Aglasterhausen. (schat) Der Laden bleibt zu, seit Mitte Februar ist der Ofen aus in "Rupp’s Backstube" in Aglasterhausen. Die in die Insolvenz gerutschte Bäckerei musste ihren Betrieb einstellen, im Hintergrund laufen zumindest die Verhandlungen über eine mögliche Zukunft des Traditionshauses im Herzen von Aglasterhausen weiter. Während unter der bis zuletzt treuen Kundschaft allgemeines Bedauern über den Verlust der Bäckerei herrscht, haben sich in den letzten Tagen offenbar neue Optionen für eine mögliche Nachnutzung ergeben.

In engen Verhandlungen mit der Insolvenzverwaltung - betraut ist in diesem Fall die Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff - steht Eugen Appel. Der in verschiedenen Bereichen tätige Unternehmer aus Siegelsbach hat ein "realistisches" Angebot zum Kauf der Bäckerei, respektive des Gebäudes in der Hauptstraße unterbreitet. Über das Insolvenzverwalter und Gläubigergemeinschaft nun befinden müssen. Appel ist in der Region in mehreren Einrichtungen mit seiner Aktion "Pausenbrot" vertreten und hat im Herbst das ins Stocken geratene Projekt Wildpark-Hotel in Schwarzach übernommen.

In Aglasterhausen plant Appel anstelle der alten Bäckerei ein Caféhaus und Eigentumswohnungen. Eine Fortführung des Bäckereibetriebs vor Ort kann sich der gelernte Schreinermeister inzwischen nicht mehr vorstellen. Das jähe Ende des Bäckerei-Betriebs Mitte Februar hing nämlich auch mit einem Besuch von Lebensmittelkontrolleuren des Landratsamtes zusammen.

Dort bestätigt man auf RNZ-Nachfrage, dass Mitarbeiter des Fachdiensts Veterinärwesen (Lebensmittelüberwachung) vor Ort waren und für eine Fortführung des Betriebs Hygenie-Auflagen (unter anderem in Bezug auf die Schädlingsbekämpfung) gemacht haben. Der Betrieb werde in solchen Fällen zunächst eingestellt, schildert Pressesprecher Jan Egenberger vom Landratsamt. Sobald die Auflagen erfüllt sind, könne er wieder weiterlaufen. "Die Auflagen waren umsetzbar", erklärt Jan Egenberger in Bezug auf den Umfang der Vorgaben beziehungsweise. die damit verbundenen Kosten.

In der Folge wurden in der Backstube nach Auskunft der Insolvenzverwaltung zwar offenbar Umbauarbeiten ausgeführt, eine Wiedereröffnung blieb aber aus. Kaufinteressent Appel würde, so er eine Einigung mit der Insolvenzverwaltung zur Übernahme erzielen könnte, wohl auf einen kompletten Neustart setzen. Dem 70-jährigen Unternehmer schwebt ein Neubau in der Hauptstraße vor, eine kleine Backstube will er parallel im Hotel in Schwarzach einrichten, von dort aus wiederum das geplante Café im Wildpark-Hotel, die Rupp-Filiale in Schwarzach und die Einrichtung in Aglasterhausen versorgen. Zwei Jahre hat Appel als Projekt- und Bauzeit für die (ehemalige) Backstube Rupp anvisiert. Das Vorhaben Hotel-Wiederbelebung Schwarzach stocke derzeit aufgrund laufender Genehmigungsverfahren.

Noch eine Ortschaft weiter hat Appel inzwischen hilfreiche Überbrückungs- und Vermittlungsarbeit geliefert. In Neunkirchen stand der Bürgermarkt nämlich nach der abrupten Einstellung des Betriebs in Rupp’s Backstube plötzlich ohne frische Backwaren da. Appel vermittelte daraufhin die Katzentaler Landbäckerei Walter, die seit 1. März auch ganz offiziell den Bürgermarkt in Neunkirchen beliefert.

Ob der Siegelsbacher Unternehmer in Aglasterhausen seine Pläne "gebacken" bekommt, müssen nun die weiteren Beratungen und Verhandlungen mit dem Insolvenzverwalter von Rupp’s Backstube zeigen.