Abgefräst ist der alte, teilweise in die Jahre gekommene Fahrbahnbelag in der Ortsdurchfahrt Neckarzimmern. Bis Mitte Juli wird die B 27 hier saniert. Foto: Schattauer

Mosbach/Neckarzimmern. (schat) Es ist ruhig in Neckarzimmern, ungewöhnlich ruhig. Und das trotz großer Baustelle, nein: eben wegen jener Baustelle. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird die viel befahrene Bundesstraße 27 in der Ortsdurchfahrt Neckarzimmern erneuert. Unter Teilsperrung, das heißt, derzeit rollt der Verkehr nur in eine Richtung durchs Dorf – und das auch bedeutend langsamer als sonst.

Doch nicht nur im Ort wird saniert: Die Fahrbahndeckenerneuerung wird auch über die Ortsgrenze hinaus fortgesetzt, bis ans Mosbacher Kreuz und in der anderen Richtung bis zum alten Fähranleger am Neckar. Mehr als fünf Kilometer lang ist der Abschnitt der wichtigen Verbindung von/in Richtung Unterland, der seit 10. Mai und für rund 2,5 Mio. Euro eine aufwendige Sanierung bekommt.

"Die Bauarbeiten werden bis zur 22. Kalenderwoche bereits so weit fortgeschritten sein, dass zwischen dem Ortseingang von Neckarzimmern und dem Mosbacher Kreuz Asphaltarbeiten durchgeführt werden können", lässt das Regierungspräsidium nun per Pressemitteilung wissen. In der Tat: Vom alten Belag sind auf dem Teilstück allenfalls noch Reste übrig. Die Fräsmaschinen haben schon ganze Arbeit geleistet. Auch im Dorf selbst ist von der Deckschicht, die an vielen Stellen schon sichtbar in die Jahre gekommen war, kaum noch etwas zu sehen.

Auf dem Abschnitt zwischen Ortseingang Neckarzimmern und Mosbacher Kreuz soll nun ab kommender Woche "zur Verbesserung der Tragfähigkeit", so das Regierungspräsidium weiter, zunächst halbseitig eine acht Zentimeter dicke Asphaltbinderschicht hergestellt werden. Während dieser Arbeiten ist ausschließlich die Fahrspur Mosbacher Kreuz in Fahrtrichtung Heilbronn befahrbar. Die Fahrspur Neckarzimmern in Fahrtrichtung Mosbach (derzeit noch auf aufgefräster Bahn befahrbar) muss für die Fortführung der Arbeiten mehrmals nachts voll gesperrt werden.

"Voll gesperrt werden auch die Anschlüsse B27 / Luttenbachtalstraße und B27 / Heilbronner Straße. Die Umleitung für die Einwohner im nördlichen Teil von Neckarzimmern erfolgt über die Luttenbachtalstraße bis zu der ehemaligen Kaserne nach Neckarelz", teilt das Regierungspräsidium weiter mit. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, sollen die Asphaltarbeiten in vier Nachtschichten (18 bis 6 Uhr) absolviert werden: Starten werden diese am, Montag, 25. Mai. Gearbeitet wird dann in den Nächten Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag. Zum Ende der kommenden Woche sollten die nächtlichen Asphaltierungen dann also durch sein, wenn alles nach Plan läuft.

Insgesamt sind für das Vorhaben zehn Wochen an Bauzeit eingeplant; bis 17. Juli sollen die Erneuerungsmaßnahmen abgeschlossen sein. Die jeweiligen Umleitungen (etwa aus Heilbronn kommend in Richtung Mosbach ab Gundelsheim über Haßmersheim) sind ausgeschildert. Am Mosbacher Kreuz soll zudem eine Ampelanlage allzu lange Rückstaus in Richtung Hochhausen verhindern.