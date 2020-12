Waldbrunn. (RNZ) Anders Weihnachten feiern: Das heißt es in diesem Jahr für nahezu alle Menschen. Aufgrund der hohen Inzidenzwerte sehen sich die evangelischen Kirchen gezwungen, Präsenzgottesdienste in der Zeit des Lockdown neuerlich auszusetzen. Davon sind in besonderer Weise die Gottesdienste an Weihnachten betroffen, die nun auf andere Weise gefeiert werden. "Der Schritt, Gottesdienste mit Präsenz der Gemeinde auszusetzen ist uns wahrlich nicht leichtgefallen", so Pfarrer Richter.

Man habe sich jedoch aus Verantwortungsbewusstsein dafür entschieden, die Verkündigung der Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr "ins Digitale zu verlegen". Die Evangelische Landeskirche in Baden sieht einen Verzicht auf Präsenzgottesdienste bei einem Inzidenzwert über 300 vor, der im Neckar-Odenwald-Kreis inzwischen erreicht ist.

An Weihnachten gibt es die Möglichkeit, auf dem YouTube Kanal der Kirchengemeinde pünktlich zum 24. Dezember ein Krippenspiel anzuschauen. Außerdem gibt es die in Waldbrunn inzwischen gut bekannten Ge(h)danken, also eine Online-Predigt, in der die Botschaft der Geburt Jesu laut werden wird.

Dennoch laden die Kirchengemeinden ein, die Geburt Jesu ganz real und analog zu feiern. Dazu dienen die Heftchen "Anders Weihnachten feiern", die allen Gemeindemitgliedern über die aktuelle Ausgabe des Gemeindebriefs "Kirchenfenster" zugegangen ist oder hier heruntergeladen werden kann. Der Weihnachtsgottesdient kann somit allein oder im Kreis der Familie gefeiert werden. Wer mag, kann dies um 18 Uhr tun, wenn die Glocken aller Kirchen in Waldbrunn läuten werden. Die Kirchengebäude werden an Heilig Abend von 10 bis 18 Uhr offen stehen. Unter Einhaltung der AHA-Regeln kann gestreckt über den Tag die Kirche besucht werden für ein stilles Gebet, für einen Moment der Ruhe und des Innehaltens.

Das Weihnachtsfest ist für die evangelischen Kirchengemeinden in Waldbrunn gleichzeitig der Abschluss der Kampagne "24xWeihnachten neu erleben" Die Kampagne endet mit einem großen Heilig Abend Erlebnis, das am 24. Dezember um 21 Uhr hier ausgestrahlt wird.