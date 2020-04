Michelbach. (schat) Das Kürzel "gag" vor dem Beitrag lieferte schon eingangs den ersten Hinweis, einige weitere folgten mehr oder weniger offensichtlich in den Zeilen danach. Die meisten dürften ihn also schnell ausgemacht haben, den Aprilscherz, der sich in der gestrigen Mosbacher Ausgabe der Rhein-Neckar-Zeitung versteckte.

Unter dem Titel "Der Michelsee lässt sich bald mit Tretbooten erfahren" wurde da über eine neue Attraktion am kleinen Stausee im Luftkurort Michelbach berichtet, der am 1. April erstmals mit – auf die aktuellen Sicherheitsvorgaben angepassten und mit Abstandswarnern ausgestatteten – Booten befahren werden sollte. Diese Tretboote gibt es natürlich ebenso wenig wie den beschriebenen Hintergrund zu den nötigen Wasserbewegungen im See. Wobei sich Michelbachs Ortsvorsteher Jochen Herkert "irgendwann nach Corona" schon entschleunigende Bootstouren auf dem idyllisch gelegenen Michelsee vorstellen könnte: "Mal schauen, vielleicht ergibt sich ja mal was ..."