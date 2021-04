Mosbach.(schat) Wer baut oder saniert, der weiß, dass Plan und Wirklichkeit sich nicht immer zwingend decken müssen. Nicht selten wird ein Vorhaben am Ende doch ein bisschen aufwendiger und/oder teurer als vor Beginn der Arbeiten angenommen. Wie die finale Bilanz mit Blick auf die weitere Sanierung der viel befahrenen Straße "Am Henschelberg" aussieht, ist noch offen. Von der eigentlichen Kostenberechnung für anstehende Maßnahmen zur Kanalsanierung und Fahrbahndeckenerneuerung zur realen Angebotssumme ergibt sich allerdings eine – in diesem Fall überaus erfreuliche – Differenz.

305.000 Euro hatte das Büro IFK als Kosten für den zweiten Bauabschnitt am Henschelberg errechnet. Den Zuschlag zur Ausführung erhielt in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses der Stadt Mosbach die Mosbacher Baufirma "Lintz & Hinninger", die das Vorhaben für gerade mal knapp 181.000 Euro umsetzen will. Acht Angebote waren auf die beschränkte Ausschreibung im Februar eingegangen, sieben davon waren wertbar. Im zweiten Bauabschnitt übernimmt das Land als Straßenbaulastträger die Fahrbahndeckensanierung des Teilabschnitts der L 527. Die Stadt Mosbach wiederum saniert im Bereich zwischen Kreisel am "Lumos" (Abzweig Nüstenbacher Straße) und Höhe Hausnummer 57 bzw. 78 die Entwässerungsanlagen.

Vom überaus günstigen Angebot – 68 Prozent unter der Kostenberechnung liegend – der Mosbacher Baufirma waren auch die Verantwortlichen der Stadt überrascht. Und hakten daher vor der Vergabe im Technischen Ausschuss auch noch einmal beim Anbieter nach. "Das Angebot ist geprüft und nach wie vor deutlich auskömmlich", erklärte Oberbürgermeister Michael Jann den Ausschuss-Mitgliedern. Die daraufhin einmütig für die Vergabe des Auftrags an den außerordentlich günstigen Bieter aus Mosbach stimmten.

Ausgeführt werden sollen die Sanierungsarbeiten übrigens komplett in den Sommerferien. Die Bauzeit ist mit sechs Wochen veranschlagt und wurde aus verkehrstechnischen Gründen vollständig in die großen Ferien gelegt. Starten sollen die Maßnahmen zur Kanalsanierung und Fahrbahndeckenerneuerung am 2. August, runderneuert wieder befahrbar sein soll die L 527 im beschriebenen Abschnitt spätestens wieder zum Beginn des neuen Schuljahres am 13. September.