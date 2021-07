Stefan Kron in seinem (neuen) Element: Seit 100 Tagen ist der 40-Jährige als Bürgermeister der Gemeinde Aglasterhausen im Amt. Im RNZ-Gespräch erklärt er, wie er in seiner neuen Aufgabe aufgeht – und wo die kommenden Herausforderungen liegen. Foto: Heiko Schattauer

Von Heiko Schattauer

Aglasterhausen. Seine Wahl Ende Januar war durchaus überraschend. Seit Anfang April ist Stefan Kron (40) nun als Bürgermeister in Aglasterhausen im Dienst, hat mit dem heutigen Donnerstag die ersten 100 Tage im Amt absolviert. Die RNZ hat sich mit dem neuen Mann an der Spitze der Gemeindeverwaltung über die erste (kurze) Bürgermeisteretappe ausgetauscht.

Ihre offizielle Einführung war zwar erst vor ein paar Tagen, dennoch haben Sie heute nun die Marke von 100 Tagen im Amt erreicht. Wie war die erste Etappe des Stefan Kron als Bürgermeister von Aglasterhausen?

Spannend, aufregend und sehr interessant. Es hat mich sehr gefreut, dass ich sehr freundlich im Rathaus willkommen geheißen wurde und mich direkt in viele Themen einarbeiten konnte. Es macht mir wirklich Spaß, und jeder Tag ist anders, das ist doch das Wichtigste.

In jedem neuen Job braucht es eine gewisse Einarbeitungszeit. Beim Posten des Bürgermeisters dürfte es allerdings ein bisschen länger dauern, bis man "drin" ist, oder?

Ja, das ist tatsächlich so. Die Vielzahl der Themen sorgt dafür, dass man nicht innerhalb von einigen Wochen überall "drin" sein kann. Aber das macht es gerade spannend – es wird nie langweilig. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe.

Nun kommen Sie ja aus der (freien) Wirtschaft, sind quasi Quereinsteiger. Das kann hilfreich, aber auch erschwerend sein. Was überwiegt bislang?

Ich würde sagen, dass es hilfreich ist, dass ich auf die Erfahrungen aus der Wirtschaft zurückgreifen kann. Ich habe in meiner letzten Position den Umgang mit den verschiedensten Menschen gelernt; hiervon profitiere ich auch in meiner neuen Position. Denn oft ist es wichtig, ein Gespür dafür zu haben, wie sein Gegenüber tickt, was es erwartet und wie man diesem begegnen kann.

Was hat Sie seit Amtsantritt überrascht? Oder anders gefragt: Womit hatten Sie so gar nicht gerechnet, was hatten Sie sich anders vorgestellt?

So wirklich überrascht hat mich nichts. Es hat mich eher erfreut, dass sich bestätigt hat, dass wir wirklich ein sehr gutes Team im Rathaus haben, auf das man sich verlassen kann. Auch das Miteinander unter den Bürgermeisterkollegen hat mich sehr positiv gestimmt. Man wurde sofort aufgenommen und steht mit seinen Fragen nie alleine da.

Ganz ehrlich: Wie oft haben Sie sich schon in Ihren alten Job zurückgewünscht?

Noch nie! Ich pflege einen guten Kontakt mit meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, sodass ich bisher eigentlich nichts vermisse. Ich denke, man sollte auch nicht zu sehr zurückschauen, sondern viel öfter positiv gestimmt nach vorne blicken. Da gibt es viele tolle Projekte, die auf uns warten.

Eine Ihrer zentralen Aussagen im Wahlkampf war es, stets ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger haben zu wollen. Glauben Sie nach den ersten 100 Tagen im Amt, dass sich dieser ehrenhafte Ansatz durchgängig erfüllen lässt? Oder wird schon klar, dass man auch mal Abstriche machen muss?

Ich versuche, für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger da zu sein, herauszuhören, wo es Probleme gibt, und versuche auch, Möglichkeiten zu finden, um diese Probleme aus der Welt zu räumen. Das Zuhören klappt gut, das aus der Welt schaffen nicht immer so gut, wie ich mir das wünschen würde. Denn leider hat man auch als Bürgermeister nicht auf alles einen Einfluss. Trotzdem möchte ich mir das beibehalten!

Wesentliches Anliegen ist Ihnen auch, Aglasterhausen als Ort, an dem man gerne zu Hause ist, weiterzuentwickeln. Wo lässt sich in Sachen Wohlfühlfaktor zeitnah konkret ansetzen?

Wir haben vor Kurzem einen rollenden Bauernmarkt in Daudenzell und Breitenbronn etabliert, sodass nicht immer ein Auto benötigt wird, um seinen Einkauf zu erledigen. Dieser wird teilweise sehr gut angenommen. Des Weiteren wird ein Tempolimit von 30 km/h in Teilen der Helmstadter Straße kommen, um den Anwohnern etwas mehr Ruhe zu verschaffen. Weiterhin versuchen wir, unsere Vereine zu fördern, sodass es Spaß macht, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Denken Sie, dass finanzielle Belastungen, die durch die Coronakrise noch auf die Gemeinde zukommen, die Vorhaben in Aglasterhausen beeinträchtigen?

Obwohl wir aktuell relativ gut durch die Coronakrise gekommen sind, wird diese auch Auswirkungen auf unseren Gemeindehaushalt haben. Aktuell gehen wir schon davon aus, dass wir in den nächsten Jahren weiterhin auf unsere Finanzen achten müssen.

Wo ließe sich denn mit den wenigsten Schmerzen Geld einsparen, wenn es die Situation eben notwendig macht?

Das ist eine gute Frage. Wir werden uns jede Investition genau ansehen und prüfen, ob diese aktuell notwendig ist. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir uns auf große Einsparmaßnahmen einstellen müssen, sondern dass wir hier eher kleinere Maßnahmen ergreifen werden. In der Vergangenheit wurde schon sehr darauf geachtet, dass keine unnötigen Investitionen getätigt wurden.

Die Erweiterung des Baugebiets Schneidersberg war eines der wichtigen Entwicklungsthemen der Gemeinde. Die Erschließung ist in vollem Gange, die Vermarktung läuft an. Was kommt als nächstes großes Thema?

Wir sind gerade dabei, einen Bebauungsplan für ein Pflege- und Seniorenheim in Daudenzell aufzustellen, bei dem bereits im nächsten Jahr mit den Baumaßnahmen begonnen werden soll. Ein weiterer Punkt ist sicherlich die Weiterentwicklung unserer Ortsteile. Hier vor allem ein kleineres Neubaugebiet in Breitenbronn oder die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Michelbach. Auch die Sanierung des Schulhofs und diverse Hochwasserschutzmaßnahmen stehen aktuell auf dem Plan.

Auf die ersten hundert folgen noch viele weitere Tage im Amt des Bürgermeisters. Die kommenden acht Jahre führen Sie die Geschicke der Gemeinde an. Wie weit nach vorne blicken Sie da schon? Wie weit in die Zukunft plant Bürgermeister Kron für sich und die Gemeinde?

Natürlich setzt man sich selbst einige Marken, die man erreichen möchte, doch sind die bei mir nicht an zeitliche Vorgaben oder Zeitfenster geknüpft. Ich denke, es wäre aber falsch, nur in einzelnen Amtsperioden zu planen. Manche Maßnahmen benötigen deutlich länger, sodass ich mich natürlich freuen würde, wenn ich noch eine lange Zeit Lösungen für Aglasterhausen entwickeln könnte.