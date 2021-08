So will der Förderverein den Hintergrund der umstrittenen Palmen-Spende am APG auch bildlich verdeutlichen: „Lehrerin, lesend, auf Kunststoff-Sitzsack, unter Deko-Gegenstand“, heißt es in der Bildbeschreibung. Foto: zg

Neckarelz. (schat/zg) "Auf die Palme gebracht" – so lässt sich ein Novum aus dem Mosbacher Gemeinderat zusammenfassen. Der lehnte nämlich (erstmals überhaupt) mehrheitlich die Annahme einer Spende – in Form einer Phönixpalme aus Kunststoff für die Ganztagesräume am Auguste-Pattberg-Gymnasium – ab. Als Spender aufgeführt war dabei der Förderverein des Gymnasium, für den Julia Falk-Goerke, Manuela Eicher-Marnet und Karin Heiler sich nun zu Wort melden, ein wenig Aufklärung betreiben wollen. Die Ausführungen des Fördervereins im Wortlaut:

"Es war einmal eine in die Jahre gekommene Schülerbibliothek am APG. Die wurde von zwei jungen, engagierten Lehrerinnen mit guten Ideen aufgepeppt und kurzerhand zur Leseinsel erklärt. Sehr zur Freude ihrer Fünftklässler, die daraufhin allerdings fragten: ,Aber Frau Z., was wäre eine Insel ohne Palmen?’ Der Idee folgend, wurde recherchiert, dass Palmen vermutlich die tropisch anmutenden hohen Temperaturen in den Ganztagsräumen des APG durchaus lieben würden. Allerdings wachsen Palmen gerne – auch ein Floristikmeister wird dies bestätigen – in Oasen, lieben also zumindest ebenso wie die Wärme das Wasser.

Sechseinhalb Wochen bei wohl über 30 Grad Celsius und ohne regelmäßige Wasserzufuhr hält vermutlich die beste Palme nicht durch – also dachten Kinder und Lehrerin im Sinne der gequälten lebenden Pflanze stattdessen über einen Deko-Gegenstand nach, im Folgenden verkürzt, aber eben verständlicher als Plastik-Palme bezeichnet. Derartige Deko-Gegenstände haben sich etwa im Theater als unzerstörbare Requisite sehr bewährt – vermutlich sind sie deshalb auch teurer als Palmen, also Lebewesen. Schon aus Geldgründen schied der Deko-Gegenstand leider ebenfalls aus: Keine Palme für die Leseinsel!

Wenige Tage darauf kamen die Fünftklässler mit einem dicken Briefumschlag zur Lehrerin: Die Kinder hatten zu Hause begeistert von der Idee erzählt – und Eltern, Großeltern sowie weitere Verwandte hatten begeistert gespendet – für einen Deko-Gegenstand, hier fälschlicherweise als Plastik-Palme bezeichnet. Die Freude der Kinder währte allerdings nur kurz: Lehrerinnen dürfen keine Geldspenden annehmen!

Aber man suchte und fand in der Sachspende über den Förderverein einen Ausweg – allerdings nur scheinbar, wie man jetzt sieht, denn der Gemeinderat hat die Spende abgelehnt, deshalb darf auch der Deko-Gegenstand nicht bleiben. Da man ihn auch nicht mehr zurückschicken kann, muss er wohl entsorgt werden – und landet, ohne vorher jahrzehntelangen Nutzen gehabt und Kinder glücklich gemacht zu haben, sofort geschreddert als Mikroplastik vielleicht in der Nordsee.

Deswegen starten jetzt auch diese Kinder, welche mit frohem Herzen und voller gutem Willen ihre Schule zu einem noch liebenswerteren Ort zu machen, eine ganz erstaunliche spontane Spendenaktion initiierten, leider traurig und beschämt in ihre Sommerferien – und verstehen die Welt nicht mehr.

Dass man sich im Gemeinderat so um die Umwelt sorgt, ist löblich. Dass man uns, die Vorstandsmitglieder eines Fördervereins, ganz nebenbei diskreditiert, ist interessant. Dass man noch nicht einmal nachgefragt hat, worum es hier eigentlich geht, und die Abstimmung eventuell zurückgestellt hätte bis zu einer für alle Beteiligten versöhnlichen Klärung, ist schwer verständlich. Dass man aber kindliche Begeisterung tötet wie eine Palme nach Wochen bei großer Hitze ohne Wasser, das ist einfach nur traurig.

Denn was lernen diese Kinder nun über den Wunsch, ihre Schule zu einem schönen Ort zu machen, was lernen sie über Spendenbereitschaft, und was lernen sie über ein so wichtiges Gremium wie einen Gemeinderat?

Natürlich dürfen wir aus Datenschutzgründen keines der vielen existierenden Fotos zeigen, auf denen glückliche Kinder lesend unter diesem Deko-Gegenstand zu sehen sind. Stattdessen haben wir das Bild einer Lehrkraft aufgenommen, um zu zeigen, worum es hier eigentlich geht – nämlich um eine bei Lichte betrachtet tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehbare Aufregung über einen vergleichsweise kleinen Deko-Gegenstand, dem aber viel Liebe von Kindern anhaftet. Eine Aufregung, die auf ganzer Linie, ausschließlich und für alle irgendwie Beteiligten schädlich wäre, würde es bei dieser Entscheidung bleiben.

Wir Vorstände des Förderkreises am APG hoffen immer noch, dass es aus dieser seltsamen Angelegenheit einen Weg zurück gibt, zunächst einmal vielleicht den eines direkten Gesprächs zwischen den (hoffentlich nur scheinbaren) "Gegnern". Denn wenn hier tatsächlich ein Präzedenz-Fall konstruiert werden sollte (und nicht nur ein Exempel statuiert, welches wir noch nicht verstehen), müssten wir dann als Förderkreis fürchten, dass die nächste für diese wunderbare Bibliothek angedachte Spende (weitere bunte Sitzsäcke, zu 100 % aus Kunststoff) ebenfalls abgelehnt würde, und wir ausschließlich Desinfektionsmittel – welche an anderen Schulen selbstredend vom Schulträger gestellt werden – spendieren dürften, um den städtischen Haushalt zu entlasten."