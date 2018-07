Dem "Charme der kleinen Form" auf die Spur begaben sich bei der Ausstellungseröffnung bereits über 50 Menschen. Auch ein Schulprojekt und ein internationaler Wettbewerb gehören zur Doppelausstellung, die am Mittwoch im Mosbacher Stadtmuseum startete und am Sonntag im Heimatmuseum Neckarelz fortgeführt wird. Foto: Lahr

Von Peter Lahr

Mosbach. "Hamabe No Uta", das klingt für unsere Ohren erst einmal dunkel, rätselhaft und spannend. Und genau damit ist die Schnittstelle zwischen der Ausstellung "Charme der kleinen Form" und der Eröffnungsmusik am Mittwochabend im Rathaussaal beschrieben. Dr. Karsten Weber zeigt bei der dritten Sonderausstellung 2017 des Stadtmuseums eine breite Auswahl von Exlibris-Blättern, deren Funktion und Motive auf uns Heutige schon mal exotisch wirken können. Ganz ähnlich das "Lied vom Strand" der beiden Marimbaphon-Künstler Aaron Göbel und Jannis Lichtenfels von der Musikschule Mosbach (Klasse Wessela Kostowa-Giesecke). Auf ihrem schweren Gerät setzten sie gekonnt schwerelose Töne gegen mitreißende Percussionspattern.

Ähnlich gut wie das Zusammenspiel der beiden Musiker scheint die erste Kooperation zwischen dem Stadtmuseum Mosbach und dem Heimatmuseum Neckarelz gelungen zu sein. Die kleinformatigen Schmuckblätter von Karsten Weber - ergänzt um einige Leihgaben des Mainzer Gutenberg Museums - füllen nämlich gleich beide Museumshäuser. In Neckarelz kann man sich die Schau erstmals am Sonntag ab 14 Uhr ansehen.

Der Dank von Museumsleiter Stefan Müller ging folgerichtig an den "Wanderer zwischen den Welten", ist Karsten Weber doch Mitglied im Mosbacher Geschichts- und Museumsverein, sowie im Heimatverein Neckarelz-Diedesheim. Beide Institutionen präsentieren nicht nur die Ausstellung, sondern sprangen auch bei der Finanzierung - vor allem der qualitativ hochwertigen Wechselrahmen inklusive Passepartouts - zur Seite. "Alle Mitwirkenden haben die anspruchsvolle Herausforderung ‚Ein gemeinsames Projekt, zwei Ausstellungsorte’ ganz hervorragend gemeistert", lautete das positive Fazit von Stefan Müller. Er versprach den Besuchern: "Sie werden im Kleinen Großartiges entdecken können."

"Die Älteren unter Ihnen haben zumeist noch Bücher gelesen", eröffnete Karsten Weber seine Einführung ins Thema mit einem wohltuenden Hauch Ironie. Die stolzen Besitzer edler Bücher markierten ihren Besitz gerne auch durch das Einkleben von "einem gedruckten, künstlerisch gestalteten Zettel, der von briefmarkenklein bis richtig groß sein konnte." Diese "Zettel" wurden und werden auch ohne dazu gehörige Bücher gesammelt. Der Begriff "Ex libris" kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet schlicht: "Aus den Büchern".

Weber kam über seinen Münchener Großonkel Eduard Winkler zum Sujet der Exlibris. Dieser war nicht nur Künstler, Illustrator und Erfinder von Exlibris. Er hinterließ dem Historiker auch einige Exlibris und Neujahrsgrüße, die das Zeitgeschehen zwischen 1921 und 1963 mit spitzer Feder kommentieren - mehr dazu im Neckarelzer Heimatmuseum.

In Mosbach locken die "Kollegen" von Eduard Winkler. Ist schon das Einzelblatt ein kleines Kunstwerk für sich, so war es die Anordnung im Rahmen und im Raum ebenfalls, erklärte Weber. Zusammen mit dem Neckarbischofsheimer Einrahmexperten Dieter Trub kam man immer zu guten Lösungen. Thematisch breit aufgefächert, sind in Mosbach die Themen Pflanzen, Natur, Architektur, Weibs- und Mannsbilder, Japanisches und Don Quijote zu sehen. "Das Exlibris ist nicht einfach nur ein Zettel, es zeigt auch, wie die Künstler die Welt sehen", beschloss Weber und verwies exemplarisch auf Blätter von Franz Marc, Karl Schmidt-Rottluff oder Max Slevogt.

"Mit beginnender Volljährigkeit schickt sich das Heimatmuseum Neckarelz an, mit dem Stadtmuseum Mosbach eine gemeinsame Ausstellung zu präsentieren", ging Werner Willi Pfisterer auf die jüngste Geschichte des 200-jährigen Hauses ein, das 1998 mit viel Eigenarbeit renoviert und umgestaltet wurde. Der Dank des Vorsitzenden des Heimatvereins Neckarelz-Diedesheim ging nicht zuletzt an die vielen "Heinzelmännchen", die für das Gelingen der Doppelausstellung sorgen.

Info: Im Stadtmuseum ist die Ausstellung bis 1. 11. zu sehen; mittwochs und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Am 11. Oktober referiert Karsten Weber ab 17 Uhr über "Exlibris International". In Neckarelz kann man vom 17. September bis 5. November die Ausstellung sehen; mittwochs von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr. Am 18. 10. stellt Karsten Weber ab 17 Uhr den Exlibris-Künstler E. Winkler vor.