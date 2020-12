Mosbach. (gin/mare) Nach einem Verkehrsunfall am Freitagabend gibt erhebliche Beeinträchtigungen auf der Bundesstraße B292. Nach ersten Informationen wollte ein 28-jähriger Skoda-Fahrer von Asbach kommend auf die B292 Richtung Aglasterhausen abbiegen. Dabei übersah er einen 25-jährigen Golf-Fahrer, es kam zu Kollision im Einmündungsbereich.

Der 28-Jährige wurde dabei wohl leicht verletzt, am Golf entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die B292 kurzzeitig voll gesperrt. Später gab es bis in den Abend hinein noch eine Teilsperrung in Richtung Mosbach. Der Sachschaden soll rund 25.000 Euro betragen.