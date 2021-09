Mosbach. (cao) Mehr als 20.000 Autos und Lastwagen fahren täglich auf der B 27 durch Mosbach. Wobei von "fahren" derzeit kaum die Rede sein kann. Weil die Bundesstraße zwischen Kistnerstraße und Amthausstraße saniert wird, geht es seit Dienstag in Richtung Buchen kaum voran. Von der Herm- bis zur Jet-Tankstelle staute sich der Verkehr am Dienstagmorgen. Ein paar Stunden später standen die Autos schon ab dem Mosbacher Kreuz.

Mindestens für die nächsten drei Monate wird das Verkehrschaos noch anhalten, sofern die Bauarbeiten im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe im Zeitplan bleiben. Das Nadelöhr zu umfahren, ist nicht wirklich möglich, da bekanntlich auch der Hardhofweg (bis Frühjahr 2022) gesperrt ist. Ebenso die Alte Bergsteige abwärts Richtung Bundesstraße, die erst mit dem Ende der Sanierungsarbeiten auf der B 27 wieder freigegeben werden soll.

Damit bleibt allen Verkehrsteilnehmern nichts anderes übrig, als mehr Zeit einzuplanen. Und zwar deutlich mehr Zeit, wie viele RNZ-Leser in der Facebook-Gruppe "RNZ Neckar-Odenwald" berichteten. "Eine Stunde von Herm bis Jet", schrieb Michael Krötz, Thomas Ullmer war vom Kaufland bis zu den gelben Zapfsäulen gar eine Stunde und 20 Minuten unterwegs. "Das heißt auf lange Staus einstellen, bis man zu Hause ist. Und das Chaos kommt erst noch am Abend ...", gab Heidi Hem zu bedenken.

Am Dienstagnachmittag reagierte dann auch die Stadtverwaltung – und änderte mit sofortiger Wirkung die Routen der beiden Stadtbus-Linien, "um den Stundentakt überhaupt aufrechterhalten zu können". Der Stadtbus 1 fährt die Haltestellen Gartenweg, Obertorzentrum und die Ersatzhaltestelle Kistnerstraße nicht mehr an. Stattdessen nimmt er ab dem Busbahnhof den Weg über die Renzstraße und die Haltestelle Franz-Roser-Platz ins Lohrtal, bevor der Bus ab der Alten Mälzerei wieder auf die gewohnte Route bis zum Krankenhaus gelangt. Auf der Rückfahrt nach Neckarelz hält er an der Haltestelle Bahnhof Käfertörle und dann wieder beim Busbahnhof.

Der Stadtbus 2 fährt wie üblich von Neckarelz kommend bis zum Busbahnhof. Ohne die Haltestellen in der Altstadt und am Bahnhof Käfertörle zu bedienen, geht es über die Renzstraße dann wieder zurück nach Neckarelz.