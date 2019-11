Da lachen ja die Hühner? Mit seinem Programm „Shit happens“ gastierte Comedy-Cartoonist Ralph Ruthe in der voll besetzten Mälzerei in Mosbach – und bereitete seinen „Followern“ einen unterhaltsamen Abend. Foto: Dorothea Damm

Von Dorothea Damm

Mosbach. Im Alltag findet er die meisten seiner Ideen. Aber wie sieht der Alltag eines Cartoonisten überhaupt aus? Er schläft bis elf Uhr und lässt ab 7 Uhr schon mal den Affen ein paar Tweets absetzen – sagt Ralph Ruthe dazu. Aber den Zuschauern in der voll besetzten Alten Mälzerei in Mosbach wird schnell klar, dass hinter den Gags knallharte Arbeit steckt. „Bis ein Ein-Witz-Bild wirklich sitzt, feilen wir an jedem Detail und jedem Wort“, so der gebürtige Bielefelder, der seinem überwiegend jungen Publikum über den Abend hinweg einen Einblick in seine vielfältige Arbeit gewährt.

Im RNZ-Gespräch hatte der Comedy-Cartoonist eine Show angekündigt, die es in dieser Art von niemand anderem gibt. Der Wechsel zwischen humorigen Monologen, Videosequenzen, Parodien, Gesang und lustigen Bildern kommt jedenfalls bestens an, ist überaus unterhaltsam. Ruthe sprüht vor Einfällen. Dabei freuen sich die vielen Fans und Follower im Publikum besonders auf die bekannten Figuren wie den Biber, der stets (und meist vergeblich) versucht, den Baum zur Strecke zu bringen, die beiden Fische, die die ganze Welt in ihrem Fischglas auf den Punkt bringen oder die Geier, die auch schon mal ans Telefon gehen, wenn Günther Jauchs Wer-wird-Millionär-Kandidat ausgerechnet den anrufen will, den sie gerade verspeist haben.

Überhaupt sagt Ruthe, dass man auch und gerade in den tragischen Momenten immer etwas Humorvolles versteckt findet. Und wenn er mal keine Idee hat, dann helfen ihm Kaffee oder eben der Druck, einen Vertrag zu erfüllen. Aber die Ideen können ihm nicht ausgehen, so der Bielefelder weiter, „so lang es noch Werbung von Seitenbacher oder Ikea gibt“.

So präsentiert er im zweiten Teil der rund zweistündigen Show einen Auszug aus vier Serien, die er gerne produzieren würde. „Die Ideen liegen alle sicher bei mir zu Hause“, sagt er und zeigt das Bild eines überlaufenden Mülleimers. Es ist dieses Zusammenspiel aus Bildern und Texten, das alle immer wieder zum Lachen bringt.

Und Ruthe nimmt sich Zeit für sein Publikum. In der Pause etwa, die eigentlich gar keine war: Auf der Leinwand laufen weiter spaßige Bilder aus seiner Feder, während ausdauernd konkrete Fragen zu seinem Film und weiteren Projekten beantwortet. „Wir werden diesen Film über die HNO-WG in den nächsten zwei bis vier Jahren machen“, gibt er einen Ausblick auf sein größtes Projekt und man merkt auch hier, mit wie viel Elan er bei der Sache ist.

So verwundert es auch kaum, dass der Entertainer, der am Abend erst geht, wenn auch wirklich alle Bücher signiert sind, die Frage nach seinem Lieblingscomic nicht beantworten kann. „Man hat ja schließlich auch keine Lieblingskinder, oder?“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Dabei dienen Ruthe nicht alle Bilder nur als Witz. Umweltschutz oder den zu starken Einfluss von Maschinen in unserem Leben versteht er ebenso geschickt wie humoristisch einzubetten, so will er zum Nachdenken anregen. Aber es sind weniger die großen Themen als viel mehr „Menschen in ihrem natürlichen Umfeld“, die ihn besonders reizen. Ruthe versteht es, auch die mitzunehmen, „die heute nur von denen, die mich schon kennen hierher mitgeschleift wurden und die sich gar nicht recht vorstellen konnten, was sie da erwarten würde“.

Was macht also so ein Cartoonist auf der Bühne, mag sich mancher gefragt haben vor dem Abend? Er macht Spaß – das wusste man spätestens danach.