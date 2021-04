Von Stephanie Kern

Neckar-Odenwald-Kreis. Es ist viel Verunsicherung dabei, wenn über den Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca gesprochen wird. Erst war er nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Dann gab es Zweifel an der Wirksamkeit. Dann gab es die Hirnvenenthrombosen und den Impfstopp. Jetzt wird der Impfstoff von der Ständigen Impfkommission in Deutschland nur noch für über 60-Jährige empfohlen. Dennoch gibt es einige jüngere Menschen in der Region, die ihre Erstimpfung mit Astra-Zeneca hatten – und bei denen bald die Zweitimpfung ansteht.

Dr. Christoph Kaltenmaier hat eine Hausarztpraxis in Aglasterhausen. Er ist aber auch Pandemiebeauftragter der Kassenärztlichen Vereinigung, impfte in einem Pilotprojekt des Landes in seiner Praxis gegen das Coronavirus und ist ärztlicher Leiter des Kreisimpfzentrums in Mosbach. Dass die Akzeptanz für den Impfstoff von Astra-Zeneca schwindet, empfindet er als problematisch. "Wenn jetzt auch die Älteren sagen, dass sie den Impfstoff nicht möchten, macht uns das enorm viel Arbeit, denn das müssen die Hausärzte wieder gerade biegen", sagt Kaltenmaier. Man müsse die Menschen aufklären und informieren, ist der Mediziner überzeugt.

Gespräche, in denen das Misstrauen gegenüber Astra-Zeneca geäußert werde, erlebe er täglich. "Aber ich muss mir den Impfstoff von Biontech jetzt für die Jüngeren aufheben." Wenn ein über 60-Jähriger das Impfangebot mit Astra-Zeneca ausschlägt, macht Kaltenmaier keine Ausnahme. "Dann muss derjenige warten, oder er kümmert sich anderweitig um einen Termin", gibt er eine klare Linie vor. Denn gerade für die Älteren gebe es durch die vielen Impfungen in Großbritannien viele Daten – "hervorragende Zahlen zu Wirksamkeit und Risiken", wie Kaltenmaier betont. "Die Briten sind ins Risiko gegangen." Davon könne auch die deutsche Impfkampagne profitieren.

Dass diejenigen, die ihre Erstimpfung mit Astra-Zeneca hatten, nun mit einem anderen Impfstoff immunisiert werden sollen, empfindet der Allgemeinmediziner ebenfalls als problematisch. "Der Impfstoff ist der, der im Moment am besten untersucht ist. Wir kennen das Risiko und wir wissen, worauf wir achten müssen", ist Kaltenmaier überzeugt. Weder die europäische Arzneimittelbehörde noch die Weltgesundheitsorganisation empfehlen einen Mix der Vakzine.

Bis zum Wochenende waren auch noch Haftungsfragen offen. "Viele wollen Astra-Zeneca für ihre Zweitimpfung", so Kaltenmaier. Warum man diese Entscheidung nicht Patienten und Ärzten überlasse, sei für ihn nicht nachvollziehbar. "So wird der Impfturbo langsamer." Inzwischen ist geklärt, dass das Land die Versorgung nach einer schweren Nebenwirkung übernimmt. "Nach gesonderter, umfangreicher Aufklärung der unter 60-Jährigen können auch diese mit dem Impfstoff von Astra-Zeneca geimpft werden, auch als Zweitimpfung", lautet eine Stellungnahme aus dem Sozialministerium. Man könne den Menschen das Risiko erklären, ist Kaltenmaier überzeugt. Das Risiko für Frauen zwischen 20 und 50 Jahren, nach der Impfung eine Hirnvenenthrombose zu bekommen, liege bei 1 : 180.000. Im Vergleich dazu liegt das Risiko für Frauen gleichen Alters, nach einer Coronainfektion zu sterben, bei 1 : 3200. Das betreffe natürlich nur die Personen, die sich nachweislich infizieren.

Kaltenmaiers Vorschlag war deshalb auch, allen Impfstoff so schnell wie möglich an die Haus- und Facharztpraxen zu geben. "Wir haben die nötige Flexibilität, wir kennen die Patienten." Doch statt des Impfturbos spürt der Hausarzt nur die Impfbremse: Gerade mal 16 (!) Impfdosen sollten ihm an diesem Montag geliefert werden. Zum Vergleich: Vergangene Woche waren es 70, in der Woche davor 90. "In der kommenden Woche sollen wir wieder mehr bekommen."

Im Kreisimpfzentrum in Mosbach finden nach derzeitigem Stand die Zweitimpfungen von Personen, die unter 60 Jahre alt sind und ihre Erstimpfung mit Astra-Zeneca erhalten haben, mit dem Impfstoff nach Wahl des Impflings statt. "Sie können somit vor Ort entscheiden, ob sie auch die Zweitimpfung mit Astra-Zeneca möchten oder als Zweitimpfung den Impfstoff von Biontech", erklärt Landratsamtssprecher Jan Egenberger. Personen über 60 Jahren erhalten ausschließlich Astra-Zeneca.

Bei den Buchungen für das Kreisimpfzentrum schlägt sich die Skepsis gegenüber des Impfstoffs von Astra-Zeneca nicht so deutlich nieder: Alle Impftermine für die in dieser Woche angebotenen 4000 Astra-Zeneca-Impfdosen wurden gebucht, die Dosen sollten bis Mittwochabend verimpft sein, heißt es aus dem Landratsamt. "Unseren Erfahrungen nach kamen zuletzt rund 15 Prozent der für Astra-Zeneca gebuchten Personen nicht zu ihrem Impftermin. Diese nicht wahrgenommenen Termine wurden umgehend an anderen Tagen wieder eingespielt", erklärt Jan Egenberger. Insgesamt wurden in der Woche vom 12. bis 18. April 2449 Astra-Zeneca-Dosen im Kreisimpfzentrum verimpft.

Astra-Zeneca, da ist Christoph Kaltenmaier überzeugt, ist ein sehr guter Impfstoff. "Es ist der Impfstoff, über den wir am meisten wissen." Er schütze die Menschen, da ist sich der Mediziner sicher. Aufklärung darüber, da ist er sich ebenfalls sicher, ist aber mindestens genau so wichtig.