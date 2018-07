Manfred Mann und seine Earth Band gastieren am 30. November in Mosbachs Alter Mälzerei. Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen.

Mosbach. (schat) Ja, schon richtig: Es ist Sommer - und die Mosbacher Kultur- und Veranstaltungsreihe "Mosbacher Sommers" steht unmittelbar vor der Tür. Aber auch wenn Lichterfest, Open-Air-Konzerte, Kino, Straßentheater oder Kneipentour längst abgefeiert sind, darf man sich in Mosbach über vielversprechende Veranstaltungen freuen.

Mitten im Herbst, wenn die Tage wieder kürzer und dunkler werden, bringt eine legendäre Band musikalisches Licht in die Stadt: Am 30. November gastiert die legendäre "Manfred Manns Earth Band" in der Alten Mälzerei.

Mit im Gepäck sind dabei natürlich Hits wie "Blinded By The Light", "Davy’s On The Road Again" oder "Mighty Quinn" - sie haben Manfred Mann und seine Earth Band weltweit zu einer der ganz Großen gemacht. Die Live-Konzerte haben Kultstatus, Mosbach soll da keine Ausnahme bilden.

Manfred Mann gehört unbestreitbar zu den Persönlichkeiten, die die Geschichte der Rock-Musik über Jahrzehnte hinweg geprägt haben. Nicht viele Künstler können wie er von sich behaupten, über einen so langen Zeitraum hinweg (mehr als vier Jahrzehnte) im sich rasch wandelnden Musikgeschäft weltweit erfolgreich geblieben zu sein. Als absoluter Könner an sämtlichen Instrumenten, die auch nur entfernt etwas mit Tasten zu tun haben, erntet er anerkennende Kritiken von allen Seiten.

Zusammen mit seiner im März 1971 gegründeten Earth Band etablierte sich Manfred Mann als Rocklegende. 1988 löste sich die Band auf, aber bereits Anfang 1992 gab’s die Reunion.

Die Musik der "neuen" Earth Band zeichnet sich durch gute Melodien, emotionale Qualität sowie etwas "Mini-Moog-Sound" aus, wie sie auf der CD "Soft Vengeance", die knapp vier Jahre nach der "Wiedervereinigung" erschienen ist, eindrucksvoll bewiesen haben. Melodiös betonte Rockmusik mit langen Gitarrensoli und unter die Haut gehende Synthesizer-Klänge sind nach wie vor das Markenzeichen der Band.

Nach dem Weggang von Noel McCalla und dem Intermezzo von Pete Cox, dem Sänger der Gruppe "Go West", hat Manfred Mann 2011 - und damit pünktlich zum 40. Bandjubiläum - mit Robert Hart, dem ehemaligen Sänger der Band "Bad Company", endlich seinen Wunschkandidaten für die Besetzung des Leadsängers der Earth Band gefunden. Dank Hart ist das Programm der Earth Band wieder rockorientierter geworden.

Info: Der Vorverkauf für das Konzert von "Manfred Manns Earth Band" am 30. November in der Alten Mälzerei in Mosbach hat bereits dieser Tage begonnen. Karten dafür gibt es unter anderem in der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung im Mosbacher Gartenweg.