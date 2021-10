Von Heiko Schattauer

Mosbach. Der Titel war eher nüchtern, das Drehbuch dafür höchst anspruchsvoll. Mit der Akademischen Jahresfeier zelebrierte die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach in der Alten Mälzerei eine Veranstaltung, die Stoff für ein halbes Dutzend Feiern hätte liefern können. 40 Jahre des Bestehens waren nachträglich zu begehen, Studierende und Dozenten auszuzeichnen, Engagement und Ereignisse zu würdigen.

Mit der gängigen Spielfilmlänge kam man da nicht ganz hin, aber vier Jahrzehnte Bildungsgeschichte inklusive Gegenwarts- und Zukunftsbetrachtung brauchen eben trotz knackiger Sets und strenger Regieanweisungen ein bisschen Raum und Zeit. Und am Ende der ersten Akademische Feier der DHBW Mosbach konnten Regisseure und Hauptdarsteller ganz zufrieden sein mit dem Präsentierten. Das im Saal und via Livestream eingebundene Publikum fühlte sich in jedem Fall ebenso gut unterhalten wie informiert. Premiere gelungen.

"Wir wollen ein wenig innehalten, Dinge wertschätzen und würdigen", eröffnete Prof. Dr. Gabi Jeck-Schlottmann als Rektorin der Dualen Hochschule Mosbach die Feier. Natürlich ging dabei der Blick in die Vergangenheit, schließlich durfte die erfolgreiche Bildungseinrichtung im vergangenen Jahr 40 Jahre des Bestehens zwar nicht wirklich feiern, aber doch begehen (die RNZ berichtete mit einer Sonderseite). "Gegenwart und Zukunft sollen heute aber im Mittelpunkt stehen", stellte Jeck-Schlottmann klar, wenngleich der Weg von 18 Studenten im Jahr 1980 zu 3600 Studierenden im Jahr 2021 natürlich dennoch nachgezeichnet wurde – kreativ aufbereitet in mehreren Kurzfilmen.

Kino Mälzerei: Mit Filmbeiträgen verdeutlichten die „Regisseure“ der 1. Akademischen Jahresfeier an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach auch das rasante Wachstum der seit 41 Jahren in Mosbach ansässigen Bildungseinrichtung. Foto: Schattauer

Im "Kino" Mälzerei ließ sich die "stürmische Entwicklung" der DHBW Mosbach verfolgen, wie es Peter Hauk formulierte. Der Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat einen Gutteil der nun 41 Jahre Berufsakademie- und Hochschulgeschichte begleitet und erinnerte sich gern an seine ersten Begegnungen mit dem ersten Rektor. "Alexander von Freyhold sprühte vor Ideen", so Hauk. "Und fast alle haben funktioniert." Die DHBW ist für den Minister ein "schnelles Flaggschiff", das Turbo-Studium sei unbedingt weiter zu fördern und auszubauen.

Die Entwicklung des geplanten Baukompetenzzentrums zur "Vervollständigung des Campus Mosbach" müsse daher schnell angegangen und realisiert werden, so Peter Hauk. Bei der nächsten Akademischen Feier könne man dazu bestimmt einen Fortschrittsbericht liefern, gab sich der Minister zuversichtlich. Den Bogen zu Gegenwart und Zukunft hatte er damit flugs gespannt.

Da war auch Landrat Dr. Achim Brötel gern dabei: Jenes Baukompetenzzentrum müsse "jetzt und nicht irgendwann" realisiert werden. "Wenn wir eine nachhaltige, kreislauffähige und klimaneutrale Zukunft für uns alle bauen wollen, dann brauchen wir jetzt und nicht 2027 oder 2035 deutlich mehr innovative Bauingenieure", stellte Brötel klar. Und die sollen eben möglichst bald in Mosbach am ehemaligen Obertorzentrum ausgebildet werden. Sein Appell für eine Priorisierung des Vorhabens geht demnach zum wiederholten Mal an Finanz- und Wissenschaftsministerium des Landes: "Stuttgart ist am Zug!"

Gedanklich zurück in der Mälzerei, war dann Moderator Dr. Alexander Dambach am Zug. Der entlockte in der ersten Talkrunde sowohl Prof. Dr. Albrecht Dinkelacker (seit 1982 an der BA/DHBW) und Prof. Dr. Volkhard Wolf (langjähriger Leiter des Studiengangs Industrie), als auch der ehemaligen Studentin Tanja Eggers, die heute nicht nur erfolgreich selbstständig, sondern auch als Dozentin an der DHBW tätig ist, so manche Anekdote aus dem Hochschulleben. Klar wurde dabei vor allem auch eins: In Mosbach geht es seit jeher familiärer zu, die Wege sind kürzer, der Erfahrungsaustausch ist direkter. Von "Start-Up-Spirit" berichtete dabei Albrecht Dinkelacker aus den Anfangszeiten, Volkhard Wolf vom "großen Vertrauen", das zwischen DHBW und Partnerunternehmen bestehe. Und Tanja Eggers zehrt noch heute von dem "wertvollen Schatz", den sie dank ihrer dualen Ausbildung aus Mosbach mitgenommen habe.

Über die Zukunft der DHBW Mosbach und vor allem die Pläne mit dem Baukompetenzzentrum tauschte man sich bei der Talkrunde unter Leitung von Moderator Dr. Alexander Dambach aus (l.). Auch Auszeichnungen und Ehrungen standen bei der Premierenveranstaltung in Mosbachs Mälzerei auf dem Programm. Foto: Schattauer

Noch ein wenig mehr als den wertvollen Abschluss mitgenommen haben auch fünf Absolventinnen und ein Absolvent, die im Rahmen der Akademischen Jahresfeier mit dem Ethik-Preis der Stiftung ausgezeichnet wurden. Aus den Händen von Volkhard Wolf, Prof. Dr. Karl Albert Strecker und Patricia Wahl (Tochter des Gründers der Stiftung "Wirtschaft und Ethik") durften Dominique Deutsch, Laura Elischer, Lias Nörpel, Denise Wenczel und Marcel Bürmann die Ethikpreise entgegennehmen. An Theresa Zilch wird die Auszeichnung nachgereicht.

Wo man schon am Auszeichnen war: Prof. Dr. Max Mühlhäuser war es dann vorbehalten, stellvertretend für weitere Doktoranden Christian Götz als Doktorand zu ehren. "Die höchste Würdigung, die man seitens der DHBW aussprechen kann" (Jeck-Schlottmann) wurde dann noch Dr. Helmut Schweer zuteil. Ihm wurde feierlich die Ehrenprofessur verliehen. Zu Ehren und einem passenden kleinen Präsent kamen auch die Hauptdarsteller der Abenteuer-Doku rund um den Wettbewerb "Not-a-boring-Competition" von Elon Musk (wir berichteten mehrfach). Für die Teammitglieder von "Dirt Torpedo" gab’s neben viel Lob und Anerkennung auch einen Mini-Bohrer – zum Zusammenbauen von Lego.

Nachdem dann Thomas Küble in stimmiger Kooperation mit DJ Harry Garcia zum wiederholten Mal am Saxofon geglänzt hatte, ging’s noch einmal auf die Couch, besser: auf die schicken Couchsessel auf der Mälzerei-Bühne. Bestimmendes Thema war dabei noch einmal das aktuelle Projekt Baukompetenzzentrum. Gemeinsam mit Landrat Brötel und Rektorin Jeck-Schlottmann forderte dabei auch der Präsident der Stiftung "Pro DHBW Mosbach", Gerhard Lauth, eine schnelle Umsetzung des ambitionierten Projekts ein. Damit man (noch mehr) zeigen könne, was man kann und wo man hin will, seien aber noch weitere Ideen und noch mehr Engagement nötig, so Mosbachs ehemaliger Oberbürgermeister. "Es bleibt spannend bei der DHBW", befand Moderator Dambach – ein stimmiger Abspann.