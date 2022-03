Mosbach. (lah) Im Gespräch mit der RNZ blickt Jens Neser, Geschäftsführer Baugenossenschaft Familienheim Mosbach, auf Erreichtes, die aktuellen Projekte und in die Zukunft.

Was ist für Sie die größte Leistung der Baugenossenschaft, also die Sternstunde in den vergangenen 75 Jahren?

In den Nachkriegsjahren wurde der Grundstein für den Erfolg als Genossenschaft gelegt. In den 1950er- und 1960er-Jahren ging es darum, die Bevölkerung mit Wohnraum zu versorgen. Da betrieb die Baugenossenschaft Hilfe zur Selbsthilfe. In den 60er-und 70er-Jahren hat sich der Fokus gewandelt: vom Wohneigentum hin zum Schaffen von Mietwohnungen. Der Großteil des heutigen Gebäudebestands stammt aus dieser Zeit.

Gab es auch dunkle Stunden in der Geschichte der Baugenossenschaft?

Die Hürden und Probleme der 1960er- und 1970er-Jahre waren sicherlich nicht immer einfach zu bewältigen. Wirtschaftlich war die Baugenossenschaft aber immer stabil. Wir konnten unsere Arbeit immer gut fortsetzen.

Sie traten in die Fußstapfen von Dr. Klaus-Dieter Roos. Wo setzen Sie auf Kontinuität? Welche neuen Akzente setzen Sie?

Klaus-Dieter Roos ist eine bekannte Persönlichkeit im Neckar-Odenwald-Kreis. Er prägte die Genossenschaft seit 2006. Er hat ja auch die Festschrift zum 75-jährigen Bestehen verfasst. Er setzte bereits auf Modernisierung, erneuerte Fenster, Fassadendämmung und Heizungen. Von diesen Vorarbeiten profitiere ich. Ich will aber auch wieder den Fokus stärker auf Neubauten richten und Mietwohnungen jenseits des Luxussegments errichten.

Was macht für Sie heute das Besondere an der Baugenossenschaft aus? Was ist ihr Alleinstellungsmerkmal?

Unsere Gebäude sind top in Schuss. 2020 lagen wir bei den Bestandsmieten deutlich unter sechs Euro pro Quadratmeter. Das sind für unsere Region hervorragende Werte. Aber wir liegen nicht nur bei den Kaltmieten niedrig. Wir liegen auch weit unter dem Nebenkostenspiegel. Bei uns steht nicht die Renditeerwartung an oberster Stelle. Bei uns geht es um die Wohnraumbeschaffung für unsere Mitglieder.

Alle reden derzeit von bezahlbarem Wohnraum. Wie sieht denn die aktuelle Situation bei Ihnen aus?

Leerstand gibt es bei uns nicht. Wir haben 80 bis 90 Wohnungswechsel im Jahr und derzeit stehen an die 600 Personen auf der Warteliste. Dies zeigt, bezahlbarer Wohnraum ist gefragter denn je.

Was könnte die Politik besser machen, um mehr dieses bezahlbaren Wohnraums zu ermöglichen?

Unser letzter Neubau in Haßmersheim schuf 44 neue Wohnungen in Modulbauweise. Davon wurden zehn gefördert; allerdings nicht über ein Landesprogramm, sondern über ein Programm der Erzdiözese Freiburg. Um Landesförderung zu erhalten, muss man deutliche Mietabschläge von etwa 33 Prozent in Kauf nehmen. Die örtlichen Vergleichsmieten in Mosbach können es aber nicht mit denen von Freiburg aufnehmen. Doch unsere Baukosten sind fast gleich. Land und Bund haben eine Mietpreisbremse eingeführt; besonders betroffene Gebiete wurden ausgewiesen. Auch für eine Landesförderung wäre die Einteilung nach unterschiedlich zu fördernden Gebieten sinnvoll. Unter den aktuellen Bedingungen wird im ländlichen Raum nichts mit öffentlich gefördertem Wohnraum geschehen. Neben den Förderinstrumenten sollte die Politik auch auf die Attraktivität des ländlichen Raums achten. Bezahlbares Wohnen auf dem Land wäre dann attraktiver, wenn eine gute Infrastruktur mit Ärzten, Schulen und schnellem Internet da wäre.

Das Thema "Bauen und Nachhaltigkeit" ist in aller Munde. Inwieweit hat die Baugenossenschaft die Botschaft des Klimawandels aufgenommen?

Es gibt da klare Zielvorgaben von Bund und Land, wie die Wohnbestände zu ertüchtigen sind. Nach meiner Lesart sollen wir im Bestand bis 2040 klimaneutral sein. Deshalb beschlossen wir zusätzlich zum kontinuierlichen energetischen Sanieren einen Fahrplan, die ‚Klimaroadmap‘. Als erster Schritt erfolgt eine Portfolioanalyse mit den wesentlichen Komponenten aller Gebäude. Dann schauen wir uns die Verbrauchswerte an und priorisieren unsere Maßnahmen in puncto Gebäudeabfolge. Wir wollen einen klaren Zeitplan für die nächsten 20 Jahre aufstellen, hoffen vor Ort auf Unterstützung, etwa über kommunale Nah- und Fernwärmenetze. Es gibt schon erste gute Förderprogramme, die wir konsequent nutzen. Unsere aktuellen Neubauten werden nach energetischen Aspekten gestaltet. Wir sind da zum Handeln gezwungen. Das beginnt schon bei den Produktionsprozessen fürs Baumaterial (graue Energie), aber auch jeder Mieter muss sein Wohnverhalten hinterfragen.