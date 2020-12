Von Stephanie Kern

Hüffenhardt. Es zischt und es glüht, es duftet und schmeckt: Grillen ist etwas, das viele Sinne anspricht. Für Michael Sauer und Rocco Haase ist es außerdem mehr als eine Art, Essen zuzubereiten. Grillen ist für sie auch Gemeinschaft, Fachsimpelei – und gegenseitige Unterstützung. Der Verein "Freizeitgriller Hüffenhardt" will am kommenden Samstag ganz konkret helfen: Für den sechsjährigen Timo aus Hüffenhardt, der an einer seltenen Krankheit leidet und dessen Familie dringend finanzielle Hilfe braucht, wird es eine gemeinsame Aktion, einen Burgerverkauf für den guten Zweck geben.

18 Mitglieder – Frauen wie Männer – grillen eigentlich einmal im Monat zusammen. "Wir nutzen den Tag, um Zeit miteinander zu verbringen und zu grillen. Da kann man auch mal Dinge ausprobieren, die man privat jetzt vielleicht nicht machen würde", erklärt Vorstandsmitglied Michael Sauer. Sei es, weil die Gerichte für zwei Personen zu aufwendig sind oder weil man verschiedene Zubereitungsarten ausprobieren möchte.

Die ursprüngliche Idee stammt von einem Freundeskreis, der beim Straßenfest in Hüffenhardt teilnehmen wollte. Das dürfen aber nur Vereine. Am 6. Dezember 2015 wurden deshalb die "Freizeitgriller" gegründet. "Es fanden sich schnell weitere Mitstreiter, auch Leute, die man vorher nicht kannte. Dadurch sind auch neue Freundschaften entstanden", berichtet Sauer.

Einmal im Monat treffen sich die Mitglieder seither zum gemeinsamen Grillen. Vorher wird überlegt, was man grillt. Bratwurst und Steak landen eher nicht auf dem Rost. Sondern Besonderheiten wie Pulled Pork, Surf & Turf und vieles mehr. "Wir treffen uns dann, bereiten alles gemeinsam vor und zu, bauen einen Tisch als Tafel auf und genießen die Zeit gemeinsam", sagt Michael Sauer. Dabei geht es zwar auch viel um Fachsimpelei, aber auch um private Themen. Etwas, das durch die Corona-Beschränkungen fehlt. Im Sommer konnte sich der Verein zweimal treffen. Aktuell ist wieder Distanz angesagt. "Wenn wir uns treffen, spielt der Faktor Zeit eine große Rolle", meint Sauer. Man wolle nicht schnell grillen und essen. Sondern in Ruhe beisammen sein.

Mehr als Bratwurst oder Steak: Für die Freizeitgriller Hüffenhardt ist Grillen mehr als ein schnelles Essen. Es geht darum, sich Zeit zu lassen und diese miteinander zu verbringen. Am Samstag will der Verein Spenden sammeln. Foto: Stephanie Kern

Anfangs mussten die Vereinsmitglieder die verschiedenen Grills zu den Treffen an der Mehrzweckhalle mitbringen. Inzwischen hat der Verein auch einige Grillmöglichkeiten – durch Spenden und auch durch eigene Einnahmen. "Wir tragen uns gut und haben ein finanzielles Polster. Das brauchen wir auch, denn wir würden gerne ein eigenes Vereinsheim bauen", erklärt Michael Sauer. Einige Standorte waren dafür schon im Gespräch. Möglich scheint aktuell das Gelände, auf dem die verlassenen Tennisplätze sind. "Es liegt nicht immer in unserer Hand, aber nun soll es offiziell im Gemeinderat besprochen werden."

Am kommenden Samstag steht aber nicht der Verein im Mittelpunkt. Vielmehr stellt der Verein eine Hüffenhardter Familie in den Mittelpunkt, die derzeit jede Unterstützung braucht. Deswegen auch die Aktion "Burger für Timo", denn der sechsjährige Timo aus Hüffenhardt leidet an einer seltenen Krebserkrankung. Behandlungs- und Medikamentenkosten belasten die Familie stark. "Wir möchten gerne einen Beitrag leisten und haben uns gefragt, wie wir am besten helfen können", erklärt Rocco Haase. Mit der Verkaufsaktion will man nicht nur Spenden generieren, sondern auch auf die Familie aufmerksam machen.

Damit auch wirklich alle Einnahmen bei der Familie landen, haben sich die Freizeitgriller Spender ins Boot geholt: Bei der Firma "Selgros" dürfen sie für einen gewissen Betrag einkaufen, die Firma "BrennholzBetz" aus Hüffenhardt spendet das Brennholz für diesen Tag. Alle Kosten, die sonst noch anfallen, trägt der Verein. "Die Resonanz ist bisher schon immens", berichtet Haase. Mehr als 250 Burger wurden schon vorbestellt, nur noch rund 40 Prozent der Zeitfenster sind verfügbar. "Das ist ein Mammutprojekt", sagt Haase. Denn jede aufgegebene Bestellung werde per E-Mail bestätigt und muss notiert werden, damit dann am Samstag alles richtig läuft und keine Warteschlangen entstehen.

"Wir machen den Fastfood-Ketten mit unserer Schnelligkeit Konkurrenz", ist Haase überzeugt. Zwischen 11 und 18 Uhr kann man die Burger für Timo an der Mehrzweckhalle erwerben. Vorbestellungen sind erwünscht. "Beim letzten Burgerverkauf mussten wir leider einige Interessenten wegschicken", sagt Michael Sauer. Dieses Mal will man daher vorsorglich etwas mehr Grillgut einkaufen. Vielleicht bleibt dann dieses Mal auch etwas für die fleißigen Griller selbst übrig. Denn beim letzten Mal waren sie restlos ausverkauft. Zum Abschluss gab es für die Ehrenamtlichen Pizza. Nicht gegrillt, aber auch lecker.

Info: Vorbestellen kann man die Burger unter www.freizeitgriller-hueffenhardt.de