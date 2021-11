Das Bild zeigt das Neubaugebiet in Waldmühlbach, wo zahlreiche Einfamilienhäuser entstehen sollen. Ein Vorhaben, das laut Stadtplaner Matthias Schuster nur kurzfristig funktioniert: Es brauche mehr Wohnformen, die auch im Alter geeignet sind. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. Warum ist Innenentwicklung auf dem Dorf wichtig? Wie kann Baukultur dabei helfen, die Gemeinden zukunftsfit zu machen? Gibt es Alternativen zum Einfamilienhausgebiet? Gleich mit einem ganzen Bündel von Fragen rund um das Thema "Bauen im ländlichen Raum" beschäftigten sich dieser Tage Architekten, Planer und Bürgermeister aus der Region bei einer Podiumsdiskussion in der Alten Mälzerei. Auf Einladung der Architektenkammer Baden-Württemberg referierte der Stuttgarter Stadtplaner Matthias Schuster. Josef Scheurich, Gastgeber und Vorsitzender der Kammergruppe Neckar-Odenwald-Kreis, konnte auf dem Podium Architekt Nico Hofmann sowie den Limbacher Bürgermeister Thorsten Weber begrüßen. Als Moderator fungierte Thomas Schramm, der lange bei der Sinsheimer Baurechtsbehörde arbeitete.

"Wir diskutieren seit zehn Jahren über das Thema Innenverdichtung, aber wie soll das in kleinen Gemeinden gehen?" Für Matthias Schuster war das "alte Thema" ein sehr aktuelles. Denn in Baden-Württemberg habe die Hälfte der Gemeinden weniger als 5000 Einwohner. Da jeder Bauherr nicht nur für sich alleine baue, sondern immer auch für alle, sei das Thema "Baukultur" nicht zu vernachlässigen: "Soll jeder Ort gleich aussehen?", laute dabei die Gretchenfrage: Limbach oder Gelsenkirchen?

Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft – "2040 sind 26 Prozent der Deutschen mindestens 67 Jahre alt", so Schuster – sei das Ausweisen von Einfamilienhaus-Wohngebieten eine Lösung, die nur kurzfristig funktioniere: "Wir brauchen Wohnformen, die für ein langes Leben geeignet sind." Um eine weitere Zersiedelung der Kulturlandschaft zu verhindern, sei das zeitgemäße Ergänzen und Verdichten bestehender Ortskerne angesagt. Das Nutzen von Bestandsbauten helfe zudem, die Identität und Individualität einer Gemeinde zu erhalten. Klar sei, dass in der Folge Infrastrukturkosten auf alle zukämen. "Aber ein Supermarkt als Ortseingang ist nicht so super", warnte Schuster vor Uniformität und Fantasielosigkeit. "Wir brauchen lebendige Ortsmitten", betonte der Planer. Orte, die als Treffpunkt funktionierten, müssten barrierefrei und attraktiv gestaltet sein. Viel Grün sei dabei ebenso gefragt wie die Themen Holz und Nachhaltigkeit.

"Bei uns sterben mehr Leute als zur Welt kommen", bilanzierte Bürgermeister Thorsten Weber. Eigentlich habe Limbach mit seinen sieben Ortschaften auch sieben Ortsmitten – mit entsprechenden Problemen. Auch wenn es in Limbach zwei Bäcker und Metzger und kaum Leerstände gebe, sei eine barrierefreie Ortsmitte bei zwei aufeinandertreffenden Landesstraßen nur schwer zu realisieren. Ohne Zebrastreifen könnten die Bewohner des Seniorenheims kaum die Straße sicher queren. Nicht minder schwer sei es für die Gemeinde, an wichtige Grundstücke für entsprechende Maßnahmen zu kommen: "Wir brauchen eben auch Eigentümer, die mitmachen." Da der Glasfaserausbau mittlerweile abgehakt werden könne, hat Weber das Stadtsanierungsprogramm auf den Weg gebracht. Im Rahmen des Landes-Modellprojekts "Ortsmitten gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten" habe bereits eine erste Ortsbegehung stattgefunden. In Workshops würden vielfältige Projektideen der Bürger gesammelt und mithilfe eines Planungsbüros ausgearbeitet. Webers Zwischenbilanz lautete: "Wir müssen Innen- und Außenentwicklung anbieten."

"Der Regionalplan ist kontra ländlichen Raum", verwies Architekt Hofmann aus Buchen-Eberstadt auf ein weiteres wichtiges Thema. Der Regionalplan sei allzu pauschal ausgelegt und verhindere immer wieder, dass Handwerksbetriebe innerorts angesiedelt werden könnten. Es bleibt also noch viel Raum für Diskussionen auf allen Ebenen.