Der Mosbacher Sommer wird auch in dieser Saison ohne große Open-Air-Konzerte auskommen – ärgerlich, da ein vielversprechendes Duo schon auf dem Weg in die Große Kreisstadt war. Das Organisationsteam des Mosbacher Sommers zeigt sich dennoch sicher, „ein attraktives Programm“ bieten zu können. Archiv-Foto: Thomas Kottal

Mosbach. (stk/schat) Der Blick nach draußen lässt den Sommer aktuell noch recht weit weg erscheinen. Die Planungen für den "Mosbacher Sommer" laufen im Kulturamt der Stadt Mosbach aber längst auf Hochtouren. Start ist am 11. Juli mit dem Lichterfest. Ein Hauptprogrammpunkt wird bei der Veranstaltungsreihe aber auch in diesem Jahr fehlen. "Ja, es gibt wieder kein großes Konzert", bestätigt Kulturamtsleiterin Christine Funk auf Nachfrage der RNZ.

Bereits im vergangenen Jahr musste der Mosbacher Kultursommer ohne große Open-Air-Konzerte auskommen, auch dieses Jahr kam keine Zusammenarbeit mit der Agentur "Provinztour" zustande. "Ich habe alles Mögliche versucht, wir hätten wahrscheinlich sogar einen Sponsor gehabt. Aber es gab einfach keine passenden Termine", sagt Funk. Im vergangenen Jahr hatte sich die Agentur nach schlecht besuchten Open-Airs in der Vorsaison aus wirtschaftlichen Gründen von großen Konzerten in Mosbach abgesehen – vorläufig, wie es seinerzeit hieß.

"Das Problem war die Verfügbarkeit – die Verfügbarkeit von Provinztour, die auch noch andere Open-Air-Orte bespielen, und die Verfügbarkeit der Künstler", erklärt Christine Funk. "Das haben wir in diesem Jahr nicht zusammen bekommen." Was vor allem deshalb ärgerlich und schade ist, da Provinztour schon ein äußerst vielversprechendes Paket für Mosbach vorbereitet hatte. "Wir hatten für den 10./11. Juli Mark Forster und Dieter Thomas Kuhn organisiert", berichtet Agentur-Chef Rolf Weinmann gegenüber der RNZ. Nicht nur für den erfahrenen Konzertspezialisten eine "absolute Wunschkombination".

Aus der nun allerdings in Mosbach nichts wird. "Die Stadt hat uns mitgeteilt dass der Große Elzpark zum möglichen Termin für Public Viewing reserviert sei und damit nicht zur Verfügung steht." Forster/Kuhn auf einen späteren Termin zu legen war nicht möglich, der Top-Act-Doppelpack damit vom Sommer-Tisch. Die Alternativ-Location Neckarvorland schied aus, da der logistische Aufwand hier bedeutend höher ist und die Resonanz bei den dort angebotenen Konzerten zum Teil doch arg zu wünschen übrig gelassen hatte. 2016 hatte man SWR 1 Pop und Poesie, Deep Purple und Stefanie Heinzmann auf der großen Open-Air-Bühne in Neckarelz spielen lassen.

"Es ist ärgerlich, dass es nicht geklappt hat", findet Rolf Weinmann, der mit Mark Forster 2019 für vier Open-Airs gebucht hatte – "alle vier Veranstaltungen waren schon im Vorfeld ausverkauft". Der 37-Jährige ist aktuell mit "Wie früher mal Dich" in den Charts und laut Weinmann in Bezug auf die Zuschauerresonanz "der sicherste deutsche Musiker".

Auch Schlagerbarde Dieter Thomas Kuhn hat eine ebenso große wie treue Fangemeinde, von ordentlichem Konzertbesuch hätte man demnach ausgehen können. "Extrem schade" findet es denn auch Kulturamtsleiterin Christine Funk, dass man das zugkräftige Duo nicht in Mosbach begrüßen und präsentieren kann.

Zumal die Kooperation Provinztour/Kulturamt in der Geschichte des Mosbacher Sommers für viele Glanzlichter gesorgt hat. Agenturbesitzer Rolf Weinmann hat einst auf Anregung des damaligen Oberbürgermeisters Fritz Raff ("Mach doch mal was Großes") in Mosbach die Open-Air-Konzerte mit den MoSo-Verantwortlichen initiiert.

Schon in den ersten Jahren der Veranstaltungsreihe war Provinztour mit im Boot, seit Ende der 1990er-Jahre (mit der Möglichkeit Großer Elzpark) hat man dann gemeinsam die großen Events gestemmt und mit Tausenden Zuschauern in Mosbach erlebt. Den Auftakt machte einst Dieter Thomas Kuhn: Beim ersten großen Open-Air-Konzert mit dem Schlagerbarden sei man "förmlich überrannt" worden, erinnert sich Christine Funk an die Zuschauerresonanz, die 1998 alle Erwartungen übertraf.

Bis heute präsent sind natürlich auch die Gigs von Deep Purple (2001 mit 8000 Zuschauern), Nena (die im Jahr 2005 vor 5000 Fans im Elzpark spielte), Revolverheld oder Joe Cocker (beide Male ebenfalls vor 5000 Zuhörern), ebenso das stimmungsvolle Open-Air mit Gentlemen, der gemeinsam mit rund 3000 Reggae-Fans wunderbar entspannt feierte.

Auch im vergangenen Jahr musste der Kultursommer ohne Open-Air-Konzert auskommen. Trotzdem fiel die Bilanz 2019 gut aus. "Wir schauen jetzt, dass wir auch ohne großes Konzert ein attraktives Programm zusammenstellen", erklärt Funk. Durch die gute Entwicklung des Folk-Festivals, das – wenn auch in kleinerem Rahmen – Open-Air-Flair im Neckarelzer Burggraben bietet, hoffe man, wenigstens ein paar Freiluft-Musik-Fans entschädigen zu können.

Viel kann Christine Funk über das Sommer-Programm noch nicht verraten, ein paar Fixpunkte gibt es aber schon: Die Badische Landesbühne ist wieder mit zwei Freiluftstücken dabei, das Spielefest, Straßentheater und Open-Air-Kino sowie zum Abschluss die Kneipentour sind gesetzt. Im Mai wird dann das Programm des Kultursommers wieder ganz offiziell vorgestellt. Ohne große Open-Air-Konzerte, dafür aber sicher mit ganz viel Kultur und Freiluft-Atmosphäre.