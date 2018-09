Neckargerach. (pol/rl) Glimpflich verlief ein Unfall auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckargerach und Binau am Montagmorgen. Ein 28-jähriger Mann war gegen 7.20 Uhr während der Fahrt von Binau in Richtung Neckargerach mit seinem VW Transporter auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommender 46-jähriger Golf-Fahrer erkannte dies und wich sofort in eine Haltebucht aus. Zwar kollidierten die beiden VW doch noch miteinander, aber die Reaktion konnte das Schlimmste verhindern.

Dadurch, dass der Golf-Fahrer noch so schnell reagiert hatte, kamen die Insassen der beiden Autos kaum zu Schaden: Die beiden Fahrer sowie der 15-jährige Mitfahrer im Golf erlitten nur leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren jedoch nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.