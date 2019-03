Mosbach/Buchen. (gin) Es ist quasi unmöglich, sich mit dem Thema "Israel" zu befassen, ohne dass sich nicht mindestens eine Gruppe falsch dargestellt oder missverstanden fühlt. So ist es kein Wunder, dass die Ausstellung "1948", die sich mit der Staatsgründung Israels befasst und bis vor Kurzem in der DHBW in Mosbach zu sehen war, kritisch betrachtet, teilweise sogar angefeindet wird. Ab dem heutigen Dienstag wird sie in Buchen im Rathaus-Foyer zu sehen sein.

"Meinungsstark" sind sowohl die 32 Tafeln als auch der Projektleiter Dr. Oren Osterer, der die RNZ schon in Mosbach durch die Ausstellung führte. "1948" informiert - wie gesagt - über die Staatsgründung Israels, die sich 2018 zum 70. Mal jährte, und deren Vorgeschichte. Die Anordnung der Tafeln ist chronologisch und beginnt in der Antike mit der jüdische Diaspora, der Vertreibung der Juden durch die Römer aus ihrer traditionellen Heimat. Es folgt ein Exkurs in die jüdische Geschichte des Mittelalters. Der Kontext verdichtet sich zeitlich ab den jüdischen Rückwanderungswellen in die geografische Region, die die Römer Palästina nannten, Ende des 19. Jahrhunderts. Gerade bei der ersten Tafel gilt es, Fakten von Fiktion zu unterscheiden, was Dr. Osterer in der Führung klar erläutert und erst in der archäologisch greifbaren Zeit ansetzt.

Der Geist des "Zionismus" prägt die Ausstellung. Sein "Vater", Theodor Herzl, verfasste unter dem Eindruck von Antisemitismus und Diskriminierung Ende des 19. Jahrhunderts die Schrift "Der Judenstaat" und initiierte so den politischen Zionismus. Sein Ziel war, den auf der Welt verstreut lebenden Juden eine Heimat zu geben. Wünschenswert wäre, im Verlauf der Ausstellung eine klarere Differenzierung zwischen Zionismus und Neo-Zionismus zu schaffen, der mit der Zeit an religiöser Komponente gewann und für den die Besiedlung der besetzten Gebiete von zentraler Bedeutung ist. "Zionismus bedeutet nicht automatisch, die Siedlungspolitik gutzuheißen", klärt Osterer auf. Auch auf andere kritische Rückfragen reagiert er dialogbereit und erzählt die eine oder andere Geschichte, die sich hinter den Bildern verbirgt. "Das Beziehungsbild ,Juden-Araber’ im Mandatsgebiet Palästina ist heute von Feindschaft geprägt. Ganz zu Unrecht vergessen ist die jüdisch-arabische Zusammenarbeit in Palästina bis in die 1930er", greift eine der Tafeln auf.

Weiter geht es durch die Zeit des Ersten Weltkriegs. Die verschiedenen Korrespondenzen und Abkommen werden erklärt, die Gründung Jordaniens und damit verbundene Problematiken erläutert. Ab den 1920er-Jahren führten arabische Überfälle und Massaker bei einigen jüdischen Untergrundorganisationen zu deren Radikalisierung. Ab 1937 schlugen sie gewaltsam zurück. "Dennoch richteten die meisten ihrer Angriffe sich auch in dieser Phase nicht gegen Araber, sondern gegen die Briten", gibt Dr. Osterer zu bedenken.

Die nächste große Rubrik widmet sich dem Zweiten Weltkrieg und der unrühmlichen Rolle des Mufti von Jerusalem. Anfang 1947 war die britische Mandatsmacht vom Konflikt in Palästina überfordert und gab das Palästinamandat an die UN zurück, die eine Sonderkommission zur Erarbeitung einer Lösung der Problematik einsetzte.

Die Teilung des Landes wurde beschlossen, von der Führung der Araber in Palästina und den arabischen Staaten jedoch unter Androhung von Gewalt und Krieg abgelehnt. Am 14. Mai 1948 verlas David Ben Gurion in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung und rief den Staat Israel aus, wohl wissend, dass dies einen Angriff von arabischer Seite bedeutete. "In Israel heißt er Unabhängigkeitskrieg. Palästinensische Araber nennen seine Ergebnisse ,Nakba’, Katastrophe. Die Folgen des Krieges wirken für die Beteiligten nach", resümiert eine der Tafeln.

Ob er die Ausstellung als objektiv erachtet, muss jeder Betrachter für sich selbst entscheiden. Dabei sollte man sich jedoch vor Augen halten, dass sie sich nicht mit dem Dauerkonflikt in Israel und Palästina befasst, sondern mit der Gründung des Staates Israel. In der Präsentation stecken über 5500 Stunden Arbeit von Politikwissenschaftlern, Historikern, Kommunikations-Psychologen und Medienexperten des Vereins "Dein - Verein für Demokratie und Information". Empfehlenswert ist, an einer Führung teilzunehmen, da diese viel Kontext liefert, der nicht immer vollständig aus den Tafeln hervorgeht.