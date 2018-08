In zwei, drei Sätzen: Was ist Aglasterhausen (für Sie)? Was macht die Gemeinde aus?

Aglasterhausen ist Heimat (für mich)! Die Gesamtgemeinde mit ihren drei Ortsteilen liegt eingebettet in einer herrlichen Landschaft und doch zentral inmitten der Metropolregion und ist für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet.

Wo liegen die Stärken Ihrer Gemeinde, was "kann" sie besonders gut?

Unsere Gemeinde ist familienfreundlich mit einer guten Infrastruktur, die sich u.a. durch unsere Kindergärten, die Schulen, die Einkaufsmöglichkeiten, die ärztliche Versorgung, den ÖPNV mit S-Bahn und Ringbus sowie z.B. auch das Familien- und Freizeitbad auszeichnet. Unsere Gewerbebetriebe bieten wichtige Arbeitsplätze, das rege Vereinsleben sowie großes ehrenamtliches Engagement sind der Garant für ein gutes soziales Miteinander.

Und wo muss man bei nüchterner und ehrlicher Betrachtung noch ein bisschen besser werden?

Wir möchten die Angebote für unsere pflegebedürftige Bevölkerung erweitern, z.B. zusätzlich zu unseren Senioren-und Pflegeheimen auch Tagespflege anbieten. Die gewerblichen Leerstände positiv zu entwickeln ist ebenfalls eine Aufgabe, die wir gemeinsam mit den Eigentümern besser lösen können.

Wenn Sie einen (nur einen!) Wunsch für Ihre Stadt beim Land, Bund oder wem auch immer frei hätten: Was würden Sie sich wünschen?

Weniger bürokratischer Wahnsinn!

Blicken wir gemeinsam und ein bisschen hypothetisch in die Zukunft: Wie sieht Ihre Gemeinde in 50 Jahren aus?

Die moderne Technik sichert unser Leben und die Sehnsucht nach weitgehend selbstbestimmten, friedlichem Landleben ist ungebrochen. Alle Ortsstraßen sind Begegnungszonen, im Rathaus wird über die Bürokratie der Kopf geschüttelt, die Kinder freuen sich auf die Sommerferien und unser Wald schützt uns weiterhin vor Hitze und Weltschmerz …