund um die Bundesstraße B27 zwischen Buchen und Mosbach sind inzwischen die Arbeiten im Gange. Aufgrund von Sperrungen und Umleitungen müssen die Autofahrer schon jetzt deutlich mehr Zeit als normalerweise einplanen. Wir haben die aktuellen Informationen zu allen Baustellen zusammengefasst.

Dallau-Rittersbach/Auerbach: Bereits seit 22. Oktober laufen die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke an der B27 an der Auerbacher Talbrücke und an der B292 zwischen Auerbach und der Einmündung in die B27 auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern. Wie Uwe Herzel, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf Nachfrage der RNZ mitteilte, konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Baubranche am vergangenen Montag keine neue Fahrbahndecke eingebaut werden. Man habe deshalb umgeplant und dann zuerst Trag- und Binderschichten an anderen Stellen angebracht. "Die Arbeiten sollen nach aktuellem Stand trotzdem planmäßig am 9. November abgeschlossen sein", so Herzel. Wenn allerdings wieder Lieferprobleme auftreten sollten, könnte es länger dauern, bis die Straße fertig ist.

Verzögerungen bei der Lieferung von Baumaterial hatten bereits einen späteren Beginn der Baumaßnahme zur Folge. "Grund für die andauernden Probleme ist in der Tat das Niedrigwasser im Rhein, wodurch Verzögerungen in der Schiffsanlieferung entstanden sind", teilte Herzel mit. Bis mindestens 9. November ist die B27 zwischen Dallau und Rittersbach weiterhin teilgesperrt. Richtung Buchen wird der Verkehr an der Baustelle vorbei-, Richtung Mosbach bereits ab Waldhausen über Limbach, Muckental nach Dallau umgeleitet. Ebenso lange ist voraussichtlich die B292 von der Abzweigung Richtung Auerbach bis zum Ortseingang Auerbach vollgesperrt. Nach dem Ende der Bauarbeiten werden die B27 zwischen Dallau und Buchen sowie die B292 wieder komplett befahrbar sein.

Bundesstraße B27 - Einbach: Seit Montag wird der Fahrbahnbelag der Kreisstraße K3920 ab Ortsausgang Einbach bis zur B27 unter Vollsperrung bis 3. November erneuert.

Dallau-Katzental: Am Mittwoch haben bei Vollsperrung die Sanierungsarbeiten der K3949 ab Dallau Richtung Schefflenz bis zur Einmündung des Betriebshofes der Firma Gätschenberger in Richtung Katzental begonnen.

Mosbach-Neckarburken: Die Instandsetzungsarbeiten in der Ortsdurchfahrt Neckarburken bis zur Johannes-Diakonie können nach aktuellem Stand planmäßig am 5. November starten. Für voraussichtlich rund sechs Wochen wird die Strecke auf der B27 in beide Richtungen vollgesperrt. Die Umleitung nach Dallau erfolgt über Sulzbach sowie nach Oberschefflenz über Sulzbach, Billigheim und Katzental.

Oberschefflenz-Rittersbach: Vom 5. bis 14. November wird auf der K3970, von der Ortsdurchfahrt Oberschefflenz Richtung Rittersbach ab dem Bahnübergang bis einschließlich des Abzweiges "Helles Tunnel", der Fahrbahnbelag erneuert. Geplant sind eine Vollsperrung und eine örtliche Umleitung.