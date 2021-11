Im Fernsehkochstudio besprach Heiko Fronz (r.) mit Johann Lafer, was man an den Pfannen aus Asbach noch optimieren könnte. Foto: privat

Von Noemi Girgla

Asbach. Schon mehrfach hat sie in den vergangenen eineinhalb Jahren von sich Reden gemacht – die Metallbaufirma Fronz aus Asbach. Nicht zuletzt wegen ihres einfallsreichen Chefs, Heiko Fronz, der während des ersten Lockdowns spontan gerade älteren Menschen die Möglichkeit bot, mittels Internet mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben, und im letzten Jahr entschied, auch den Poolbau mit ins Firmenprogramm aufzunehmen. Nun hatte Fronz eine neue Idee, die wieder auf gute Resonanz stieß und es sogar bis in Promi-Köche-Kreise schaffte.

"Vor einer Weile brauchte meine Frau eine neue Pfanne. Die alte Teflon-beschichtete war nicht mehr zu gebrauchen. Als ich die verschiedenen Angebote durchging, dachte ich mir: Warum soll ich etwas kaufen, das ich doch auch selbst herstellen kann?", erzählt Heiko Fronz. Und so machte er sich daran, seine erste Pfanne zu schmieden. "Die war eher mittelmäßig", zieht er heute Resümee. Doch die Idee war geweckt, und Fronz begann, seinen Prototypen weiterzuentwickeln.

Schnell hatte es sich herumgesprochen, dass der Metallbauer etwas Neues im Sortiment hatte. "Dann trat meine Schwester an Bekannte aus der Gastronomie heran, ob nicht auch die Interesse an den handgemachten Pfannen hätten", berichtet er – und sie hatten. "Die Köche gaben die Pfannen untereinander weiter, und ich erhielt ein echt gutes Feedback", sagt Fronz. Auch Sternekoch Cédric Schwitzer, dessen Lokal in Waldbronn (zwischen Karlsruhe und Pforzheim) ist, bekam eine der Fronz’schen Pfannen in die Hände und auf den Herd. Und traf sich mit dem Asbacher Metallbauer.

"Cédric Schwitzer hatte noch einige Ideen und Anregungen, was ihm bei Pfannen wichtig sei. Daraufhin habe ich sie erneut weiterentwickelt und seinen Bedürfnissen angepasst. Die Entwicklung hört nie auf. Es gibt immer etwas, das man noch besser machen kann", konstatiert Fronz. Schwitzers Begeisterung ging sogar so weit, dass die Pfannen inzwischen unter seinem Namen vertrieben werden.

"Jede ist handgefertigt, wird aus Stahlblech gestanzt, erwärmt und in der Presse gebogen. Das Biegen auf der richtigen Temperatur ist es, was die Pfannen letztlich ausmacht", weiß Daniela Junghans, die seit Januar in der Asbacher Werkstatt die Hauptverantwortliche für das begehrte Küchenutensil ist. "In jeder steckt ein ganzer Tag Arbeit, und jede ist ein Unikat."

Selbst die Holzgriffe werden von Hand gefertigt. Hier kommt Thomas Mader aus Leingarten ins Spiel. Er ist nicht nur Schreiner und ein guter Freund von Heiko Fronz; er hat auch vor mehr als einem Jahrzehnt schon das Küchenstudio des bekannten Fernsehkochs Johann Lafer gebaut. "Vor ein paar Monaten war meine Tochter zur Kur in der Nähe von Guldental (Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz), wo Lafers Fernsehstudio steht. Als ich sie besucht habe, dachte ich, ich könnte ja mal wieder dort vorbeischauen. Johann Lafer war zwar nicht da, aber ich habe ihm zwei Pfannen von Heiko dagelassen – zum Ausprobieren", erzählt Mader und grinst.

"Kurz darauf habe ich mit Johann Lafer telefoniert. Er war begeistert von den Pfannen und wollte noch mehr haben. Da habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er sie nicht in seinen Katalog aufnehmen wolle", so Mader weiter. Und er wollte. "Das habe ich Heiko dann quasi zum Geburtstag Anfang August geschenkt", meint Mader nicht ohne einen gewissen Schalk.

Langsam wurde es aber Zeit, dass sich Heiko Fronz und Johann Lafer auch einmal persönlich kennenlernten. Also fuhren Fronz und Mader an einem Wochenende im August nach Guldental und verbrachten dort "einen tollen Tag". Auch der Fernsehkoch hatte noch ein paar Anregungen, wie man Fronz’ Pfannen weiter optimieren könne. Die Entwicklung hört eben nie auf.

Wer aber glaubt, Heiko Fronz sei nun erst einmal beschäftigt, der irrt. Der Metallbauer tüftelt schon wieder an neuen Ideen. Vor seinem Haus steht der Prototyp eines Teppanyaki-Grills, ein japanischer Grill für den Außenbereich. Der gefiel nicht nur seiner Frau, sondern auch Thomas Mader, in dessen Garten jetzt auch einer steht. Cédric Schwitzer hat ebenfalls schon einen in Auftrag gegeben, und wer weiß – vielleicht bekundet ja auch Lafer bald erneut Interesse.