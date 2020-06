Unter die Erde geht es bei den Kanalarbeiten in der Katzentaler Elztalstraße. Im Anschluss will der Neckar-Odenwald-Kreis die Straßendecke der K 3949 bis zum Röhrleinshof sanieren. Foto: Peter Lahr

Katzental. (lah) "Nach der Baustelle ist vor der Baustelle." Diese leicht umgewandelte Fußball-Weisheit gilt derzeit für den Billigheimer Teilort Katzental. Dort lässt die Gemeinde Billigheim momentan in der Elztalstraße die Kanalisation sanieren und die Wasserleitung inklusive Hausanschlüsse austauschen. Wenn diese Arbeiten Mitte Juli planmäßig abgeschlossen sind, übernimmt der Landkreis die Baustellen-Regie vor Ort und möchte die Asphaltdecke der K 3949 bis zum Röhrleinshof erneuern. Der weitere Streckenverlauf bis nach Dallau war bereits in den Jahren zuvor an der Oberfläche aufgefrischt worden.

Sanierung im Inliner-Verfahren

Unter Vollsperrung und mit einer ausgeschilderten Umleitung starteten die Kanalarbeiten letzte Woche. "Momentan läuft alles nach Plan", erklärte Claus Wecker am Freitag auf Nachfrage der RNZ. Der Bauleiter der Neckargeracher Firma HLT skizzierte auch die anstehenden Arbeiten. Zunächst sei der Austausch der Wasserleitung mitsamt der Hausanschlüsse dran, ab Mittwoch beginne dann die eigentliche Kanalsanierung mithilfe des Inliner-Verfahrens. Hierzu werde in das bestehende Rohr eine neue Hülle eingezogen. Genau 100 Meter Rohr würden dabei saniert, so Wecker weiter, elf Haushalte seien von der Maßnahme betroffen. Derzeit sind die Arbeiten bis zum 10. Juli terminiert. Die Gemeinde Billigheim investiert in der Elztalstraße rund 220.000 Euro, so die Auskunft aus dem Rathaus.

Möglichst im Anschluss an die Kanalarbeiten will dann der Neckar-Odenwald-Kreis die Fahrbahn bis zum Röhrleinshof sanieren. Die Maßnahme sei Teil des "Oberflächenprogramms", erläuterte Jan Egenberger, Sprecher des Landratsamts. Jedes Jahr nehme der Kreis eine Million Euro in die Hand, um mit diesem Geld Kreisstraßen zu sanieren. Die Erneuerung der Fahrbahndecke bis zum Obstbaubetrieb der Familie Gätschenberger werde mit rund 400.000 Euro zu Buche schlagen, so der Pressesprecher des Landratsamts. Die exakten Zeiträume der Maßnahme ließen sich derzeit allerdings noch nicht hundertprozentig kalkulieren. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, soll sich die gesamte Strecke zwischen Katzental und Dallau wieder durchgängig in frischem Schwarz präsentieren – und letztlich mehr Verkehrssicherheit bieten.